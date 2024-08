L’auteur souhaite que l’on cesse d’utiliser des images de jeunes retraités actifs pour décrire la vraie réalité des aînés, marquée par des limitations physiques.

Michel Chagnon Membre du C.A. de la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière

La réalité d’un retraité n’est pas celle d’un aîné. On voit des personnes prendre leur retraite dans la cinquantaine et d’autres tardivement. La publicité montre ces jeunes retraités s’offrir la belle vie. Ils sont très actifs. En empruntant le langage des conventions collectives, on pourrait les appeler des travailleurs inactifs en long congé sabbatique !

La publicité gouvernementale sur les aînés va dans le même sens. On peut ajouter au slogan liberté 55 « naissance d’un aîné » ! Il fait de la course à pied, il fait de l’alpinisme, etc. N’est-il pas plus plaisant pour nos dirigeants de montrer cette image positive des faux aînés ? Par ces images, on écrase la réalité des vrais aînés. Veut-on faire oublier à la société l’urgence d’investir auprès des aînés ?

Un aîné de 75 ne se reconnaît pas dans ces publicités. Les limitations qui s’amplifient à cet âge ne se retrouvent pas dans ces annonces. Ses réflexions ne sont pas les mêmes. « Comment faire pour entretenir ma maison ? » « Qui va m’aider ? » « Mes moyens financiers sont-ils suffisants ? » « Le CLSC va-t-il m’envoyer une infirmière ? » « Va-t-on m’obliger à quitter ma maison ? »

Cette publicité camoufle la réalité des vrais aînés. Ce qu’ils font est nettement plus sobre : marche, lecture, théâtre, etc. En plus, combien doivent malheureusement rester à la maison faute de soutien physique et même financier ?

Cessons de cacher la réalité des aînés. La vie d’un retraité de 60 ans est nettement différente de celle d’une personne de 75 ans. Arrêtons de nier cette différence ; un aîné, ce n’est pas un retraité ! Dites à une personne de 60 ans qu’il est un aîné. Il ne sera pas content. Il va probablement vous répliquer qu’il est en vacances la semaine et en congé les fins de semaine !

Arrêtons cette fausse logique d’associer un aîné au départ à la retraite et de dire qu’une personne active de 55 ans prenant sa retraite devient un aîné. C’est quand même charrier ! On déforme la réalité des vrais aînés. Le vécu des vrais aînés est noyé par celle des retraités. Dans le contexte actuel, cela ne tient plus la route. Des personnes retournent au travail à 70 et même à 75 ans. Quel non-sens de définir un retraité en fonction de sa retraite.

L’âge des limitations

Un aîné est une personne qui atteint un âge plus avancé et qui vit des limitations physiques de rapidité et de motricité. Il doit réapprendre à tout faire différemment. À quel âge peut-on définir une personne aînée ? On peut considérer que c’est à partir de 75 ans : c’est autour de cet âge que la santé se dégrade durablement et que des vulnérabilités plus ou moins importantes apparaissent. La vie sociale est parfois moins intense.

Regardons la situation des aînés au niveau politique. On a une ministre aux aînés qui s’occupe de personnes pouvant être âgées de 55 ans à 90 ans et plus. Par conséquent, son travail se situe autant au niveau de ces jeunes retraités que des aînés.

Pour respecter la réalité actuelle, le gouvernement doit scinder en deux ces activités et créer un vrai ministère des aînés.

La priorité de ce ministre devra être la proclamation du droit des aînés au maintien à domicile et la mise en place des outils nécessaires pour ce droit. Par cette orientation le gouvernement indiquera sa réelle volonté d’avoir une politique structurelle pour le droit des aînés au maintien à domicile. Ce sera le premier jalon de son slogan du 31 mai dernier : « Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec ». Pour bâtir cette orientation, le ministre devra établir des passerelles avec les différents ministères. Par exemple, établir des règles pour éviter qu’une personne de 77 ans doive attendre plusieurs années pour une prothèse à la hanche. En considérant l’espérance de vie de 82 ans, l’attente a un prix trop élevé.

