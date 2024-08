La vague d’actes antisémites qui s’est manifestée depuis le 7 octobre dernier à Montréal a ébranlé la communauté juive. Le président du conseil d’administration de la Fédération CJA en témoigne. Fier d’habiter au Québec, il se dit plus motivé que jamais à tisser des liens avec ses voisins.

Steve Sebag Président du conseil d’administration de la Fédération CJA et conseiller financier

Dire que la vie des juifs à Montréal a pris une tournure inquiétante depuis les attaques barbares du Hamas, le 7 octobre, serait un euphémisme majeur. Un conflit à des milliers de kilomètres a engendré une vague d’actes antisémites inédits dans nos rues et a ravivé des peurs dont plusieurs croyaient qu’elles appartenaient au passé.

La communauté juive montréalaise a été dévastée par l’horreur et la magnitude de ce qui s’est passé en Israël, mais jamais nous ne nous doutions que ce qui nous guettait serait tout aussi troublant. Des incidents haineux, parmi les plus ignobles à avoir été commis contre des populations juives depuis la Seconde Guerre mondiale, marquent notre quotidien depuis maintenant plusieurs mois. Des coups de feu tirés vers des écoles, des synagogues visées par des cocktails Molotov, des centres communautaires assiégés, des campements et des manifestations où des propos racistes et violents ont été entendus, des boycottages de commerces juifs et des étudiants, de tous âges, harcelés. De la pure folie.

En tant que père, il m’a fallu expliquer à mes filles que leur école fut la cible de coups de feu parce qu’elles pratiquent une religion différente. Jamais un parent ne devrait avoir à convaincre ses enfants de retourner à l’école le lendemain.

Convaincre un membre de ma famille de ne pas retirer son étoile de David à l’école est insensé. Se sentir en sécurité dans une synagogue devrait être acquis. Jamais je ne devrais avoir à raisonner mes proches pour qu’ils n’aient pas à effacer qui ils sont.

Des institutions juives, comme la Fédération CJA (Combine Jewish Appeal – Appel juif unifié) et le CIJA (Centre for Israel and Jewish Affairs – Centre consultatif des relations juives et israéliennes), ont dépensé des sommes faramineuses pour aider à accroître la sécurité de la communauté juive montréalaise ou pour lutter contre l’antisémitisme.

La communauté juive d’ici est bicentenaire. Nous sommes fiers de notre identité juive québécoise, canadienne et montréalaise. Nous faisons partie intégrante de la société et cherchons, toujours, à contribuer à son essor culturel, économique et social.

Se sentir, du jour au lendemain, inconfortable chez soi est déroutant.

Le combat de l’antisémitisme n’est pas uniquement celui des juifs ; c’est un fléau sociétal et, comme toute forme de racisme, il doit être dénoncé vigoureusement.

Malgré la haine, un amour indéfectible pour Montréal et le Québec

Je suis convaincu que la vaste majorité des Québécois compatit et est en profond désaccord avec le sort réservé à une partie de ses concitoyens. Hélas, une minorité, très vocale, crée un climat d’intimidation et d’hostilité envers tous ceux qui pensent différemment.

Malgré l’environnement des derniers mois, l’attachement des juifs montréalais à leur ville et leur province reste.

Ce que je ressens quand je discute avec des leaders communautaires ou avec des familles comme la mienne, c’est que nous sommes déterminés, plus que jamais, à tisser des liens avec nos voisins.

Nos valeurs mutuelles de liberté, de tolérance et de respect nous sortiront de ce marasme.

Je travaille dans le domaine de la finance et plusieurs de mes camarades de classe ont décidé d’émigrer dans des villes comme Toronto, New York ou Londres à la recherche de certaines possibilités d’affaires. Moi, je suis resté ici.

Le Québec, c’est chez moi. Je n’ai jamais douté que je pouvais y mener une vie familiale et professionnelle comblée où mes valeurs d’entraide, de travail et d’humanité seraient partagées et où mon identité juive ne serait pas juste tolérée, mais plutôt célébrée.

Je souhaite que mes filles se sentent, plus tard, assez en confiance pour prendre la même décision de rester au Québec. L’inverse serait triste pour la communauté juive et la société québécoise dans son ensemble.

