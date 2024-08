Depuis plusieurs décennies, les personnes aînées LGBTQ+ ont joué un rôle fondamental dans la lutte pour les droits de toute la communauté LGBTQ+, ce qui a mené à des progrès significatifs.

Gisèle Tassé-Goodman Présidente du Réseau FADOQ

En cette célébration du festival Fierté Montréal, il faut se rappeler que leur histoire a été marquée par des combats pour la reconnaissance, l’égalité et l’acceptation dans une société qui a longtemps été hostile envers elles.

Aujourd’hui, elles méritent non seulement notre reconnaissance, mais également notre engagement en faveur d’une plus grande inclusion. Il est primordial qu’elles puissent vieillir dans des milieux où elles seront respectées dans leur individualité.

Un sondage a révélé que 62 % des Canadiens et Canadiennes considèrent qu’il est plus difficile pour les personnes aînées homosexuelles de vivre ouvertement une relation amoureuse en centre d’hébergement pour personnes aînées que dans la vie de tous les jours.

Bien que les personnes aînées LGBTQ+ constituent la génération pionnière de la lutte pour les droits des personnes LGBTQ+, plusieurs craignent aujourd’hui de révéler leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

Ça ne devrait malheureusement pas être le cas.

Au réseau FADOQ, nous avons constaté que nous devions en faire plus. C’est pourquoi en 2023, nous avons ajouté l’inclusion parmi les valeurs qui définissent notre organisation.

En tant que présidente de ce regroupement qui compte maintenant plus de 580 000 membres, je veux que toutes les personnes de 50 ans et plus issues de la communauté LGBTQ+ sachent qu’elles sont les bienvenues.

Encore trop de personnes aînées LGBTQ+ restent largement invisibles, principalement par crainte de divulguer leur homosexualité ou leur transidentité. Cela peut mener à plusieurs problèmes graves, notamment à de l’isolement social.

La FADOQ a justement été créée il y a 54 ans afin de briser l’isolement des personnes aînées, et notre porte est ouverte à chacune d’entre elles.

Des milieux plus accueillants

Il y a plus de 12 ans, la fondation Émergence a lancé le programme Pour que vieillir soit gai. Celui-ci propose entre autres des formations et des outils afin de rendre les milieux pour les personnes aînées plus inclusifs.

Beaucoup de personnes aînées LGBTQ+ craignent le vieillissement, redoutant de se retrouver isolées dans un environnement peu accueillant envers leur différence.

Le réseau FADOQ fait partie des adhérents de la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBTQ+ afin de renverser cette situation. Les organismes qui adhèrent à cette Charte soutiennent les 11 principes de la bientraitance et d’inclusion de la diversité sexuelle et de genre.

Le programme Pour que vieillir soit gai est essentiel pour avoir des milieux plus accueillants et plus ouverts. La formation, donnée notamment à des établissements de santé, des organismes ou des milieux de vie collectifs, donne des résultats positifs.

Soyons une société bienveillante envers la réalité des personnes aînées LGBTQ+. Elles doivent pouvoir vieillir dans la dignité, tout en continuant à s’épanouir.

