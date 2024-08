L’auteure s’inquiète de la déconnexion de certains discours politiques des connaissances scientifiques quant à la réduction des dommages causés par les drogues.

Elise Cournoyer Lemaire Professeure et chercheuse en sciences de la santé – spécialisation en toxicomanie, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Le climat social et politique concernant l’utilisation de drogues est hautement inquiétant. Selon ses récentes déclarations, le chef du Parti conservateur du Canada s’est dit préoccupé par la crise de surdoses qui sévit depuis maintenant plusieurs années à travers le pays. Toutefois, les solutions proposées pour prévenir les surdoses et venir en aide aux personnes qui vivent avec une dépendance aux substances psychoactives contredisent complètement les avancées scientifiques et les recommandations d’experts sur le sujet.

D’une part, il a été suggéré de retirer le financement d’organismes de réduction des méfaits tels que les sites de consommation supervisée et même de les fermer, sous prétexte que ces stratégies d’intervention « tuent les gens » et « n’existent presque nulle part ailleurs ». Ces déclarations sont totalement erronées. La mission première de ces organismes est spécifiquement de prévenir les surdoses (par exemple : dépistage de substances contaminées, administration de naloxone), de réduire les risques liés à la consommation (par exemple : diminution du partage de matériel non stérile) et d’amener les personnes qui consomment à être en contact avec les services psychosociaux.

Différents modèles de réduction des méfaits ont été développés à travers le monde et ont non seulement permis de sauver des milliers de vies en prévenant et en renversant les surdoses, mais sont aussi associés à une diminution de la violence et de la criminalité dans les pays où ils ont été adoptés.

D’autre part, la proposition d’offrir le traitement en dépendance comme seule option aux personnes qui vivent une problématique de consommation pose des enjeux importants.

Bien que cette vision puisse répondre à certains idéaux populistes, miser sur un monde sans alcool et sans drogues est hautement illusoire.

Un autre élément illusoire est de croire que les traitements qui visent l’abstinence seront suffisants pour répondre aux besoins des personnes qui vivent une dépendance. En effet, exiger l’abstinence comme unique solution est synonyme d’attribuer l’entière responsabilité de la dépendance et de la réhabilitation aux personnes qui consomment, ce qui est un non-sens lorsqu’on comprend les raisons qui sont souvent au cœur de l’initiation à la consommation de substances et de l’aggravation de celle-ci.

Une combinaison de facteurs individuels (par exemple, des expériences de trauma), sociaux (exclusion, stigmatisation, notamment) et structuraux (par exemple, des services de santé et psychosociaux peu accessibles et mésadaptés, l’itinérance) explique les problèmes de consommation. Pour maximiser l’efficacité des interventions, il est nécessaire d’agir sur ces différents facteurs, et donc d’augmenter l’offre de services adaptés qui permettent de répondre à un éventail de besoins, incluant ceux en réduction des méfaits.

Le rôle de la stigmatisation

Les discours stigmatisants et déshumanisants qui associent les personnes qui consomment des substances à « la folie », « la criminalité » et « la violence » ont aussi un rôle à jouer dans les difficultés vécues par ces personnes, le nombre de surdoses observées, le nombre de décès et l’accès aux services de santé.

Ces discours contribuent à isoler davantage les personnes en difficulté et les amènent à être traitées différemment par la société, mais aussi dans les services de santé.

La stigmatisation amène donc les personnes à consommer seules et de manière moins sécuritaire, aggrave les difficultés de santé mentale et augmente les risques liés à la consommation de substances. Ultimement, la stigmatisation est connue comme un facteur qui augmente de manière significative le risque de surdose et de décès.

Si ces propositions vont à l’encontre des connaissances actuelles en dépendances, à qui s’adressent-elles réellement ? À défaut de répondre aux besoins des personnes concernées, celles-ci permettraient, au mieux, d’invisibiliser les échecs des politiques répressives.

