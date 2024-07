J’aimerais qu’on aborde la question du transport interurbain. A-t-on laissé ce secteur se réduire comme peau de chagrin à travers les années ?

Jacques Demers : Quand on regarde les millions qui sont mis au niveau des transports en commun, les 10 grandes sociétés de transport en prennent environ 94 %. Pour les citoyens des autres régions, qui représentent quand même plus de 30 % de la population, il reste 6 % du montant. Est-ce qu’on peut regarder quels sont leurs besoins et évaluer si l’argent est bien réparti ?

Mais est-ce qu’il faudra plus d’argent, dans tous les cas ? Déjà, les sociétés de transport dans la région de Montréal disent que le gouvernement n’en met pas assez sur la table.

Marie-Soleil Gagné : On a connu cette année un recul en matière de financement du transport collectif. Au budget, on est rendu à 29 % pour le financement du transport collectif et 71 % pour le transport autoroutier. Il faut savoir aussi que notre parc autoroutier est immense au Québec. Si on mettait toutes nos routes bout à bout, on serait capable d’aller jusqu’à la Lune et d’en revenir, alors que les plus récentes données notent un déficit [croissant] d’entretien du réseau routier qui s’élève à 20,4 milliards. Ce sont des choix politiques, et nous estimons qu’il y a un déséquilibre en matière de financement. Et je ne vais pas embarquer dans la taxe sur l’immatriculation qui n’a pas été indexée, alors que les usagers du transport collectif se font indexer leurs tarifs chaque année.

Nicolas Ryan : En 2021-2022, donc avant que l’immatriculation soit augmentée à Montréal, la contribution des automobilistes au financement des transports en commun étant de l’ordre de 1,46 milliard [notamment] avec l’argent qui est versé au fonds des réseaux de transport terrestre, la taxe spéciale de 3 cents le litre d’essence, la taxe supplémentaire de 45 $ par véhicule immatriculé, qui sera à 155 $ à partir de 2025 [dans le Grand Montréal], et les droits d’immatriculation supplémentaires sur les véhicules énergivores. Tout ça pour dire que l’automobiliste met beaucoup d’argent dans les transports en commun. Est-il ensuite bien utilisé ?

Marie-Soleil Gagné : Tu parles de la contribution des automobilistes au transport collectif, mais les personnes qui utilisent le transport collectif paient aussi pour les routes avec leurs taxes et leurs impôts. Quelque part, je pense qu’il y a aussi une équivalence.

Jacques Demers : Quand j’écoute ça, je me questionne, parce que d’un bord ou de l’autre, l’automobiliste dit qu’il paie trop pour le transport collectif et le citadin répond qu’il paie pour des routes qu’il n’utilise pas. Mais il y a aussi un enjeu d’occupation du territoire. On a décidé au Québec de l’occuper, ce territoire. Les routes ne sont pas juste utilisées par les automobilistes, mais aussi pour aller chercher des ressources naturelles et pour se rendre dans les territoires agricoles.

On aura beau avoir de grands principes, mais si une personne habite dans un endroit où les transports en commun passent une fois le matin et une fois le soir, il va s’acheter une voiture pour se transporter. La journée où on réussira à donner un service aux endroits où c’est possible de le faire, le citoyen va le prendre. Une voiture coûte autrement tellement cher…

Manque-t-on de leadership en ce moment sur les enjeux de transport ?

Marie-Soleil Gagné : Du leadership, oui, mais de la cohésion sociale aussi. D’aller chercher de la cohabitation [sur les routes].

Nicolas Ryan : Il faut trouver les meilleures solutions collectivement.

Marie-Soleil Gagné : On est capables, automobilistes, piétons et cyclistes, de s’asseoir tout le monde ensemble et de trouver des solutions.

Nicolas Ryan : Ceux qui prennent des décisions doivent arrêter de gérer à la petite semaine ou en fonction de l’élection. À Montréal, la mairesse Valérie Plante avait misé sur la ligne rose. Foncièrement, c’est un bon projet. Mais quand tu regardes comment financer tout ça, tu vois que c’est cousu de fil rose… Ça ne marche pas. [Il faut trouver] comment amener ces rêves à la réalité.

Pourquoi, quand on parle de transports en commun, que ce soit sur le Réseau express métropolitain, le tramway à Québec, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, tout devient émotif ?

Nicolas Ryan : C’est probablement mal expliqué. Des membres m’appellent parfois et ils ne sont pas contents. Souvent, ça parle de tramway et ça parle de taxes, deux sujets qui reviennent. Une personne m’a déjà appelé pour le tramway, pour se rendre compte à la fin de la discussion qu’elle n’était pas pour autant contre un réseau de transport structurant. Elle voulait un métro.

Marie-Soleil Gagné : On ne parle pas du même budget, là…

Nicolas Ryan : C’est ce que je lui ai expliqué. Lors de la construction du métro de Montréal, les débats ont probablement été aussi [vifs]. Aujourd’hui, imaginez si tous ceux qui prennent le métro ressortaient pour se rendre au centre-ville de Montréal en auto. Ça serait catastrophique. Ce qu’on dit à CAA-Québec, c’est le bon mode de transport, au bon endroit et au bon coût.

Doit-on intégrer de nouveaux acteurs, incluant le privé, pour financer tous ces réseaux ?

Marie-Soleil Gagné : Il faut faire attention avec le privé, parce que le transport collectif n’a pas à être rentable. C’est un service public et essentiel.

Nicolas Ryan : On a sondé nos membres, notamment sur la taxe sur la masse salariale. Les organisations qui bénéficient des transports en commun, on pourrait aller chercher un certain pourcentage des bénéfices pour réinvestir dans le système et donner de meilleurs services. Mais on n’entend pas assez souvent ces idées-là. Ce qu’on entend, c’est d’aller taxer l’automobile.

Jacques Demers : Si c’est un devoir collectif de payer les transports en commun, pourrait-on au moins être sur des bases de pourcentage ? De dire que le provincial, c’est tant, les municipalités, c’est tant, le citoyen, c’est un autre pourcentage. À ce moment-là, quand ça monte, ça monte de façon collective. Décidons qui paie quelle partie de la facture et on aura déjà un bout de chemin de fait. Au final, il faut que l’argent vienne de quelque part.

Les propos ont été abrégés et résumés à des fins de concision.

