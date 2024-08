Inspirée par une chanson de Zachary Richard, l’auteure attire notre attention sur les avancées scientifiques qui nous font comprendre de mieux en mieux les animaux.

Alison Munson Professeure associée, Université Laval

« Pendant le carême, ce dernier mois d’avril

Je lui ai vu une dernière fois

Un oiseau seul, posé sur sa branche

Au bord du lac Bijou

Il restait tranquille, son cœur après se cassait

Guettant du matin au soir

Jusqu’au dimanche qu’il est parti aussi

Du bord du lac Bijou » – Zachary Richard 1996 (Cap Enragé)

Zachary Richard a été à Québec pour le Festival d’été au début de juillet, nous régalant avec ses nouvelles chansons ainsi que les classiques des années 1990 comme Au bord du lac Bijou. J’ai été frappée par cette chanson particulière qui raconte l’histoire simple mais tragique d’un couple d’hirondelles (Pierre et Marie), liés pour la vie. Comme dans nos vies humaines, il y a toujours un membre d’un couple qui part avant l’autre. Zachary chante la tristesse d’un oiseau en deuil ; nous nous sommes attachés à son histoire depuis.

Oui, les animaux peuvent être en deuil. Si vous avez des animaux domestiques, vous êtes probablement déjà au courant.

Et les preuves s’accumulent, même dans la dernière année, sur la vie émotionnelle des animaux. Les articles populaires annoncent ces nouvelles preuves, comme si c’était surprenant à chaque fois. Êtes-vous surpris ? Pas moi. Par exemple, nous avons appris, grâce à une analyse par apprentissage automatique, que les éléphants d’un troupeau utilisent des noms pour les individus1. De plus, les éléphants répondent différemment aux appels qui leur sont adressés par rapport aux appels adressés à un autre éléphant. Étant donné que c’est la première étude du genre, il y a de fortes chances que nous en apprenions beaucoup plus en utilisant tous ces nouveaux outils d’analyse de langue.

Un jeu pour jeunes épaulards

Il y a quelques mois, des chercheurs d’Espagne et du Portugal ont publié un rapport analysant les raisons pour lesquelles les épaulards ibériques attaquent les bateaux près de l’Europe. Malgré de nombreuses hypothèses, ils ont finalement conclu que ce sont des jeunes qui le font pour le plaisir, pour s’amuser. Quelle découverte ! Ils ont étudié ces attaques pendant cinq ans ; les épaulards sont en fait attirés par la présence d’un gouvernail (que ce soit celui d’un yacht ou d’un voilier). Leur jeu est d’essayer d’enlever le gouvernail. Bon, en y pensant, c’est l’équivalent d’un jeu vidéo pour un adolescent qui s’ennuie. Ils s’en prennent au gouvernail jusqu’à ce qu’il se brise, et ensuite le jeu se termine. Les hypothèses de vengeance pour la mort d’innombrables baleines par collision avec des bateaux ne semblent pas être appuyées.

Ailleurs, d’autres chercheurs essaient d’utiliser l’intelligence artificielle pour communiquer avec les baleines à bosse, une première tentative mondiale2.

Ils ont réussi à avoir un échange (une « conversation ») de 20 minutes avec une baleine femelle en utilisant un appel enregistré de son troupeau du jour précédent. Ils ne comprennent pas ses réponses, mais il y avait une phase d’engagement, d’excitation et ensuite de désengagement pendant les 20 minutes. Peut-être trouvait-elle que leur conversation n’était pas trop intéressante ? On gratte la surface de notre compréhension de l’intelligence et de la vie émotionnelle des animaux actuellement. Pendant ce temps d’engagement, on contribue, comme espèce, à la perte d’habitat, à la mortalité massive et à l’extinction. Les animaux vont-ils vouloir converser avec nous, finalement ? Je ne suis pas certaine qu’on souhaite entendre leurs réactions.

Nous avons des milliers de « lac Bijou » au Québec où on prend une pause méritée cet été pour écouter les oiseaux (pensez au huard à l’aube), aller à la pêche, où on s’extasie devant l’observation d’un jeune orignal, ou un renard qui s’approche du chalet. Pourquoi nos imaginations ne sont-elles pas capables de prendre un pas de plus pour leur garantir un espace à eux, une vie comblée dans un vieux chêne vert ?

Nous avons tout juste commencé à comprendre de manière superficielle la vie des organismes, leur existence individuelle et émotionnelle, ainsi que leur vie en famille ou en troupeau (pensez aux caribous). Dans quelques années, les nouvelles connaissances vont nous stupéfier. Écoutez la chanson de Zachary une autre fois, évitez d’avoir le cœur brisé et engagez-vous à ne plus perdre d’espèces au Québec.

