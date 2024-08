La ville de Victoriaville, c’est connu, aime se positionner comme chef de file en matière de développement durable au Québec. Il y a 20 ans, la ville s’affichait comme le « Berceau du développement durable ». En 2022, le maire Antoine Tardif déclarait son intention de faire passer la ville de « berceau » au « lit king »1 et, ce printemps, il annonçait que Victoriaville était désormais « fièrement durable »2.

Audrey Murray Citoyenne de Victoriaville

Marc-André Houle Citoyen de Victoriaville, et six cosignataires*

Il est vrai qu’au cours des dernières décennies, Victoriaville a été précurseure dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, du recyclage et du compostage. Elle s’est d’ailleurs démarquée par la mise en place du premier écoparc industriel au Québec, ainsi que par la nomination d’un conseiller scientifique en chef et la création d’un Bureau du développement durable (BDD). Si on en croit le conseiller scientifique en chef et la directrice du BDD, qui ont récemment publié un texte à ce sujet3, « [c]ette nouvelle gouvernance visionnaire témoigne de la volonté des élus et de l’administration municipale du désir de soutenir un effort collectif vers des pratiques durables et responsables ».

Avec de telles prétentions, nous pourrions nous attendre à ce que Victoriaville soit exemplaire et que les élus utilisent tous les moyens à leur disposition pour que le « durable » ait préséance sur le « développement » lorsque la situation le commande.

Or, ce n’est malheureusement pas le cas. Tout spécialement en ce qui concerne un mégaprojet de développement immobilier projeté dans une sablière, située en plein cœur de milieux humides et boisés constitués d’arbres plus que centenaires.

Écosystème unique

La sablière d’Arthabaska fait partie d’un écosystème unique façonné à travers les siècles par les dépôts sédimentaires de la rivière Nicolet. La faible pente de cette rivière très dynamique cause chaque année des inondations importantes. Avec le temps, elle a creusé ses méandres et accumulé les sédiments sableux dans la sablière, créant ainsi des milieux ouverts riches en biodiversité. Ces espaces naturels sont essentiels pour de nombreuses espèces vulnérables comme l’hirondelle de rivage et la tortue serpentine, pour ne nommer que celles-ci.

Ce lieu, calme et paisible, est prisé et fréquenté par les citoyennes et citoyens du coin qui s’adonnent à la marche et à l’observation de la faune et de la flore.

Un promoteur souhaite aujourd’hui développer un « écoquartier » sur le site de la sablière d’Arthabaska et y construire plus de 330 logements. Évidemment, la construction de ce quartier aura pour effet de détruire une partie importante de cet écosystème et perturbera assurément la diversité qu’il accueille en mettant de la pression sur l’environnement de ce secteur par, entre autres, l’augmentation de l’activité humaine et de la circulation automobile. Alors que la Ville parle de densification en vue de résorber la pénurie de logements qui sévit, la réalité est toute autre : nous sommes clairement ici en présence d’une logique d’étalement urbain, d’embourgeoisement et d’écoblanchiment. L’auteur Martin PM a d’ailleurs bien documenté le phénomène pour des projets similaires ailleurs au Québec dans son bédéreportage intitulé « Un sacrifice tout naturel »4.

Dans ce contexte, nous, citoyennes et citoyens de Victoriaville, demandons au maire Antoine Tardif et au conseil municipal de cesser d’appuyer ce projet et de prendre toutes les actions politiques et légales possibles afin d’en empêcher la réalisation et ainsi assurer la restauration et la protection de cet écosystème riche en biodiversité. Des moyens existent pour ce faire, sans compter que d’autres sites identifiés par la Ville pourraient accueillir ce projet.

En 2024, l’heure est à la protection et à la conservation de la biodiversité. Il s’agit d’une question de courage, de vision, de cohérence et de crédibilité.

Cosignataires, citoyens et citoyennes de Victoriaville : France Martin, Anne-Marie Bolduc, Chantale Marcotte, Gilles Labrosse, Audrey Marchand, Luc Couture

1. Lisez « Antoine Tardif : Victoriaville sera la ville verte du Québec »

2. Lisez « Victoriaville, fièrement durable »

3. Lisez « Le défi de l’adaptation, de Victoriaville à Făgăraș en Roumanie »

4. Lisez « Cinq bandes dessinées en attendant le printemps »

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue