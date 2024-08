Si les athlètes olympiques sont des jeunes comme les autres, les jeunes ne devraient pas vivre chaque journée comme une compétition, croit la Dre Mélissa Généreux

Dre Mélissa Généreux Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, professeure titulaire à la faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke

C’est avec l’intention de soutenir la santé mentale des jeunes athlètes que je me suis rendue aux Jeux olympiques (JO) de Paris à l’été 2024, pour y poursuivre une mission en tant que médecin volontaire, soit celle d’animer la Mind Zone, un tout nouvel espace1 consacré au bien-être et situé au village olympique. Je ressors de cette expérience remplie d’espoir.

Pourquoi les athlètes ont-ils besoin d’un tel espace ? direz-vous. Parce qu’avant d’être membres de l’élite sportive, ils sont des jeunes qui ont été et sont toujours confrontés à des facteurs de stress contemporains que les générations antérieures ont peu ou pas connus. Tout comme les autres jeunes, ils se sentent parfois seuls, ils jonglent avec les possibilités, mais aussi les embûches posées par le numérique, ils vivent de l’insécurité financière et ils se questionnent quant à leur avenir dans un contexte de crises mondiales multiples.

Ils vivent bien sûr un stress à des niveaux incommensurables lié aux compétitions, mais n’oublions pas que de multiples sources de stress s’enracinent aussi dans nos « vies ordinaires », que ce soit par le rythme infernal du quotidien (à l’école, au travail, dans la pratique d’un sport, etc.), les attentes parentales et sociétales élevées, ou simplement cette impression constante que tout le monde est plus heureux que soi à travers la vitrine artificielle qu’offrent les écrans.

PHOTO BENOIT TESSIER, ARCHIVES REUTERS La Mind Zone, un espace consacré au bien-être des athlètes, situé dans le village olympique

Après mûre réflexion, j’arrive à la conclusion que plusieurs autres rapprochements peuvent être établis entre cet évènement d’envergure planétaire que sont les JO et nos vies quotidiennes. Les JO sont en effet le reflet de la situation mondiale actuelle.

Devant les grands défis sociétaux qui s’imposent à nous (notamment les inégalités et la discrimination), les Jeux de Paris 2024 ont prouvé qu’on peut faire preuve de résilience.

Le monde évolue rapidement, mais avec un peu de volonté, nous sommes capables de nous y adapter tout aussi rapidement. L’exemple de la cérémonie d’ouverture des JO est à cet égard éloquent, mettant en valeur avec élégance les principes d’inclusion et de diversité. Une scène marquante à mes yeux a été celle où ont paradé des personnes de tous les genres, tous les âges, tous les pays et toutes les apparences physiques, chacune étant flamboyante en célébrant son unicité. Le temps d’un instant, les frontières réelles et symboliques qui divisent souvent les groupes sociaux se sont effacées. Nous étions un immense tout collectif, soudé par les festivités.

Pression de performance

Bien que les Jeux de Paris 2024 nous aient fait vivre des moments inoubliables, ils suscitent également chez moi une critique un peu moins rose. Ils sont bel et bien le miroir de notre société moderne, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Qui dit JO dit aussi pression de performance. Il est peu étonnant que certains pays2 notent un désengagement des jeunes dans le sport et, par conséquent, une atteinte à leur bien-être.

Le sport est censé être un moteur de bien-être, mais la société se l’est approprié et l’a dénaturé, invitant les enfants à se spécialiser dans une seule discipline, et ce, de plus en plus tôt au cours de leur vie.

Un très maigre pourcentage de ces enfants se retrouveront au rang des olympiens, mais au prix de nombreux autres qui abandonneront et se sédentariseront devant leur écran, se privant ainsi de tous les bienfaits de bouger et de s’investir dans une activité qui les amène à se dépasser.

Avez-vous tout comme moi l’impression que, de nos jours, l’étiquette de la performance associée aux JO se vit aussi dans nos salles de classe, nos bureaux et nos maisonnées ? On veut exceller partout, tout le temps, que ce soit au travail, à l’école, dans la vie sociale, dans les finances et même lors des vacances (à qui la plus belle photo sur les réseaux sociaux ?). On se compare à l’autre, ou plutôt à l’illusion qu’il nous en donne à travers les réseaux sociaux.

Je nous invite à la prudence face à cette pente glissante. On ne doit pas chercher à être parfait ni à s’insérer à tout prix dans un moule dont les contours sont dictés par les standards rigides de la société. Ce modèle de performance n’est pas forcément le seul chemin à emprunter. Le monde a évolué et est assurément plus complexe qu’auparavant. Un jour, pas si lointain, ce sont les jeunes qui géreront le monde et auront à prendre soin des autres (merci d’avance !). Nous avons le rôle comme société de nous assurer que ces jeunes disposent de toutes les ressources nécessaires pour s’épanouir pleinement et dignement. On le fait pour eux, pour elles, mais soyons honnêtes, on le fait aussi pour nous. Ils sont notre espoir d’un monde meilleur.

