Ce jour-là, je l’attendais depuis quatre ans. J’avais déjà enseigné en milieu carcéral avant la pandémie, à l’établissement de détention de Saint-Jérôme et à la prison pour femmes Leclerc. Le vendredi 7 juin, je me dirigeais vers Bordeaux, 112 bougies, considérée comme la Grande Dame des prisons du Québec.

STÉPHANIE KITEMBO Yogathérapeute et fondatrice de That’s Yoga

En lisant ces premières lignes, vous vous demandez peut-être ce que j’enseigne. J’enseigne le yoga thérapeutique.

Ma classe hebdomadaire sera proposée aux prévenus en attente de procès. Quelques marches à monter et j’arrive dans un large hall, où un grand christ semble me souhaiter la bienvenue. Au bout, trois portes pleines en fer. Une par gardien. La lumière du jour se fait plus rare à chaque pas. Je rencontre un gardien qui est surpris que du yoga soit proposé aux prévenus : « Et nous, les gardiens, on en aurait besoin aussi ! »

On entre à Bordeaux soit parce qu’on y travaille, soit parce qu’on vient visiter son fils, son père, un frère, son chum, un ami. Dans le stationnement, les familles attendent dans les voitures que le parloir ouvre.

Des gardiennes prévenantes

Je me présente à la grande porte. Je suis attendue. La première gardienne est chaleureuse. Mon badge pour circuler dans la prison est prêt. « Pas de cellulaire sur vous ? Voulez-vous mettre votre sac dans un casier ? » J’ai le casier numéro 10. Puis je dois passer par la sécurité, où je rencontre une autre gardienne. Elle doit vérifier mon tapis de yoga.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’Établissement de détention Montréal, mieux connu sous l’appellation de « prison de Bordeaux »

« Il va y avoir du yoga ici, pour les détenus ? », me demande-t-elle. Je lui souris. « Que vous êtes gentille de faire ça ! », me dit-elle. Je lui réponds que je préfère la gentillesse à la haine. « Dieu vous le rendra alors ! », s’exclame-t-elle.

Les gardiens n’ont pas toujours bonne presse. Dans la plupart des films ou séries, ils ne sont ni très doux ni très proréinsertion. Ces deux femmes me donnent espoir.

Je suis fébrile. Non pas parce que j’ai peur des détenus, mais parce que j’ai ce souci de capter leur attention ; je veux avoir la bonne énergie. Je déroule les 16 tapis de yoga dans la salle et je place un bloc devant chacun d'entre eux. Il est 13 h 50 et dans 10 minutes, ils arriveront.

Quand les détenus entrent, leur premier réflexe est de se diriger au fond de la classe. Je me dis que c’est le réflexe de tous, en prison ou ailleurs.

« Messieurs, s’il vous plaît, devant. Je ne vais pas vous faire passer un examen oral à la fin de la classe », leur dis-je en riant. Les hommes sont timides. Je leur lance, sur le ton de la plaisanterie : « Vous n’allez pas m’obliger à choisir qui va venir en avant ! » L'un d’eux prend son courage à deux mains et s’installe devant moi, puis un deuxième, et un troisième. Et voilà. Nous sommes tous sur notre tapis.

La première question que tout le monde me pose est : « Y a-t-il un gardien dans la salle ? » La réponse est non.

Deuxième question : « Tu as peur ? » Non. Je suis ici de mon propre gré.

Développer plus de douceur en soi

L’objectif du yoga n’est pas de performer ni d’être fort physiquement. Je ne pourrai jamais compétitionner avec le nombre de push-up qu’ils sont capables de faire. « Ce que je souhaite vous transmettre, c’est une boîte à outils pour développer plus de douceur en vous, parce qu’ici, en prison, il n’y a rien de doux, il n’y a rien de beau, il n’y a rien de très harmonieux et vous y êtes pour un certain temps. Et le seul endroit où vous pouvez développer tout ça, c’est en vous, par vous-mêmes. »

Je crois que mon honnêteté me permet de gagner leur confiance et leur attention.

En me lisant, vous vous dites peut-être que je suis naïve, que changer ces hommes est impossible. Je rencontre sur le chemin du retour, porte après porte, des gardiens qui trouvent que le yoga en prison est une bonne idée.

C’est la dernière méditation avant la fin de la classe. Je dois être vigilante et terminer à 15 h pile, mais ce n’est pas ma force de clôturer mes classes à l’heure.

« Une dernière expiration ensemble. » Assis en tailleur sur leurs tapis de yoga, les 16 détenus ont les yeux fermés. Leur respiration est à présent régulière et harmonieuse. Je les regarde. Et puis mon « Namasté » vient mettre le point final à la pratique. Ils ouvrent leurs yeux, expirent une dernière fois en pleine conscience, et puis se mettent à applaudir.

Je retiens mes larmes de bonheur.

