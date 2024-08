Un vieil adage dit : « La folie consiste à faire la même chose à répétition en espérant un résultat différent. » Récemment, à la suite des annonces concernant la possibilité pour les psychologues de diagnostiquer les troubles mentaux et les consultations sans rendez-vous suggérées par le ministre Lionel Carmant1, la demande pour les services de psychologues est en hausse.

Olivier Pilon-Rousseau Travailleur social et psychothérapeute

La présidente de l’Ordre des psychologues applaudit ces idées tout en soulignant la rareté des ressources disponibles. Cependant, on peut se demander si les services de psychothérapie sont aussi rares qu’ils le paraissent.

Malgré sa mission d’améliorer l’accès à la psychothérapie, l’Ordre des psychologues semble oublier l’existence d’une autre catégorie de professionnels pratiquant également la psychothérapie.

En effet, en 2022, l’Ordre des psychologues comptait 1614 personnes titulaires d’un permis de pratique en psychothérapie. Ces individus, issus d’autres ordres professionnels tels que les travailleurs sociaux, les médecins, les criminologues, les infirmières, les sexologues, les psychoéducateurs, les conseillers d’orientation, les ergothérapeutes et les thérapeutes familiaux et conjugaux, peuvent pratiquer la psychothérapie après avoir obtenu une maîtrise, suivi jusqu’à 760 heures de formation théorique de niveau universitaire et effectué un stage de 600 heures.

Oubli systématique

Leur existence soulève les questions suivantes : pourquoi l’Ordre des psychologues et les politiciens ne les mentionnent-ils jamais lorsqu’il est question d’accès à la psychothérapie, et pourquoi ne pas les intégrer davantage dans les services publics ?

Nous éviterons de répondre à la première question, considérant que nous ne connaissons pas les raisons spécifiques pour lesquelles l’Ordre des psychologues oublie systématiquement ces professionnels appartenant à d’autres ordres lorsqu’il propose les services de psychothérapie de ses membres.

En ce qui concerne les services publics, voici quelques pistes de réponse. Tout d’abord, les psychothérapeutes œuvrent déjà dans les services publics ; l’auteur de ce texte en fait partie. Cependant, ces professionnels ne sont pas reconnus à titre de professionnels à part entière et ne peuvent donc aspirer qu’à un poste au sein de leur ordre d’appartenance, sans bénéficier des avantages accordés aux psychologues tels que le salaire et les primes. On peut donc comprendre que, pour certains, la voie de la pratique privée est beaucoup plus intéressante en ce qui concerne la reconnaissance de leurs compétences, ainsi que les gains financiers.

Certains acceptent même de signer des contrats, comme celui de travailler deux ans pour les services publics en échange de bourses d’études leur permettant d’obtenir leur permis. Il est toutefois important de noter que si la situation ne change pas, il semble peu probable que les psychothérapeutes continuent à exercer en pratique publique après l’échéance de leur entente.

Ce texte vise donc à encourager les décideurs, les médias et la population à poser des questions sur l’inclusion de ce groupe de professionnels, dont les études sont comparables à celles des psychologues, et qui aspirent à être inclus dans les services publics, mais pas à n’importe quel prix.

