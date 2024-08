Vu la vétusté des installations sportives montréalaises et la situation des finances publiques, les auteurs suggèrent d’impliquer davantage le privé dans leur modernisation.

DAVID TOURNIER Associé au sein du groupe Droit des affaires chez Lavery, plus particulièrement en financement d’entreprises et d’infrastructures

SÉBASTIEN VÉZINA Associé au sein du groupe Droit des affaires et chef de l’équipe du Droit du sport et divertissement chez Lavery

Pendant l’actuelle édition de l’Omnium Banque Nationale, tournoi de tennis majeur remontant au XIXe siècle, bien des partisans garderont un œil inquiet sur le ciel montréalais.

L’an dernier, la pluie tombant sur le court à ciel ouvert du stade IGA avait en effet contraint la joueuse Liudmila Samsonova à enchaîner demi-finale et finale à seulement deux heures d’intervalle. Or, parmi les 20 autres stades d’une capacité de 12 000 spectateurs ou plus accueillant les tournois majeurs du circuit mondial, 16 sont équipés d’un toit fixe ou rétractable.

Dans une ville dont l’héritage sportif est ancien, glorieux et bien vivant, cette comparaison peu flatteuse n’est pourtant pas un cas isolé. Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, se serait notamment excusé auprès des écuries pour la vétusté des installations après le dernier Grand Prix de Montréal1. La Fédération internationale de l’automobile aurait également requis l’amélioration des paddocks, qui ont subi plusieurs infiltrations d’eau par le passé.

Quant à l’emblème qu’est le Stade olympique, il offrait encore récemment à ses nombreux visiteurs le triste spectacle d’une couverture perforée par les éléments. D’aucuns souhaitaient même sa démolition : Montréal serait alors devenu la seule ville d’Amérique du Nord comptant plus de 2 millions d’habitants sans stade de plus de 30 000 places.

Des arbres visibles cachent la vaste et vieille forêt de nos infrastructures sportives, dont les besoins sont nombreux. Or, d’autres domaines vont requérir des investissements majeurs : transition énergétique et décarbonation, réindustrialisation, transport actif et en commun, services de santé… Sans oublier l’appétit énorme de l’intelligence artificielle, qui sollicitera nos infrastructures énergétiques.

Investissement stratégique

Si le sport n’est pas forcément le premier enjeu sur cette liste, il demeure un investissement stratégique. Les évènements sportifs sont autant de vitrines pour le rayonnement de la province, et des infrastructures modernes, comme le Centre Vidéotron de Québec, peuvent servir de points d’ancrage pour le développement urbain, stimulant l’économie locale et améliorant la qualité de vie des citoyens. De plus, les sports d’élite et les évènements d’envergure inspirent la population et catalysent l’engagement dans les sports récréatifs, en plus de célébrer l’excellence, ce que confirment de récentes recherches2.

Un manque d’investissement dans nos installations pourrait en outre nous faire perdre nos franchises et évènements internationaux aux mains de marchés étrangers dont les acteurs investissent massivement.

Une fois ce lien rompu, il peut être plus coûteux de le renouer que d’entretenir nos infrastructures.

Nos finances publiques, très sollicitées, ne peuvent soutenir seules le fardeau de ces investissements. Une plus grande implication du secteur privé semble donc incontournable. La disponibilité de nouveaux capitaux privés permettrait à certains exploitants d’investir dans la mise à niveau des installations où leurs clubs sportifs évoluent : nous le savons sur la base de confidences d’acteurs du terrain.

Cette implication du privé requiert une véritable ouverture et une certaine flexibilité des autorités publiques, y compris les municipalités qui sont propriétaires de nombreuses infrastructures sans toujours avoir le budget ni l’expertise pour les entretenir, les rénover ou les rentabiliser.

La concession de baux emphytéotiques à très long terme, par exemple, permettrait à la fois aux villes de demeurer propriétaires de ces installations d’intérêt public et de donner aux locataires la latitude et la sécurité juridique requises pour investir dans leur développement et la génération de nouveaux revenus, y compris par l’entremise de droits de dénomination, de l’accueil d’évènements divers, de la vente de produits dérivés, ou encore de l’ajout de lieux d’échanges et de divertissement prolongeant l’expérience des visiteurs.

Cette stabilité et cette « professionnalisation » de la gestion favorisent en outre la sollicitation de commandites et permet aux exploitants privés de débloquer la valeur latente des infrastructures et évènements sportifs. Les entreprises peuvent aussi être impliquées par l’entremise des contrats de construction et de gestion à long terme, des concessions ou des initiatives de mécénat sportif, ou être autrement incitées à investir par l’entremise de crédits d’impôt, de subventions ou de la reconnaissance de leur contribution au développement communautaire.

En équipe, secteurs public et privé peuvent saisir l’occasion de reconstruire un Québec confiant et rayonnant. Gageons qu’il va y avoir du sport !

1. Lisez « Ratés lors du dernier Grand Prix à Montréal : les excuses du patron de la F1 »

2. Lisez « The societal impact of elite sport : positives and negatives » (en anglais)

