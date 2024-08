Le 8 août 1989, la Cour suprême rend l’arrêt Tremblay c. Daigle, dans lequel elle statue que les droits constitutionnels commencent au moment de la naissance vivante. Une décision importante pour le droit à l’avortement. Trente-cinq ans plus tard, la ministre Soraya Martinez Ferrada fait résonner le passé à travers sa propre histoire.

Soraya Martinez Ferrada Ministre du Tourisme du Canada

À la fin des années 1980, Chantale Daigle et moi-même étions de jeunes femmes québécoises, au début de nos carrières.

Aujourd’hui, vous aussi.

À la fin des années 1980, nous étions pleines de rêves.

Aujourd’hui, vous aussi.

À la fin des années 1980, nous nous sommes fait dire que nous ne pouvions pas avoir recours à l’avortement.

Aujourd’hui, vous avez ce choix.

Et ça, c’est grâce, entre autres, à Chantale.

Cette femme québécoise est tombée enceinte d’un homme violent en 1989 et souhaitait obtenir un avortement au Québec.

Cependant, à la suite d’une injonction de son ex-conjoint qui interdisait à Mme Daigle de se faire avorter, elle a dû contester cette injonction à la Cour supérieure du Québec, à la Cour d’appel du Québec, puis à la Cour suprême du Canada.

Un an plus tôt, la Cour suprême avait décriminalisé l’avortement avec l’arrêt R. c. Morgentaler1, selon lequel le droit des femmes à la liberté et à la sécurité est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

Ce fut un moment historique pour toutes les femmes canadiennes, mais en particulier pour moi. À peu près à la même époque, j’ai découvert que j’étais enceinte en retournant au Chili, que j’avais fui en tant que réfugiée des années auparavant.

J’ai été confrontée à un choix déchirant : poursuivre ma grossesse au Chili ou retourner au Canada, où j’aurais le droit de choisir. J’ai eu un avortement sûr et légal, sans peur pour ma santé ou ma liberté. Mais je n’aurais même pas eu ce choix sans les efforts de Chantale Daigle. Je le dois à elle, entre autres.

Aujourd’hui, c’est toi qui es dans ta vingtaine. Je sais que nombreuses sont celles de ta génération qui n’étaient pas nées quand Chantale Daigle s’est battue pour son droit et le nôtre.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE L’histoire de Chantale Daigle est plus importante que jamais aujourd’hui, selon l’auteure.

Son histoire est plus importante que jamais. Parce qu’aujourd’hui, ce droit est à nouveau contesté.

Danger de recul

Nous le voyons chez nos voisins du Sud. Nous le voyons dans de nombreux pays, avec des tactiques différentes, mais le même objectif : restreindre les droits des femmes. Et nous le voyons, de manière alarmante, chez nous.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial refuse de financer correctement les services d’avortement. Au fédéral, la droite tente de faire reculer le droit des femmes. Ils mettent en place des projets de loi, poussent des pétitions et participent à des évènements qui sont tous anti-choix.

Moi, je crois que le gouvernement doit être clair, et résolument pro-choix. Nous le sommes. Nous protégeons les droits de femmes, qu’il s’agisse de rendre la contraception gratuite ou de talonner les provinces qui ne remplissent pas leurs obligations envers les services d’avortement. Nous nous efforçons également de briser le tabou qui entoure l’avortement parce que mon histoire est celle de tant de femmes canadiennes.

Nous ne sommes pas seules. Après avoir publiquement raconté mon histoire d’avortement au printemps, j’ai été contactée par des dizaines de femmes et d’hommes qui m’ont offert leur soutien.

Ces personnes sont convaincues qu’il faut plus que jamais défendre notre droit de choisir. Il faut maintenir la garde.

Car non, la lutte n’est pas terminée.

C’est pourquoi l’histoire de Chantale Daigle est si importante. « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question », a prévenu Simone de Beauvoir. « Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »

Que l’on soit pour ou contre l’avortement, il suffit d’être favorable aux choix des femmes. C’est aux femmes de prendre cette décision, et non aux gouvernements.

Pour toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour que j’aie le droit de choisir mon avenir, pour que tu aies le droit de choisir le tien, et pour les générations qui viendront après, je souhaite vous dire, en ce 8 août : je me souviens. Et merci, Chantale.

1. Lisez « Archives – Il y a 30 ans : la victoire juridique du docteur Morgentaler » sur le site de Radio-Canada

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue