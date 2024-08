Depuis 13 ans, j’utilise un scooter électrique pour tous mes déplacements de proximité. Au cours des trois dernières années seulement (2021, 2022 et 2023), j’ai parcouru plus de 6000 km dans les rues de Montréal. Voilà une contribution significative à la décarbonisation du Québec… ainsi qu’à mon budget, le coût d’une charge complète des batteries (60 km) étant identique à l’utilisation d’une ampoule électrique de 40 W pendant huit heures.

Jean Grothé Propriétaire d’un scooter électrique

Mais, malheur, sans consultation connue, sans justification ni explication aucune, la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault, a décrété la semaine dernière le bannissement des cyclomoteurs non conformes des routes et rues du Québec1. Ce geste est outrancier et injustifié puisque sa raison d’être première n’est que de leur interdire la circulation sur les pistes cyclables !

Pour les automobilistes et les motocyclistes, la loi impose des limites de vitesse, des obligations et des interdictions assaisonnées d’amendes quand les règles du Code de la route ne sont pas respectées.

Le sens commun serait de soumettre au Code de la route tous les autres véhicules motorisés de type scooter, trottinettes, etc. en les bannissant des voies cyclables avec amendes costaudes à la clé.

Une amende automatique de 200 $ à ceux qui ne respecteraient pas l’interdit de circuler sur les pistes cyclables aurait un effet immédiat !

Cette mesure serait d’autant plus appropriée que l’usage de cyclomoteurs contribue grandement à :

1- Décarboner le Québec : un objectif majeur du présent gouvernement.

2- Régler des problèmes de transport urbain.

3- Réduire la densité de véhicules dans les rues des villes.

4- Permettre à des gens moins fortunés d’accéder à faible coût à un transport pratique et peu coûteux.

5- Permettre à des entreprises de toutes sortes de faire les livraisons rapidement et à moindres frais.

6- Permettre aux citoyens et entreprises l’usage d’un moyen de transport bien abordable :

a) on trouve sur le marché des scooters neufs à 2200 $ (taxes incluses) et des usagés entre $500 et $1000.

b) il y a peu de frais d’entretien si ce n’est l’achat de nouvelles batteries après 8000 km…

L’exigence de l’immatriculation

Quant à l’exigence de l’immatriculation des cyclomoteurs stipulée par la ministre, il y a problème ! L’immatriculation à la SAAQ exige le code NSVAC du véhicule, ce qui est impossible puisque les cyclomoteurs, fabriqués en Chine, n’en ont pas ! Par ailleurs on y trouve une série gravée de 16 chiffres identificateurs qui pourrait être utilisée en place du NSVAC.

En résumé, un cyclomoteur consiste simplement en un cadre, une roue motrice électrique, deux freins, deux roues, et un code d’identification de 16 chiffres : c’est un véhicule… économique, polyvalent et accessible à un grand nombre de citoyens.

D’évidence le besoin de règlementation concernant les pistes cyclables s’impose. L’interdiction des cyclomoteurs sur celles-ci, avec amendes costaudes à la clé, serait sans aucun doute la solution la plus efficace.

De son côté, l’interdiction simple et totale des cyclomoteurs au Québec ne peut qu’avoir un impact négatif pour les bienfaits qu’ils apportent, les multiples usages qu’on en fait et sur les multiples usagers qui en bénéficient.

1. Lisez « Les motos et scooters non conformes bannis partout au Québec »

