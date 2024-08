Le signal d’alarme est venu en mars dernier de la Banque du Canada : « il y a péril en la demeure ». Le niveau de vie du Canada a chuté depuis 40 ans comparativement à d’autres pays développés. L’un des facteurs : le manque de productivité des entreprises, dans le contexte où chaque heure travaillée ici dégage moins de valeur que celle travaillée par les Américains, les Français ou les Scandinaves, entre autres.

Dans ce contexte, et avec l’inflation qui a marqué les esprits au cours de la dernière année, sommes-nous en train de nous appauvrir ?

Robert Gagné : Ce n’est pas une question simple. Des individus dans la société s’appauvrissent, d’autres s’enrichissent, certains très vite, mais quand on regarde les statistiques globales sur une longue période, on ne s’appauvrit pas. Les données sur les inégalités de richesse sont relativement stables. Après, si on se compare à d’autres régions du monde, comme l’Europe, on vit un certain déclin.

Louis Marion : Pour ma part, je n’ai pas de problème à dire qu’on s’appauvrit. La preuve, la forêt est en feu, la crise du logement… Ce ne sont pas les exemples qui manquent ! Mais si on s’appauvrit, ce n’est pas lié à l’augmentation du coût de la vie. C’est plutôt lié aux impacts négatifs de notre modèle économique. On peut observer une corrélation claire entre la croissance économique et les émissions de CO 2 . Sur le plan du logement, la crise ne s’explique pas par le fait qu’on n’est pas assez productifs ou qu’on ne crée pas assez de valeur. C’est lié au fait que le logement n’est pas un droit universel, mais un actif immobilier. C’est considéré comme une marchandise dans un système qui privatise tout. Pour moi, ce n’est pas la voie vers laquelle il faut aller.

Isabelle Hudon : J’aimerais qu’on prenne plutôt l’angle des défis qui sont devant nous. Avec moins de main-d’œuvre, mais aussi avec un filet économique qui est principalement appuyé sur les PME, si on veut continuer à livrer, à exporter, à fournir ce dont les Canadiens ont besoin et à avoir une économie vivante, on n’a pas vraiment le choix que de s’attaquer au défi de la productivité à travers l’adoption des technologies et de l’intelligence artificielle.

Je me souviens, dans les années 2000, quand j’étais présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je ne pouvais pas tenir ce discours-là avec le taux de chômage qui était élevé. Il n’était pas question de parler de la technologie qui livre des tâches. On est maintenant rendus là. Et c’est assez exceptionnel de constater qu’une PME peut livrer le même « output » plus rapidement avec l’adoption de la technologie, tout en offrant une meilleure qualité de vie à ses employés.

Des secteurs économiques performent-ils mieux que d’autres en ce qui concerne l’adoption des nouvelles technologies pour augmenter leur productivité ?

Isabelle Hudon : À la BDC, on a sondé les PME à travers le Canada en comparant la productivité prépandémie à celle postpandémie. Quand on se compare à d’autres pays, on fait le constat que l’écart se creuse, mais ce qui m’a frappée, c’est plutôt que trois secteurs clés traînaient de la patte. Le détail, l’hôtellerie, ainsi que les arts et les communications sont les trois secteurs qui ont fait les plus importants bonds de productivité. La pandémie les a obligés à adopter le numérique.

Robert Gagné : La productivité, ce n’est pas produire plus ni faire plus de profits, quoique ça peut être une des conséquences. La productivité, c’est d’arriver à le faire de la manière la plus efficace possible en détruisant le moins de ressources possible. Je pense qu’il y a beaucoup de méconnaissance autour de ce terme.

Est-ce un mot qui est encore mal compris ?

Isabelle Hudon : Au début des années 2000, un certain politicien québécois avait mis le mot sur la table, mais il y avait eu une déconnexion entre la définition pure de la productivité et l’interprétation que les gens avaient eue de la déclaration politique. [Dans les dernières années], comme diplomate en France, j’ai été exposée à une tout autre compréhension de la productivité. J’ai vécu pendant quatre ans dans un pays où la productivité est plus haute que la nôtre. Et l’écart se creuse.

