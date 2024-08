Entre le 1er janvier et le 1er août, nous avons consommé l’ensemble des ressources que la planète est capable de produire en un an. Pour renverser cette tendance, nous devons nous appuyer sur la participation active des jeunes. Ce sont eux qui hériteront des conséquences de nos actions et de nos inactions. Il est donc crucial de leur donner les moyens de participer pleinement à la construction de notre avenir commun. Il est temps de voir grand pour l’avenir des jeunes et de leur offrir les opportunités pour qu’ils puissent contribuer de manière significative.

Rudy Humbert Directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

En période de ralentissement, les jeunes sont souvent les premiers à être touchés. Ainsi, ces derniers mois, leur situation sur le marché de l’emploi s’est dégradée significativement avec un taux de chômage qui est plus du double du reste de la population. Leur santé psychologique est préoccupante, un jeune sur deux présente des symptômes d’anxiété ou de dépression.

De plus, chaque année, plus de 10 000 jeunes quittent l’école sans diplôme. L’accès à la propriété paraît inatteignable et l’urgence écologique se fait sentir. Un enfant né aujourd’hui connaîtra sept fois plus de vagues de chaleur que ses grands-parents. Au-delà de ces chiffres froids, il y a des visages, des parcours de vie atypique et du potentiel gâché.

Un appel à un nouveau contrat social

C’est pourquoi, ce 12 août, qui marque la Journée internationale de la jeunesse, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi (CJE) du Québec, qui accompagne chaque année plus de 150 000 jeunes, lance un appel à tous : construisons ensemble un nouveau contrat social pour un Québec fort d’une jeunesse ambitieuse. Un contrat qui engage la société civile, les entreprises, l’administration publique et nos élus à créer des opportunités et à renforcer la confiance en l’avenir.

Nous appelons à la mise en place de politiques publiques jeunesse modernes, adaptées aux réalités d’aujourd’hui et capables de répondre aux défis du XXIe siècle.

Cela inclut le renforcement de la solidarité intergénérationnelle, la garantie pour les jeunes d’une place active dans la société, et la reconnaissance de leur rôle crucial dans le développement social et économique.

Il est également essentiel de valoriser le travail des intervenants auprès des jeunes qui sont submergés par la paperasse et la bureaucratie, ce qui les éloigne de plus en plus du cœur de leur métier : l’humain. Il faut veiller à ce qu’aucun jeune ne soit exclu des services publics, ils doivent voir et sentir que la société croit en eux et investit dans leur futur.

Raviver l’espoir et cultiver les imaginaires

Aujourd’hui, 76 % des jeunes trouvent l’avenir effrayant, et près de la moitié pensent que l’humanité est condamnée. Comment bâtir un futur quand ceux qui doivent le construire n’y croient plus ?

Il est donc impératif de raviver l’espoir et de cultiver des imaginaires positifs. C’est pourquoi, avec le mouvement MaVoixCompte, nous lancerons une vaste consultation pour recueillir les besoins, aspirations et rêves des jeunes. Encore plus que les écouter, nous souhaitons bâtir un Québec avec, par et pour les jeunes.

En défendant la solidarité intergénérationnelle et en trouvant des solutions innovantes, les jeunes nous rappellent qu’un monde meilleur est encore possible.

Pourtant, ils sont presque invisibles dans les positions de pouvoir et sont de plus en plus frustrés d’être marginalisés et ignorés. Cela doit changer.

Envisageons ensemble un nouveau Sommet des jeunesses, la création d’un Conseil national des jeunesses, la mise en place d’un ministère qui leur soit entièrement consacré ou encore la mise en œuvre du projet de société Carrefour Jeunesse. Osons l’audace !

L’équation est simple : il faut des idées (nous n’en manquons pas !), des ressources (elles sont disponibles mais doivent être mieux organisées et bonifiées), et surtout, de la volonté politique.

Nous appelons tous les acteurs de la société à se joindre à nous dans cet effort commun, pour que chaque jeune puisse non seulement rêver à un avenir meilleur, mais aussi le construire de ses propres mains. Le futur appartient à ceux qui osent imaginer, et nous sommes prêts à rêver mieux.

