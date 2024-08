« Les enfants ne sont pas épargnés par la hausse des maladies chroniques évitables et reçoivent de plus en plus tôt un diagnostic de maladie chronique », préviennnet les auteurs.

Le Collectif Vital et Cœur + AVC unissent leurs voix pour demander la publication, dans les plus brefs délais, du projet de règlement sur la publicité alimentaire destinée aux enfants.

Manuel Arango Vice-président, Politiques et défense des intérêts à Cœur + AVC

Corinne Voyer Directrice du Collectif Vital

Alors que la publication était initialement prévue en juin, chaque jour de retard met à risque la santé de nos enfants et coûte cher à la société entière. Au Canada, le coût annuel des maladies chroniques associées à l’alimentation et aux autres facteurs de risque modifiables a atteint 28 milliards de dollars1.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral promet d'encadrer la publicité alimentaire auprès des enfants âgés de moins de 13 ans. Malgré des promesses répétées dans ses plateformes électorales, dans ses lettres de mandat et dans un de ses budgets, le gouvernement tarde à adopter cette mesure.

Si le projet de règlement n’est pas publié cet été, les mesures pour protéger les enfants des pratiques publicitaires nocives et insidieuses de l’industrie alimentaire risquent de ne pas voir le jour. Il s’agit du seul pilier de la Stratégie en matière de saine alimentation2 de Santé Canada qui n’a pas encore été concrétisé.

Il est bien établi que la publicité alimentaire influence les comportements, les préférences et les choix alimentaires des enfants et nuit à leur santé. Au Canada, des études estiment que certains enfants sont exposés en moyenne à plus de 2200 annonces alimentaires à la télévision et 4000 annonces alimentaires dans les médias numériques, dont la majorité fait la promotion de boissons et d’aliments non conformes aux recommandations alimentaires.

Risque de maladies chroniques

Ce déluge de publicités contribue invariablement aux patrons alimentaires malsains chez les enfants au Canada, dont plus de la moitié de l’apport en énergie provient d’aliments ultra-transformés3. La consommation de ces aliments, souvent riches en sucre, sel ou gras saturés et pauvres en protéines, fibres, vitamines et minéraux, est associée à un risque plus élevé de mortalité et de maladies chroniques, comme l’hypertension artérielle et le diabète de type 2.

Les enfants ne sont pas épargnés par la hausse des maladies chroniques évitables et reçoivent de plus en plus tôt un diagnostic de maladie chronique. Pour y faire contrepoids, l’Organisation mondiale de la santé recommande d’ailleurs aux gouvernements d’encadrer la publicité alimentaire à laquelle les enfants sont exposés.

En plus d’être appuyée par la science et par plusieurs organismes en santé, l’interdiction de promouvoir des aliments et des boissons malsains auprès des enfants bénéficie aussi d’un fort appui de la population. Au Canada, près de 7 personnes sur 10 sont favorables à ce que le gouvernent fédéral agisse en ce sens.

Malheureusement, le lobbying intensif de l'industrie alimentaire contribue aux délais déraisonnables et compromet la santé publique.

Depuis plus de 40 ans, le Québec montre la voie avec sa Loi de la protection du consommateur, qui interdit la publicité commerciale auprès des enfants. Malgré les exceptions prévues dans la loi, celle-ci a eu des retombées positives. Les enfants francophones au Québec sont moins directement ciblés par les publicités alimentaires télévisuelles que les enfants anglophones et ceux habitant en Ontario. Cependant, le Québec ne peut pas être seul à tenir tête à l’industrie alimentaire et ses tactiques sophistiquées et intensives.

Le reste du Canada doit intensifier ses efforts pour protéger les enfants de la publicité alimentaire malsaine. Des règlements fédéraux viendraient compléter la loi québécoise et offriraient à la province plusieurs avantages, tels qu'une meilleure protection des enfants anglophones qui consomment plus de médias provenant de l’extérieur du Québec et l'introduction de critères nutritionnels stricts pour restreindre la publicité d’aliments et de boissons riches en sucre, sel et gras saturés pendant les émissions et dans les médias numériques destinés aux enfants4.

En agissant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus sain et équitable pour nos enfants d’un océan à l’autre. Nous exhortons le premier ministre Trudeau à publier le projet de règlement cet été et à tenir enfin sa promesse.

1. Consultez le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues

2. Consultez la Stratégie en matière de saine alimentation

3. Lisez « Ultra-processed foods in Canada » (en anglais)

4. Lisez Mise à jour de la politique sur la restriction de la publicité alimentaire destinée principalement aux enfants : Politique proposée

