Alors que les yeux d’une partie de la planète étaient tournés vers Paris, la veille des Jeux olympiques, les miens étaient plutôt tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a rendu une décision importante pour les femmes et la quête d’une égalité entre les femmes et les hommes.

Martine B. Côté Doctorante en droit à l’UQAM et coautrice de l’essai Faire corps (Atelier 10)

Le 25 juillet, la Cour a statué que la France avait bel et bien le droit de pénaliser l’achat d’actes sexuels. En France, depuis 2016, ce sont les clients de la prostitution, les proxénètes et tous les autres facilitateurs de cette industrie qui sont pénalisés.

Les personnes en situation de prostitution, elles, ne sont plus criminalisées et, si elles le souhaitent, peuvent bénéficier d’un parcours de sortie de la prostitution, une forme d’accompagnement à ce qui reste le plus difficile dans une expérience de prostitution : sortir de ce milieu.

Cet accompagnement global comporte notamment une allocation mensuelle, un permis de séjour et autres services sociaux. Ce modèle juridique, élaboré en Suède en 1999, appelé parfois modèle nordique ou abolitionniste, gagne peu à peu du terrain et a récemment été reconnu par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence faite aux femmes et aux filles.

La rapporteuse indépendante Reem Alsalem, après avoir auditionné 300 groupes provenant de tous les continents, recommande aux États d’adopter ce cadre juridique.

Inverser le rapport de force

Qui donc menait cette bataille juridique contre la loi française ? Des personnes se décrivant comme travailleurs et travailleuses du sexe appuyées par des groupes (Syndicat du travail sexuel, Médecins du monde, etc.) qui militent pour l’abrogation de toutes les infractions pénales en lien avec la prostitution (achat, vente, proxénétisme). Pour ces groupes, l’État devrait considérer la prostitution comme n’importe quel autre emploi.

Après avoir essuyé des défaites juridiques en France et épuisé toutes les voies de recours au niveau national, ce regroupement est maintenant débouté dans sa volonté de faire annuler la loi qui, selon lui, contreviendrait à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte au droit des personnes en situation de prostitution « au respect de leur vie privée, ainsi qu’à celui de leurs clients, en ce qu’il comprend le droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle ».

Dans sa décision, la Cour déclare que cette ingérence dans le droit à la vie privée repose sur une base légale, soit renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées. La CDEH a validé le dispositif global français, articulé autour de quatre axes principaux, à savoir la suppression de toute disposition juridique susceptible d’encourager l’activité prostitutionnelle, sans pour autant l’interdire, la mise en place d’une protection des personnes prostituées, notamment la répression de l’exploitation sexuelle d’autrui, la prévention de l’entrée dans la prostitution et l’aide à la réinsertion des personnes prostituées souhaitant quitter cette activité.

Les juges écrivent à juste titre que la suppression du délit de racolage et la dépénalisation des personnes prostituées qui en résulte permet de lutter contre la stigmatisation sociale attachée à l’activité prostitutionnelle et renforce l’accès aux droits et à l’ensemble des mesures protectrices pour les personnes prostituées.

La CDEH rappelle les objectifs de ce modèle législatif soit de contribuer « à inverser le rapport de force avec le client pour les personnes prostituées, en les positionnant en tant que victimes et en leur permettant de dénoncer celui‑ci en cas de violences puisque c’est lui qui est dorénavant mis en cause […] ».

Dans cette affaire, les personnes requérantes ont aussi tenté de faire valoir que la pénalisation des clients mettrait en danger les personnes en situation de prostitution. La CEDH réfute : « La loi a prévu le renforcement des politiques publiques en matière de réduction des risques sanitaires au bénéfice de toutes les personnes prostituées, avec la mise en œuvre de mesures spéciales, grâce aux différents moyens d’intervention sur le terrain, sur l’internet et les réseaux sociaux ou dans les lieux dédiés, à travers une mobilisation des administrations et associations spécialisées ainsi que par l’allocation de moyens permettant de favoriser l’accès aux droits et à la santé globale pour les personnes qui continuent à exercer cette activité et de ne pas les laisser à l’isolement. »

Les intervenantes terrain et les survivantes de la prostitution le disent depuis longtemps : les transactions ne se font plus dans la clandestinité mais à travers des sites internet et après de nombreux échanges par texto. Le plus grand danger pour les personnes en situation de prostitution n’est pas la loi qui vise à mettre l’accent sur les clients et les facilitateurs, mais l’homme avec qui elles doivent passer du temps dans une chambre ou une voiture ; ou celui à qui elles doivent remettre l’argent avant de passer à un autre client… La meilleure façon de réduire la violence physique, psychologique ou symbolique de la prostitution, c’est de tout mettre en œuvre, avec une loi cohérente et globale, pour réduire la prostitution.

Le Canada a lui aussi, en 2014, adopté une version de ce modèle législatif. Il fait par contre piètre figure en comparaison avec la France et n’offre aucun accompagnement global à la sortie. Peut-être que cette décision sans équivoque convaincra le Québec, du moins, de faire le pas de plus ? Pour que ce modèle, basé sur la volonté de mettre l’accent sur ceux qui créent la prostitution, fonctionne, il doit impérativement être accompagné d’une réelle aide destinée aux personnes qui veulent quitter ce milieu mais qui faute de moyens, d’un logement ou de soutien, sont condamnées à y rester.

