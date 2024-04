Trump et le président polonais Duda ont parlé d’Ukraine et d’OTAN

(New York) Donald Trump et le président polonais Andrzej Duda ont parlé de la situation en Ukraine, de l’OTAN et du Proche-Orient, lors d’un dîner offert mercredi à New York par l’ancien dirigeant américain, candidat à la Maison-Blanche, a annoncé son équipe de campagne.