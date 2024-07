L’autrice ne sait toujours pas la cause véritable de ses ennuis de santé, qui ont commencé il y a plus de deux ans.

Cette nuit, l’insomnie m’envahit. À 24 ans, je réalise que les deux dernières années de ma vie ont été englouties par une expérience tumultueuse. Mes années de 22 et 23 ans se sont transformées en un chaos indescriptible. Ce soir, je revisite des souvenirs enfouis. J’ai toujours adopté une attitude détendue face à la vie, mon mantra étant « ce n’est pas grave ».

Marie-Laurence Tremblay Saint-Jean-sur-Richelieu

Hier, c’était le 4 avril 2022. Aujourd’hui, nous sommes le 7 juillet 2024. Un peu plus de deux ans se sont écoulés depuis cette fameuse date. Je me souviens encore de l’endroit, de l’odeur, de la peur, de la fatigue et de la solitude. J’étais chez mon grand-père, qui me prêtait sa maison pendant qu’il passait l’hiver au Mexique. En échange, il évitait les cambrioleurs et moi, j’avais ma liberté d’habiter seule. Mon petit ami m’avait rejointe pour ces trois mois, une période qui nous a permis de tester la cohabitation.

Ce lundi d’avril, ma vie a pris une tournure inattendue. Vers 21 h 30, j’ai ressenti une sensation étrange dans mon corps. J’étais brûlante et étourdie, en proie à des crampes intenses.

Dans la salle de bain du sous-sol, entourée par l’odeur rassurante du vieux chêne, je me sentais à la fois protégée et terrifiée. Ce n’était pas une simple indigestion. C’était quelque chose de bien plus grave.

Mon conjoint, inquiet, se tenait dans l’embrasure de la porte, prêt à m’aider. Malgré sa présence rassurante, je savais que ce malaise dépassait tout ce que j’avais connu. Je me suis finalement endormie, épuisée, pour me réveiller 12 heures plus tard, toujours aussi fatiguée. Cette fatigue ne m’a pas quittée pendant environ deux mois. Mes journées étaient ponctuées de vomissements et de crampes abdominales.

Les vomissements

Le système médical, face à mon état, ne m’a offert que des solutions temporaires et inefficaces. Plusieurs passages aux urgences n’ont abouti qu’à des diagnostics vagues, prescriptions d’antibiotiques, d’inhibiteurs de la pompe à protons et des réhydratations temporaires. Une nuit, affaiblie, je me suis évanouie seule dans la salle de bains. Mon conjoint, réveillé par mes mouvements, m’a secourue juste à temps alors que je vomissais de manière incontrôlable tout en étant évanouie.

Depuis le 4 avril 2022, vomir est devenu une triste routine. Mon journal de vomissements est toujours à portée de main afin que je tente moi-même de trouver ce qu’il m’arrive. Je ne peux plus pratiquer de sports intenses, car cela me déclenche des crises de vomissements pouvant durer quelques heures et jusqu’à plusieurs jours.

Je suis limitée dans mes choix de nourriture. Je dois m’assurer de dormir assez et de ne pas être fatiguée. Mes amis sont habitués à mes absences soudaines pour aller vomir. Je leur dis : « Je reviens. »

Le suivi médical a été décevant. Un gastroentérologue m’a suivie quelques mois avant de prendre sa retraite. Il m’a fait passer quelques tests pertinents qui se sont tous avérés négatifs. En raison de ces résultats, le suivi s’est arrêté. Depuis peu, grâce à un contact, j’ai un nouveau spécialiste. Mais les délais pour des tests approfondis sont longs. En attendant, ma vie est suspendue. J’ai dû allonger mon parcours universitaire et renoncer à de nombreuses activités sociales.

Enseignante de profession, je me donne corps et âme pour rendre le quotidien de mes élèves meilleur et amusant. J’aimerais avoir l’énergie qu’une femme de 24 ans est censée avoir et continuer à briller dans mon métier.

Mes élèves savent la condition avec laquelle je vis et c’est impressionnant, toute l’empathie qu’ils m’expriment. C’est aussi grâce à eux que je tiens le coup. Parce que même lorsque j’ai passé ma nuit dans la salle de bains, j’ai envie d’aller les voir le matin.

Ce qui me garde en vie, c’est aussi mon conjoint. Son amour sincère et constant est un soutien inestimable. Malgré mes absences et mes nuits précoces sous l’effet de somnifères, il reste à mes côtés. Mes parents, ma famille, démunis, tentent de m’aider comme ils le peuvent, mais voient leur fille malade depuis plus de deux ans sans grand avancement.

Selon les urgentologues, je suis stressée. On m’a offert de me prescrire des médicaments pour l’anxiété. J’ai souvent essayé de comprendre le stress, une émotion que je ne pensais pas connaître. Mon existence, marquée par une attitude décontractée, ne me semblait pas génératrice de stress. Ce que je sais et que les médecins savent, c’est que ce n’est rien de grave. Sinon, je ne serais pas en train d’écrire aujourd’hui. En conclusion, si ce n’est pas dangereux, pas de presse à améliorer ma condition de vie. Combien d’années comme ça encore ?

Aujourd’hui, en racontant mon histoire, je veux dénoncer les lacunes du système de santé québécois et la mauvaise habitude de ne pas prendre au sérieux les femmes, attribuant trop souvent leurs symptômes au stress. De plus, j’espère briser la solitude qui m’accompagne depuis ce jour d’avril. À être malade fréquemment, on en vient à développer une force immense qu’on ne croirait jamais avoir en soi. Je veux rappeler à chacun que notre santé peut basculer à tout moment. Il est essentiel de profiter de chaque instant avec nos proches, de vivre pleinement et de s’aimer soi-même.

