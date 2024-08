La protection et la transmission de notre identité sont des sujets incontournables en politique québécoise. François Legault affirme fréquemment que le rôle d’un premier ministre du Québec est de défendre la nation québécoise et de protéger la langue française. Il a également annoncé récemment la création d’un nouveau musée consacré à l’histoire nationale, qui doit devenir un vecteur de « fierté ». Mais comment transmet-on la fierté d’être Québécois, tant aux personnes qui sont nées ici qu’à ceux et celles qui ont choisi de s’y établir ?

Avant de se lancer dans le vif du sujet sur la transmission de l’identité québécoise, commençons par déterminer ce qui définit ce « nous » collectif. Qu’est-ce que la québécitude en 2024 ?

Martin Meunier : C’est une question avec beaucoup d’écueils. Définir a priori ce qu’est le « nous », c’est risquer une caricature. Mon hésitation à le faire montre bien quelque chose qui est au-delà de la définition même. Ça devient de plus en plus difficile de le définir dans un Québec pluriel, aux réalités plurielles. L’enjeu de la définition est aussi tendu politiquement, récupéré politiquement ou bien instrumentalisé. Dire ce qu’est l’identité québécoise, c’est un peu se mettre la tête sous le couperet.

Marie-Odile Magnan : J’ai fait beaucoup de recherches sur les voix qu’on n’entend pas souvent dans les médias et en politique, sur les jeunes issus de l’immigration et sur les communautés racisées. Dans le fond, ils ne s’identifient pas au « nous » québécois qui est mentionné en politique ou dans les manuels d’histoire. Ils aimeraient s’identifier comme Québécois, mais ils ont l’impression que le regard de l’autre ne leur permet pas [de le faire]. Ils sont toujours ramenés à leurs différences et s’identifient donc davantage à leur pays d’origine ou à l’identité canadienne, qu’ils voient comme étant plus inclusive.

Sonalie Hénault : Ça ne me surprend malheureusement pas d’entendre ça. Personnellement, je pense que le « nous » au Québec ramène à nos références communes. À notre fleuve, à nos forêts, à notre nature, à notre territoire, mais aussi à notre culture. En découvrant des artistes, je pense que c’est quelque chose qui peut aider les gens à sentir qu’ils font partie du « nous ». On commence à écouter leurs chansons, on va dans des spectacles, on participe à des moments collectifs avec des Québécois. Je pense que l’appartenance au « nous », c’est le moment où tu décides d’en [faire partie]. Ce n’est pas ton accent ou ton origine qui le définit.

Martin Meunier : [Dans les dernières années], la configuration sociodémographique du Québec a également beaucoup changé, apportant avec elle un déplacement de la question originale, qui était celle de faire un territoire français en terre d’Amériques. La question s’est ouverte autrement.

Qu’est devenue cette question ?

Martin Meunier : Sans jouer dans le cliché d’un Québec cassé en deux, il y a des réalités très diverses entre Montréal et le reste du Québec. Montréal, qui est dans le Canada bilingue, avec Gatineau et Ottawa, puis le reste du Québec, qui est plus vieillissant, qui a un dynamisme parfois modéré sur le plan sociodémographique. Sans dire un Québec cassé en deux, il y a quand même une réalité multiple, et on sent que les vraies questions arrivent.

Qu’allons-nous faire pour raccommoder tout ça ? Jusqu’où peut-on aller avec cette espèce de biconception de l’identité québécoise ? De vraies questions se posent sur le plan politique. Le grand défi, c’est d’être capable de garder les deux bouts de la chaîne en même temps, c’est-à-dire d’être un [Québec] qui accueille les immigrants, qui les intègre bien et qui profite du meilleur d’eux, tout en conservant des assises, des racines et une certaine conception du vivre ensemble qui se caractérise dans le français.

Comment peut-on essayer de transmettre des racines aux personnes qui choisissent de venir vivre ici pour s’épanouir avec leur famille et leurs enfants ?

Marie-Odile Magnan : Comme il y a plus de polarisation sociale, comme le groupe majoritaire a récemment davantage le sentiment [de faire face à] une menace identitaire, je pense que ça crée des interactions qui sont plus dichotomisantes, notamment dans les milieux scolaires. Les jeunes réagissent à ça. Dans les cours d’histoire, ils vont dire qu’ils ne se reconnaissent pas dans le récit parce que leur groupe n’est pas discuté, même s’il a contribué à construire la société québécoise. Quand ils ne parlent pas le français pendant la récréation, on les avertit, ils ont parfois des punitions. Il faut réfléchir à comment se déprendre de ce sentiment de menace pour ne pas être dans une [réponse de] coercition.

Martin Meunier : À la question s’il est possible de transmettre des racines, je salue tous les programmes qui sont faits pour tenter de faire un arrimage interculturel. Ça en prend. […] Mais que fait-on [également] du patrimoine et des assises architecturales d’un certain Québec qu’on voudrait transmettre ? Quand je regarde ce qu’on fait au parc des églises, qui est un exemple parmi tant d’autres, [ça manque] de vision. Personne ne réfléchit à ça, alors que ces lieux pourraient être convertis. On manque de logements, on manque cruellement d’espaces pour accueillir les gens. Il y aurait quelque chose comme un chantier qui pourrait être fait.

Je voudrais qu’il y ait une fierté de nos institutions. Les écoles dans les quartiers sont délabrées. Ce n’est pas normal. Il y a un rapport matériel à la mémoire qui est en train d’être perdu. Si on n’a pas de support matériel à cette mémoire-là, je ne sais pas comment on va arriver à transmettre une identité dans une ère où tout est virtuel et numérique.

Sonalie Hénault : [Notre discussion] me fait aussi réfléchir au niveau culturel et artistique, comme pour le financement de la culture. Deux pièces de théâtre que je devais aller voir cette année ont été annulées parce qu’elles n’ont pas reçu de subventions. Toutes les sphères culturelles manquent de financement. Pour moi, au Québec, on a à la fois peur de disparaître et peur de s’assumer. On n’est malheureusement pas assez fiers de notre culture.

J’ai grandi en Abitibi, et ce n’était pas cool d’écouter la musique québécoise. En ne donnant pas assez de financement et en traitant la culture comme si c’était un bien qui devait rapporter de l’argent, [on fait fausse route]. En culture, les gains ne sont pas financiers. Ce sont des gains culturels. On apprend beaucoup quand on s’enrichit culturellement.

