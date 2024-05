Procès pénal de Trump La défense tente de discréditer l’avocat de Stormy Daniels

(New York) Négociations ou « extorsion » : la défense de Donald Trump a tout fait jeudi pour discréditer l’avocat de l’ancienne vedette de films X Stormy Daniels, cité comme témoin, et à travers lui la transaction au cœur du procès pénal à New York de l’ancien président des États-Unis.