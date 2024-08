Pour la journée J’achète un livre québécois, Isabel Lapointe invite les lecteurs à ne pas oublier les auteurs indépendants.

Isabel Lapointe Auteure d’un premier roman, Nourrir l’ogre

Le 12 août est la journée consacrée à la promotion des livres québécois, une belle opération pour mettre en lumière tout le talent d’ici. Pourtant, saviez-vous que vous n’avez accès qu’à une fraction des livres québécois publiés chaque année, car ils ne se rendent pas chez votre libraire préféré ?

Il existe, en effet, un univers parallèle en littérature québécoise : celui des auteurs indépendants qui publient leurs livres sur des plateformes d’autoédition ou chez de microscopiques maisons d’édition. Ce phénomène n’est pas nouveau. Avec l’avènement d’internet, c’est toute l’industrie de la musique qui a d’abord été chamboulée.

Vous n’auriez peut-être pas entendu parler de Billie Eilish ou Justin Bieber, n’eussent été SoundCloud et YouTube sur lesquels les chansons de ces artistes, parmi tant d’autres, ont d’abord circulé.

À l’instar de la musique, l’industrie du livre peut maintenant compter sur plusieurs plateformes d’autoédition qui représentent un chiffre d’affaires impressionnant1 et qui donnent une voix, et une voie, aux auteurs indépendants.

Impression et livraison de copies papier à la demande, vente en ligne des versions papier et électronique, promotion auprès de millions de lecteurs : plus que jamais, les auteurs indépendants peuvent se frayer un chemin vers le cœur des lecteurs.

Au Québec, lorsqu’un livre n’est pas publié par un éditeur agréé, donc lorsqu’il est autoédité, sa distribution en librairie est très ardue.

Toute une aventure

Mon premier roman, Nourrir l’ogre, vient tout juste de paraître. Vous l’aurez deviné, je suis une auteure indépendante. L’autoédition : c’est toute une aventure ! J’ai fait des demandes à plusieurs librairies, et je suis allée, avec mon petit sac, porter moi-même les exemplaires aux trois premières qui ont accepté de les prendre en consigne : Alire (Longueuil), Marie-Laura (Jonquière) et Le Port de tête (Plateau Mont-Royal). Je leur dis un immense merci, car non seulement elles me permettent de rejoindre des lecteurs québécois, mais, en me disant oui, elle m’ont permis de rendre mon livre disponible sur leslibraires.ca, une coopérative magnifique qui fédère l’offre des librairies indépendantes du Québec.

Je travaille dans le domaine des technologies et l’expérience m’a vraiment fascinée, tout en me prenant au dépourvu. Pourquoi ? En parallèle de mes démarches en librairie, avec mon petit sac, je vous le rappelle, Nourrir l’ogre est disponible en impression à la demande dans des dizaines de pays grâce à des plateformes numériques comme Amazon et Barnes & Noble. Je ne dirais pas que ça s’est fait « en quelques clics », parce que même si je suis une auteure « indépendante », j’ai travaillé avec une éditrice, une réviseure, un illustrateur, une designer graphique, un spécialiste marketing et une relationniste avant de « peser sur le piton ».

La dématérialisation et la mondialisation de l’industrie du livre sont déjà là. Pour y faire face, est-ce que la loi du livre du Québec (la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre) joue encore bien son rôle2 ?

Est-ce que la culture francophone québécoise peut continuer à se priver de ses auteurs indépendants pour n’en reconnaître qu’une infime partie ?

Pourquoi ne pas profiter de cet événement pour ouvrir la conversation entre ces deux univers littéraires parallèles et sur cette industrie en pleine mouvance ? On veut tous la même chose : faire rayonner notre talent et notre littérature québécoise.

Et bien sûr, ce 12 août, ou le 13, le 14, etc., achetez des livres d’ici pour savourer le talent de TOUS les auteurs québécois, indépendants ou pas !

1. Aux États-Unis, 300 millions de livres autoédités sont vendus chaque année, pour des revenus d’environ 1,25 milliard de dollars, selon Wordsrated.com (2023).

