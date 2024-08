Il y a 40 ans jour pour jour, la plongeuse Sylvie Bernier a remporté la médaille d’or au tremplin de 3 mètres à Los Angeles. À l’époque, tout le Québec a célébré cette victoire, la première d’une Québécoise aux Jeux olympiques. L’ex-athlète fait le récit de cette journée sans pareil pour elle.

Sylvie Bernier Championne olympique, Los Angeles 1984

Il y a 40 ans aujourd’hui, je plongeais pour l’or aux Jeux olympiques de Los Angeles. Le 6 août 1984 restera une date gravée dans ma mémoire pour toujours.

Tout a commencé à l’âge de 7 ans pour des raisons de santé. Enfant asthmatique et allergique, c’est sur les recommandations de mon pneumologue que j’ai commencé à plonger.

En quelques séances, ma passion pour le plongeon est née. Je me souviens très bien des premiers sauts du bord de la piscine à Québec. Après quelques semaines, on m’a initiée au plongeon tête première avec les bras bien tendus et les mains placées au-dessus de la tête en coinçant bien les oreilles.

Je ne peux oublier la satisfaction et la sensation vécues quand j’ai plongé pour la première fois du tremplin de 3 mètres. L’entrée à l’eau est un sentiment indescriptible, presque euphorique. Le plongeon deviendra ma façon de m’exprimer jusqu’à l’âge de 20 ans.

Chaque semaine, j’apprenais une nouvelle figure et j’en ressentais une grande fierté, une satisfaction. L’expression « plonger dans le vide », je l’ai vécue tous les jours.

Tout au long de ma carrière, il y a eu des joies, des peines, des déceptions, des blessures et de nombreux flats, oh que oui… Vous avez vu à la télé de beaux plongeons qui semblaient tellement faciles, mais il y a eu des milliers de répétitions et d’innombrables bleus partout sur le corps avant d’arriver à des plongeons avec une entrée parfaite sans éclaboussures.

Nouvel entraîneur

À 18 ans, deux ans avant les Jeux de Los Angeles, j’ai déménagé à Montréal pour collaborer avec un nouvel entraîneur, Donald Dion, qui étudiait à la maîtrise en biomécanique du plongeon. Il a décortiqué chacune de mes figures et m’a remis 20 pages de notes à lire et relire avant chacun de mes entraînements. Ouf !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques souvenirs matériels de la victoire de Sylvie Bernier au tremplin de 3 m, aux Jeux de 1984.

Sur mon frigo, dans mon nouvel appartement, j’apercevais le dessin que j’avais fait d’un podium. J’y avais inscrit « 6 août 1984, médaillée d’or olympique, Los Angeles, 16 h ». Ce fut la première étape d’une nouvelle approche à ma préparation psychologique à la suite de la lecture du livre La puissance de votre subconscient.

La visualisation fut un outil qui allait s’avérer déterminant dans ma carrière. Très marginale à l’époque, voire ésotérique, cette science explique aujourd’hui les circuits neuronaux qui se forment lorsque nous visualisons, ce qu’on appelle la neuroplasticité.

Mon intention était claire, bien à la vue sur mon frigo, mon plan était aussi bien établi avec mon entraîneur. Tout ce parcours était le mien, sans obligation ni sacrifice. Un long chemin parfois exigeant, car avant d’obtenir ma place dans l’équipe canadienne pour Los Angeles, il y a eu 13 ans d’entraînement, près de 1 million de plongeons et 1000 heures de visualisation. Passion, discipline et persévérance sont requises pour se rendre aux Jeux.

Le 6 août au matin, quand j’ouvre les rideaux de notre chambre, je dis à ma cochambreuse : « Quelle belle journée pour gagner une médaille d’or ! »

Plus tard ce jour-là, je monte sur le tremplin. Je visualise ce moment depuis des années !

PHOTO TED GRANT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sylvie Bernier au plongeon de 3 mètres aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984

Je me sens en pleine possession de mes moyens. J’utilise le tremplin parfaitement pour atteindre une plus grande extension vers le haut ; j’exécute les sauts périlleux plus rapidement et je sens mon corps dans une belle position verticale, les pieds bien pointés, prête à disparaître sous l’eau.

Tout au long de ma compétition, je n’ai aucune idée de mon classement après chacun de mes plongeons ! Les spectateurs et téléspectateurs sont sur le bout de leur chaise. Moi, je vis ces moments, bien concentrée derrière les gradins, et je danse sur Flashdance… What a Feeling qui joue en boucle dans mon Walkman jaune en attendant mon tour. Une scène qui se répète après chacun de mes plongeons. Et il y en a 10 en finale !

Après mon dernier plongeon, celui dont plusieurs d’entre vous se souviennent, soit le saut périlleux et demi avant avec doubles vrilles, je vis, seule sous l’eau, avant de remonter à la surface, des émotions que je n’oublierai jamais.

Dans ce bref instant, je sais que je viens d’atteindre l’ultime expression de moi-même. En une fraction de seconde, je revis l’euphorie de mon premier plongeon à l’âge de 7 ans et je revois tout mon parcours. Je venais de me dépasser dans chacune de mes figures, malgré une côte fêlée.

PHOTO TED GRANT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sylvie Bernier se remémore « ce son si distinct d’une entrée à l’eau parfaite, sans éclaboussures ».

Mon but est atteint !

Sous l’eau, je savoure pleinement ce moment. J’en ai des frissons. Je sais que c’est la dernière fois que je vis cette sensation d’être propulsée par le tremplin, très haut, et d’entendre ce son si distinct d’une entrée à l’eau parfaite, sans éclaboussures.

J’avais fait le choix de prendre ma retraite à 20 ans, quel que soit le résultat. Je voulais relever de nouveaux défis !

Après ma dernière figure, je sors de l’eau. Je salue mes parents dans la foule. Je regarde le tableau indicateur pour voir mon pointage. Je souris de satisfaction. Je cours pour rejoindre mon entraîneur !

Je sais aujourd’hui que ma vraie satisfaction était liée au dépassement de soi et non à la médaille.

Ce que j’ai ressenti sur le podium, lorsqu’on m’a remis ma médaille, est une sensation unique que j’avais visualisée des milliers de fois !

PHOTO TED GRANT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La plongeuse Sylvie Bernier (au centre) célèbre sa médaille d’or aux Jeux olympiques de 1984, à Los Angeles.

Au cours des quatre décennies qui ont suivi, je n’ai jamais cessé de mesurer l’impact de ce moment, pour nombre d’entre vous qui avez aussi vécu ce moment historique.

Je me considère privilégiée d’être entrée dans votre vie l’espace d’un instant pour que nous vivions tous ensemble ce moment exceptionnel qui nous unit encore aujourd’hui. Je suis toujours ravie de vous entendre me raconter où vous étiez et comment vous l’avez vécu. Merci à vous tous !

Aujourd’hui, pour souligner cet anniversaire, je serai dans la nature, en montagne. En arrivant au sommet, je m’assoirai au sol, je fermerai les yeux et je revivrai cette expérience qui a changé le cours de ma vie.

