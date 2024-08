Même si les propos de J. D. Vance sur les femmes sans enfant sont offensants et rétrogrades, ils traduisent néanmoins ce que plusieurs pensent, ici même au Québec. Comme si le fait de ne pas avoir d’enfant signifiait que la femme était trop centrée sur elle-même, loin de ce qu’elle devrait ressentir comme motivation profonde.

Frankie Bernèche Professeur de Psychologie

Car n’est-il pas là, le sens commun que l’on donne à une femme, celui de prendre en charge son entourage et de tout donner à l’autre ?

Jadis, les femmes sans enfant étaient qualifiées de « vieilles filles » qui n’arrivaient pas à trouver un mari et à fonder une famille.

Mais aujourd’hui, elles sont près de 30 % à ne pas vouloir d’enfant (selon Statistique Canada) et sont très bien établies en couple.

Une multitude de facteurs peuvent expliquer pourquoi les femmes ne désirent pas avoir d’enfant ; des conditions financières défavorables, une relation conjugale instable, le fait de ne pas avoir terminé ses études, des effets négatifs anticipés sur la progression de la carrière, la peur de l’accouchement et de ses effets sur le corps, etc.

Mais n’y aurait-il pas un facteur encore plus déterminant à considérer ?

Les rôles familiaux stéréotypés

Plusieurs femmes ne voient pas d’un bon œil de devenir mère, car elles ont observé comment leur propre mère avait été désavantagée dans son fonctionnement. En effet, les femmes ont souvent le rôle attitré de gestionnaire de la famille où elles doivent prendre en charge les besoins des enfants, et parfois même ceux du conjoint.

Une mère pense à tout et tout le temps, même lorsqu’elle dort ; le lunch des enfants est-il bien équilibré ? Reste-t-il assez de lait pour le déjeuner de demain ? Avons-nous bien inscrit le plus vieux à son cours de soccer ? Bref, cette surcharge cognitive semble effectivement très présente chez plusieurs femmes. Et les hommes, eux ? Même si plusieurs d’entre eux vivent également des surcharges cognitives (travail, préoccupations financières, etc.), il ne semble pas que cela soit lié aux tâches familiales.

En fait, l’homme est souvent décrit comme « l’accompagnateur ». C’est lui qui ira chercher le lait au dépanneur, et porter l’enfant à sa pratique sportive.

Or, c’est comme si la femme avait le rôle de tout orchestrer et que l’homme tentait de l’accompagner en exécutant les tâches.

Effets de la surcharge cognitive

Dans les faits, les couples avec enfants doivent être très bien organisés pour répondre à toutes les tâches familiales qui se présentent. Mais parfois, cette orchestration devient si lourde et envahissante pour les femmes qu’elles croulent sous la charge.

En effet, le stress généré par la surcharge cognitive peut entraîner une multitude de changements sur le plan anatomique et psychologique (insomnie, fatigue, hypersensibilité, irritabilité, etc.). Il n’est pas rare qu’en état de surcharge, certains traits anxieux se développent. Une forme de préoccupation exagérée et envahissante qui se généralise à toutes les pensées. Si la fatigue du petit dernier annonçait une méningite ? Si un accident se produisait alors que le conjoint amène l’enfant à sa pratique ?

En somme, il est facile d’attribuer aux femmes sans enfant le titre peu élogieux de « femmes à chats » qui ne pensent qu’à leurs besoins personnels. Mais sans cette réflexion profonde sur le couple d’aujourd’hui et son organisation genrée, l’option de flatter son chat le soir venu après une grosse journée de travail demeure sans aucun doute l’alternative la plus sensée.

