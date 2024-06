« Mon intention a toujours été de faire de toi un meilleur citoyen, un meilleur humain et la meilleure version de toi-même, en me servant de la musique pour y arriver », écrit l’auteur à ses élèves.

À toi, cher finissant musicien,

François-Olivier Loignon Enseignant de musique, musique-études La Camaradière, et étudiant au doctorat en éducation musicale

Toi dont j’ai eu le plaisir de suivre la dernière année au secondaire. Toi que je vois obtenir ton diplôme ce mois-ci avec sourire, fierté et le sentiment qu’il était temps. Que tu sois dans les cours de musique réguliers ou dans un programme de musique particulier, toi qui t’es demandé quelques fois au cours des dernières années à quoi ça servait d’apprendre la musique. Toi qui as parfois (ou même souvent) sacrifié le temps que tu consacrais à la musique pour des matières « plus importantes ». Toi qui ne veux pas être musicien professionnel de toute façon.

Cher finissant musicien, laisse-moi t’expliquer une dernière fois l’importance que peut avoir l’apprentissage de la musique dans ton parcours.

Lorsque tu auras des travaux et de projets d’équipe dans tes emplois futurs et que tu comprendras facilement l’importance du rôle de chacun, pense à la musique. Pense à ces cours d’ensemble où chaque section de l’orchestre avait son rôle important à jouer et où le résultat final pouvait s’effondrer à tout moment si quelqu’un ne remplissait pas son rôle correctement.

Lorsque tu auras besoin de faire preuve d’écoute et d’empathie envers quelqu’un qui aura besoin de ton aide ou simplement de ta présence, pense à la musique. Pense à toutes les fois où celle-ci t’a permis de comprendre une émotion véhiculée ou encore aux fois où tu as dû t’arrêter pour comprendre les obstacles qu’un autre musicien du groupe pouvait rencontrer.

S’exprimer en musique... ou autrement

Lorsque tu n’auras aucun problème à affirmer haut et fort tes opinions ou à t’exprimer devant un groupe, pense à la musique. Pense à ces fois où tu as dû performer devant quelques autres élèves ou devant un enseignant qui t’observe. Pense aux fois où tu as dû mettre ton grain de sel dans une performance de groupe pour que celle-ci te représente et soit à ton goût.

Lorsque tu sauras afficher ton identité sans gêne, pense à la musique. Pense à cet instrument que tu as choisi qui est devenu une expression de ta personnalité. Pense aux styles de musique que tu as pu écouter et t’approprier. Pense à ta capacité d’exprimer ta personnalité en te prononçant sur ce qui te plaît ou non dans la musique.

Lorsque tu auras à faire preuve de discipline au travail, dans un entraînement ou dans n’importe quelle tâche quotidienne, pense à la musique.

Pense au temps que tu as dû mettre en répétition pour arriver à maîtriser une pièce et les stratégies que tu as dû développer pour y arriver.

Lorsque tu te demanderas la pertinence des petites actions que tu poses en société comme faire des impôts, contribuer au recyclage ou même voter, pense à la musique. Pense à cette note aiguë ou ce passage difficile que tu devais réussir pour permettre à l’ensemble de devenir musicien.

Quand tu auras pensé à tout ça, cher finissant musicien, je souhaite de tout cœur que tu aies compris. Jamais mon intention première n’aura été de faire de toi un musicien professionnel. Mon intention a toujours été de faire de toi un meilleur citoyen, un meilleur humain et la meilleure version de toi-même, en me servant de la musique pour y arriver.

Si j’ai autant insisté sur l’importance de t’enseigner la musique, c’est par amour. Par amour de cet art qui sait faire sortir le meilleur de toi. Par amour de ce plaisir de te voir t’épanouir et d’y reconnaître l’apport de l’apprentissage de la musique. Par amour de te voir embrasser ton plein potentiel et devenir le meilleur humain que tu puisses être grâce à la musique, même si tu ne t’en rends pas compte.

Alors, cher finissant musicien, en cette fin de dernière année scolaire, c’est en me rappelant de notre première rencontre et en te regardant aujourd’hui obtenir ton diplôme que je me rappelle pourquoi c’est important de t’enseigner la musique.

