Dans vos recherches, Madame Magnan, vous avez observé que le sentiment d’appartenir au Québec se développe davantage chez les jeunes qui fréquentent le cégep et l’université en français. Pourquoi ?

Marie-Odile Magnan : Je n’ai pas d’analyses quantitatives là-dessus, mais c’est sûr que lorsqu’on est à l’école primaire et secondaire à Montréal, on est dans un milieu pluriethnique. Ça veut dire qu’il y a peut-être un ou deux Québécois nés au Québec de parents francophones dans la classe. Quand on arrive au cégep et à l’université, on fréquente davantage le groupe majoritaire.

Martin Meunier : Je ne pense pas que ça soit juste une question de groupe majoritaire, parce que l’université est aussi très plurielle. C’est le propre de l’enseignement supérieur de montrer des œuvres de référence, d’en discuter et d’amener un peu tout le monde à réfléchir aux conditions culturelles dans lesquelles on se trouve.

Dans sa loi 96, le gouvernement Legault n’a pas étendu l’obligation de fréquentation scolaire en français pour les francophones et les allophones qui s’inscrivent au réseau collégial public. Ces deux groupes d’élèves qui fréquentent les cégeps anglophones devront toutefois réussir l’épreuve uniforme de français pour obtenir leur diplôme. Y a-t-il un danger qu’on ne leur donne pas tous les outils pour réussir ?

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le sociologue et professeur de l’Université d’Ottawa Martin Meunier, la coordonnatrice de la Saint-Jean citoyenne Sonalie Hénault et à l’avant-plan, la sociologue et professeure de l’Université de Montréal Marie-Odile Magnan.

Marie-Odile Magnan : Je pense que oui. Dans les recherches que j’ai menées, les élèves pouvaient décider de ne pas aller au cégep en français parce qu’ils avaient peur qu’on leur enlève des points [pour la qualité de] leur français. Ils se sentaient plus inclus dans un cégep en anglais. Ce que j’ai trouvé surprenant dans les recherches, c’est que certains élèves dont la langue maternelle était le français se sentaient aussi exclus dans un milieu francophone. Ils préféraient continuer à étudier en anglais ou à travailler en anglais à Montréal à cause du sentiment d’exclusion. Ça soulève la question sur comment avoir des milieux de travail plus inclusifs sur le plan de la langue [pour éviter ce sentiment] d’exclusion.

On parlait tantôt de la différence entre le Montréal cosmopolite et la démographie ailleurs au Québec. Existe-t-il également une fracture générationnelle dans la façon de s’identifier au « nous » ?

Martin Meunier : Bien sûr, c’est évident. La configuration sociodémographique des régions est déjà plus âgée. On pense qu’environ 35 % des gens auront 65 ans et plus au Québec en 2050. C’est une société vieillissante, alors que l’influx de populations nouvelles chaque année, [notamment à Montréal], apporte beaucoup de jeunesse. Ça paraît sur l’effervescence sociale des métropoles et ça accroît en même temps l’effet de brisure ou parfois même de deux solitudes. Les référents partagés des gens qui sont à l’extérieur de Montréal deviennent de plus en plus étrangers à ceux des gens qui habitent Montréal. Il faut vraiment penser à des ponts. Il manque de liant. Il faut fédérer ces deux mondes plutôt que de faire de la petite politique sur le dos d’une nation qui, bon gré, mal gré, vieillit et commence à avoir usé les principaux mythes qui l’ont constituée.

Est-ce que l’école peut répondre à ce défi et devenir un pont entre les générations, mais aussi entre les gens des régions et des villes ?

Marie-Odile Magnan : Favoriser les échanges entre les classes des régions et de Montréal est une piste de réflexion. En fait, toutes les pistes qui mènent à des dialogues interculturels permettent de déconstruire des frontières et de créer du liant.

Sur le plan de la transmission de notre identité, alors que les géants numériques étrangers accaparent une part importante de nos habitudes culturelles, y a-t-il un chantier majeur où intervenir rapidement ?

Sonalie Hénault : Je ne suis pas très vieille, TikTok n’était pas dans ma vie quand j’étais au secondaire, mais je faisais déjà face à l’époque à cette américanisation de notre culture. C’est un gros problème. On s’uniformise autour d’une culture anglophone et on perd un peu le sens de ce que c’est d’être « nous ». D’avoir des références. Une idée que j’ai serait d’avoir un registre de musique québécoise en ligne, où on peut faire des recherches avec des genres musicaux. Faire des liens entre des artistes américains [qu’on aime] et des artistes québécois [qui offrent un contenu similaire]. La meilleure façon de se reconnaître, d’être fier de ce qu’on est et de sentir qu’on fait partie de quelque chose.

Parce qu’on peut bien se poser 1001 questions pour définir comment transmettre l’identité québécoise, si nos référents communs sont Stranger Things et d’autres émissions du genre, ça part mal…

Martin Meunier : Cette question est absolument majeure. On baigne dans un milieu anglodominant et on perd d’une certaine façon le dernier substrat de l’identité québécoise, qui tourne autour de la primauté de la langue française. C’est menaçant.

Les propos ont été abrégés et résumés à des fins de concision.

