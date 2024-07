« [L]e vélo est rapidement devenu une machine à me créer du bonheur et une vie sur mesure », affirme l’autrice.

Je me savais riche. Cependant, jusqu’à la parution de cet article de Nicolas Bérubé1, j’étais la seule au courant. Il faut dire que je ne corresponds à aucun critère de richesse : petit salaire, petite maison, et une seule automobile pour toute la famille.

Laura Pedebas Autrice, conférencière et consultante dans le monde du vélo depuis 2009

Cependant, je sais que je fais partie des personnes les plus riches sur Terre.

Tout cela a commencé en 2009, lorsque j’ai profité de la fin d’un emploi qui me déprimait pour partir en voyage à vélo. J’ai découvert cet été-là un outil accessible, qui me permettait d’être autonome, indépendante et de jouir d’une liberté de mouvement incomparable. Tout cela à prix modique. En bref, le vélo est rapidement devenu une machine à me créer du bonheur et une vie sur mesure. Alors j’ai choisi de continuer à pédaler, devenant tour à tour cyclonomade, cycliste urbaine, cycliste quatre-saisons, cycliste même avec ma grosse bedaine de femme enceinte, et bien sûr maman cycliste, me valant quelques déboires.

L’adage dit que l’argent ne fait pas le bonheur. Mais est-ce que le bonheur fait l’argent ? Parce que c’est bien joli d’être heureuse sur son vélo. Mais qu’est-ce que cela m’apporte concrètement, et en quoi cela fait-il de moi une personne riche ?

Libre et en confiance

Parcourir plus de 34 000 km à travers le monde pendant 10 ans, ainsi que mes 3000 km annuels de vélo urbain (garderie, travail, épicerie principalement), me permet de sortir régulièrement de ma zone de confort pour développer autonomie et confiance. Une personne en confiance, c’est une personne qui sait ce qu’elle veut et où elle va, qui se permet de voir les choses en grand, et donc d’oser demander un meilleur salaire, par exemple. Oser imaginer une vie en couleur et la réinventer quand elle ne me convient plus. L’audace est une qualité qui n’a selon moi pas de prix. Parce que la vraie liberté est de « vouloir ce que l’on fait », comme le dit si bien Jean-Paul Sartre.

En me déplaçant à vélo, je me sens libre et en mouvement. Ainsi je maintiens mon équilibre mental et physique, économisant alors sur les thérapeutes et les salles de gym. J’économise aussi sur les vacances, car pour me reposer, je n’ai pas besoin de partir loin, mais simplement de me poser chez moi.

Être nomade par intermittences sur plus de 10 ans m’a permis d’apprécier la vie frugale. Cet état d’esprit (souvent difficile à garder dans les pays développés) me permet d’apprécier ce que j’ai, et non pas de désirer ce que je n’ai pas. Ainsi je dépense moins sans me sentir lésée (à moi les cafés sympas et restos réguliers quand j’en ai envie et sans culpabiliser !). Rappelons-nous que la base d’un budget en santé est de diminuer ses dépenses. Investir la différence est la base de l’abondance financière.

Parlons budget

D’ailleurs, en parlant de budget, rentrons dans les chiffres pour être plus concret. Selon Statistique Canada⁠2, la première dépense des ménages est le logement (31,4 %). Viennent ensuite l’alimentation et les transports (15 %). Dans mon budget de 2023, la première dépense est la garderie (34 %), ensuite l’alimentation et le logement (12,7 %), et le transport arrive dans les dernières positions (2,5 %).

Je ne sais pas pour vous, mais cela est normal à mes yeux de prioriser l’éducation et l’alimentation avant le transport automobile. Je me sens donc riche de choisir mes investissements prioritaires.

Ainsi le vélo m’a permis d’économiser sur le prix de l’essence et de l’auto, mais aussi sur bien d’autres aspects de ma vie. Le vélo m’aide à vivre dans un mode de simplicité volontaire en toute bienveillance. Mon budget est donc réajusté selon mes besoins réels et mes priorités : un lieu de vie que j’aime, prioriser le temps en famille, et se faire plaisir autour de bons repas.

Non seulement je me sens riche, mais je suis sûre que notre famille compte parmi les plus riches du Québec, selon l’indice de Bonheur brut⁠3. Au-delà des revenus et des chiffres, avoir placé le vélo comme leitmotiv nous permet d’avoir du temps et d’être libres de choisir la vie que l’on souhaite mener.

Et ça pour moi, ça n’a pas de prix.

1. Lisez l’article « L’argent et le bonheur : le vélo est une machine secrète à fabriquer des millionnaires »

2. Consultez l’enquête sur les ménages 2021 de Statistique Canada

3. Écoutez le segment radio portant sur le bonheur intérieur brut sur ICI Radio-Canada Première

