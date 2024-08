Blocage des nouvelles par Meta Des impacts à géométrie variable

Cela fait un an aujourd’hui qu’il n’y a plus de nouvelles sur Facebook et Instagram au Canada. Dans un article1 publié samedi dernier, on pouvait lire que 365 jours plus tard, on était « loin de la catastrophe annoncée ». Que le blocage des nouvelles par Meta a été « un mal pour un bien » et une turbulence « de courte durée », selon le directeur du Devoir, Brian Myles. Même constat à La Presse, où « le blocage des nouvelles n’a pas eu d’incidence directe sur le nombre de lecteurs ». Ce constat est hélas incomplet.