Vous faites référence aux déclarations de Lucien Bouchard, alors que des gens comprenaient à l’époque qu’on les sermonnait de ne pas travailler assez, et vous citez en exemple la France, où la productivité est meilleure qu’au Québec et au Canada, dans un pays où les travailleurs ont plus de vacances et où l’on semble prendre plus de temps le midi pour manger.

Isabelle Hudon : C’est [parce que] la productivité n’est pas juste le nombre d’heures travaillées. C’est la valeur des matières livrées au final, l’« output ». Dans mon rôle actuel de banquière pour les PME, je me retrouve presque à la même conversation qu’au début des années 2000 sur le sujet, mais avec des écarts de plus en plus importants [entre nous et d’autres marchés]. Ça se creuse, mais il y a de l’espoir. Par contre, ça va prendre du courage, des convictions et des discussions bien éclairées.

Louis Marion : Pour ma part, ça fait au moins 25 ans que je réfléchis sur la décroissance, qui consiste à produire moins, partager plus et décider ensemble. La décroissance, c’est un projet politique ayant pour finalité une réduction de la production et de la consommation organisée démocratiquement dans un esprit de justice sociale. C’est [ce pour quoi je milite]. Mais pour en revenir à la productivité, Karl Marx aussi était pour [ce concept], sauf que lui s’imaginait que développer des forces productives [allait] donner les conditions pour une société sans classe. Là-dessus, il s’est complètement trompé. Ce qui est arrivé n’est pas la société sans classe, mais bien la société de consommation. C’est un peu ça, l’effet de la productivité.

Robert Gagné : Le problème avec le mot productivité, selon moi, c’est qu’il n’est pas agréable à entendre et que le concept est mal connu. Le Canada a toujours pu compter sur des ressources abondantes qu’on peut vendre et qui nous permettent de maintenir notre niveau de richesse de manière presque artificielle. D’où le contraste avec la France, qui n’a pas le quart du cinquième des ressources qu’on a, mais qui a une productivité très élevée, [ce qui explique pourquoi] ils ont un niveau de vie équivalent au nôtre.

Isabelle Hudon : Il y a une corrélation entre la productivité et le taux d’investissements que les entreprises font. Habituellement, quand il y a un sous-investissement, la productivité en souffre. Quand on voit que le Canada est dans les derniers pays quand on se compare au niveau de la productivité et qu’on regarde notre taux d’investissements dans les technologies, on est aussi en bas de la liste.

Robert Gagné : Je pense qu’il faut aller plus loin. Pourquoi les entrepreneurs d’ici innovent-ils et investissent-ils moins ? Ce ne sont pas des nonos. Ils savent compter.

Isabelle Hudon : [Ils ont] moins de concurrence.

Robert Gagné : C’est ça. Ils sont conditionnés par l’environnement dans lequel ils évoluent depuis longtemps, qui est très confortable, avec pas beaucoup de menaces. Le principal déterminant de la productivité, c’est ce qu’on appelle la réallocation. Des entreprises qui disparaissent parce qu’elles sont moins pertinentes ou efficaces libèrent des ressources pour de nouvelles entreprises plus avancées technologiquement. Or, on a des chiffres qui montrent que la réallocation est plus faible au Québec et au Canada à cause des politiques publiques qui protègent [les entreprises]. Le Québec, toutes proportions gardées, soutient ses entreprises trois fois plus que l’Ontario. C’est hallucinant.

Donc si on veut stimuler la productivité chez nos PME…

Robert Gagné : Il faut qu’elles soient sur le bout de leurs pieds.

Louis Marion : En 1925, produire un poulet de 1 kg prenait quatre mois, alors qu’aujourd’hui, on en produit un de 2 kg en un mois et demi. C’est ça, la productivité. La décroissance, d’autre part, ce n’est pas être contre le progrès. Mais quand on nous dit qu’on n’arrête pas le progrès, ça veut dire qu’on ne peut plus prendre des décisions démocratiques et qu’on ne peut plus réfléchir collectivement [sur les enjeux que ça crée]. [Je m’y oppose]. Avec la 5G ou la 6G, par exemple, ce sont des technologies qui prennent de plus en plus d’énergie. À long terme, je pense que ce n’est pas soutenable.

Les propos ont été abrégés et résumés à des fins de concision.