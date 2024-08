Une étude publiée l’année dernière sur le leadership en milieu hospitalier a révélé le lien entre une infirmière-chef et l’effet positif qu’elle apporte au bien-être et à la satisfaction au travail des infirmières, écrit Benoit Gareau.

Pour bien organiser les soins de santé au patient, les hôpitaux ont été aménagés en départements de santé selon des spécialités. Qu’on pense aux départements de cardiologie, d’ophtalmologie, de psychiatrie et autres. Et pour administrer ces unités de soins, des coordonnateurs, des chefs de service, des infirmières-chefs doivent voir à l’organisation du travail, au bon fonctionnement des équipes et à l’harmonie dans le groupe.

Benoit Gareau Président du Groupe Espace Santé

Une étude publiée l’année dernière sur le leadership en milieu hospitalier révèle quelque chose que tout le monde savait, le lien entre une infirmière-chef et l’effet positif qu’elle apporte au bien-être et à la satisfaction au travail des infirmières.

D’aucuns diraient que c’est un secret de polichinelle.

Lorsque tout va mal, que les patients sont difficiles, qu’il manque d’employés ou que les horaires sont mal répartis, il n’y a rien de mieux que d’avoir une infirmière-chef empathique, à l’écoute qui cherche des solutions.

Une infirmière-chef dévouée peut avoir une influence sur l’environnement de travail de l’équipe par son empathie et son soutien, ce qui fait que les employés veulent travailler pour elle, qu’il est plus facile de recruter de nouvelles personnes, que l’épuisement professionnel est réduit et que s’ensuit une qualité des soins grandement améliorée.

Les vertus de la pratique

Dans un texte de la Harvard Business Review publié il y a quelques années, des auteurs écrivaient que d’avoir de bons leaders devrait être une évidence. Néanmoins de nombreux médecins qui atteignent des postes de gestion n’ont pas eu de cheminement de carrière en leadership et reçoivent très peu de formation dans leur milieu de travail.

Bien que la situation au Québec soit différente puisque des parcours de gestion et des formations en leadership sont offerts aux infirmières, aux médecins et autres employés du réseau, peut-on affirmer sans ambages qu’ils sont suivis par tous, optimisés et adaptés aux réalités ? Parce que ceux qui sont promus dans des rôles de gestion doivent démontrer des habiletés interpersonnelles et des perspectives stratégiques. Savoir de quelle façon allouer des ressources, de quelle manière faire un budget et par quel moyen régler des conflits.

Il n’y a pas deux employés pareils

La plupart des employés du réseau n’ont pas de fonctions administratives et doivent se rapporter à un gestionnaire en autorité.

Toutefois, il n’y a pas deux employés identiques. Des employés vont être passifs, tandis que d’autres enthousiastes. Certains vont faire ce que le gestionnaire leur demande, et d’autres ne vont penser qu’à eux et dénigrer l’organisation. La plupart vont être positifs, énergiques et offrir des critiques constructives, mais d’autres n’exécuter que le travail demandé sans jamais prendre d’initiatives.

Il importe donc de distinguer le bon employé de celui qui ne l’est pas, de les motiver et d’aller chercher le meilleur de chacun, et de les responsabiliser dans leur travail respectif.

Il faut comprendre que le gestionnaire n’est pas plus important ou supérieur à la personne sur le terrain qui donne les soins auprès du patient. Leurs activités sont différentes et complémentaires.

Cependant, un leader doit être capable d’établir une vision, des objectifs, une stratégie, avoir des aptitudes interpersonnelles pour obtenir des consensus et communiquer l’enthousiasme à d’autres individus.

Mon capitaine !

Un leader, c’est un peu comme un capitaine de bateau. Lorsque le bateau navigue dans des eaux calmes, le capitaine n’a qu’à faire confiance à son équipage et suivre le vent. Mais lorsqu’il y a tempête, le capitaine doit donner des directives, superviser les équipes, maintenir le calme et supporter les matelots. Sans le travail d’équipe, le bateau va couler, mais s’il y a coopération et engagement, le bateau va passer à travers la tempête et se rendre à bon port.

Il est possible pour les coordonnateurs, les chefs de service et les infirmières-chefs de devenir des leaders dans leur domaine. Pour ce faire, il faut soutenir des cheminements de carrière pour les infirmières, les médecins et d’autres employés du réseau, des formations en leadership, et des mises en situation qui vont permettre de développer des compétences stratégiques et tactiques adaptées à leur milieu de travail.

Le système de santé a besoin d’un réseau de leaders locaux efficaces parce que le travail le plus ardu, le travail le plus constant est fait par les employés sur le terrain dans l’arrière-scène et se construit pour le plus grand nombre.

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue