L’auteure se remémore une représentation de la pièce Incendies, de Wajdi Mouawad, à Moscou en 2007, et ses courtes retrouvailles avec le dramaturge.

Maude Boyer Ex-enseignante à l’international

— Ya ne ponimayu ! Ya ne ponimayu ! Ça y est. Je peux dire « Je ne comprends pas » en russe. La méthode de Svetlana fonctionne : répéter, encore et encore, des phrases clés qui s’incrustent dans ma tête et que je n’oublierai jamais.

Svetlana, jeune Russe multilingue, est une aide-enseignante du département des langues étrangères de l’école où j’enseigne à Moscou en cette année 2007. Sa méthode est à l’opposé de celles prônées dans les écoles internationales où l’apprenant est au cœur de l’apprentissage. Avec Svetlana, c’est rapide, simple, efficace. C’est elle qui m’a proposé ces microcapsules d’enseignement pendant l’heure du dîner. En échange, je lui parle en français et je lui prête des livres en français.

Svetlana aime aussi les arts de la scène. Je lui propose une sortie culturelle libano-québécoise. Je voudrais qu’elle m’accompagne au théâtre voir la pièce Incendies de Wajdi Mouawad qui joue actuellement à Moscou.

Wajdi… Ce nom me renvoie à une autre époque. Celle où j’avais adapté deux contes de Flaubert pour la radio. Wajdi avait participé à mes projets en tant que narrateur. Son amour des mots, sa voix douce et envoûtante faisaient vivre les phrases de Flaubert qui ne demandaient qu’à être entendues.

Comme prévu, Svetlana répond avec enthousiasme à mon invitation.

Un soir du mois de mars 2007 (c’était alors le Mois de la francophonie), je l’entraîne au théâtre Et Cetera au centre de Moscou. Tout de suite, je suis ébahie, stupéfaite par les tons rouge et or sur les murs, la bigarrure des chaises en velours, la lumière douce des chandeliers, l’élégance des vêtements, les costards, les robes Dior, cette masse de spectateurs s’entassant à la fois. Svetlana se tient modestement sur sa chaise, élégante dans sa nouvelle robe ⁠1.

Les longs rideaux rouges s’ouvrent.

« Ya ne ponimayu ! », répète une actrice sur la scène. C’est l’unique phrase que je comprends de toute la représentation. On pleure, on crie, on s’aime. Tout semble se passer autour d’une femme qui souffre.

Parfois, Svetlana me donne des bribes d’explications. Puis, elle m’oublie, totalement subjuguée par ce qu’elle voit. Vers la fin du spectacle, ses épaules bougent, par saccades. Ce mouvement devient plus intense, accompagné de reniflements. Elle pleure à chaudes larmes. Les rideaux se ferment. J’observe les personnes dans la salle. On les sent profondément émues, bouleversées. Je crois être la seule à avoir les yeux secs.

Svetlana se ressaisit. Elle est décidée à affronter la meute de journalistes, d’attachés de presse et de gardiens de sécurité pour que je puisse rencontrer Wajdi.

Nous nous faufilons dans des couloirs sombres, bloqués par différents groupes de personnes qui gravitent autour de cette production théâtrale. Je l’entends discuter, négocier, argumenter, supplier… J’entends « Canada » et « Montréal » en russe. Elle montre sa carte d’identité de l’école. On se croirait dans un check-point.

Puis, un flot de lumière. Des flashes, des clics, des dents. Au fond, Wajdi sur une chaise, interloqué.

« Quoi ! C’est hallucinant ! Maude Boyer de la rue Boyer ! Mais qu’est-ce que tu fais ici ?

— Je viens te faire un petit coucou de Moscou ! »

Nous sommes tous les deux comme des enfants qui croient encore au père Noël. Les flashes des photographes français, qui rigolent de mon accent québécois, m’éblouissent. Soudain, tel un rapt, on s’empare du corps de Wajdi. On l’entraîne ailleurs où d’autres journalistes l’attendent et l’adulent. Nos mains se séparent. Nous n’avons pas le temps de terminer nos phrases. Il me lance, se débattant contre ses ravisseurs : « J’ai encore tes cassettes ! »

Mes adaptations d’Un cœur simple et de La légende de saint Julien l’Hospitalier contenues dans deux petites cassettes audio, il les a encore…

Svetlana et moi quittons tranquillement le théâtre en direction du métro.

« Ça m’a vraiment émue, cette sortie au théâtre.

— Moi aussi, Svetlana, ça m’a beaucoup émue… Même si je n’ai rien compris. »

En 2024, je ne comprends toujours rien au théâtre de la guerre.

1. Clin d’œil à un extrait du conte Un cœur simple de Gustave Flaubert

