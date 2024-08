« Sans avertissement et sans nouvelle réglementation pour encadrer leur usage, tous les scooters électriques sont dorénavant bannis à la fois des routes et des pistes cyclables », déplore l’auteure.

Dans un contexte où l’on souhaite prioriser les moyens de transport à faible empreinte environnementale et où la ville de Montréal est particulièrement congestionnée, Marilou Hudon-Huot s’explique mal la récente interdiction des cyclomoteurs électriques.

Marilou Hudon-Huot Vice-présidente, location commerciale et développement résidentiel, Société de développement Angus

Jeudi matin, j’ai enfourché mon Gio – un scooter-vélo électrique – pour me rendre au travail. Une fois arrivée, j’ai ouvert le journal1 et j’ai appris que je venais de commettre un geste désormais illégal !

J’en suis encore bouche bée ! Sans avertissement et sans nouvelle réglementation pour encadrer leur usage, tous les scooters électriques sont dorénavant bannis à la fois des routes et des pistes cyclables. Comme ça, du jour au lendemain, alors que nous sommes à l’ère de la transition écologique et de la mobilité durable ! Que s’est-il passé ?

À l’époque où l’on cherche des modes de déplacement alternatifs à l’auto solo, où l’on souhaite, comme métropole, prioriser les modes de transport qui ont une faible empreinte environnementale, comme l’affirme le Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville de Montréal, comment peut-on tout simplement interdire cette nouvelle forme de mobilité et comment la Ville de Montréal peut-elle saluer cette interdiction ?

Il est inconcevable que la réponse au développement d’une nouvelle mobilité urbaine, électrique et durable, du ministère des Transports ET de la Mobilité durable soit de l’interdire mur à mur, plutôt que de l’encadrer.

Soyons clairs, la place de ces véhicules n’est pas sur les pistes cyclables. Le débat n’est pas là.

Mais pourquoi les interdire sur la chaussée ? Les vélos y ont accès et la cohabitation vélos-autos est de plus en plus encouragée avec, par exemple, des projets de rues partagées. De plus, les trottinettes électriques sont autorisées, ce qui rend l’interdiction soudaine des scooters-vélos électriques encore plus difficile à comprendre. Si les trottinettes peuvent circuler, pourquoi pas les cyclomoteurs électriques qui sont tout autant, sinon plus, sûrs et adaptés à un usage urbain ?

En plus, l’utilisation de cyclomoteurs électriques est une voie écologique et durable pour la mobilité en ville.

Une solution économique et écologique

Le cyclomoteur permet l’accès à la mobilité à un plus grand nombre. Neuf, le coût d’achat moyen se situe entre 1500 $ et 2500 $. Moins cher qu’un vélo électrique traditionnel et incontestablement plus accessible qu’une voiture, il permet à plusieurs personnes qui n’ont pas les moyens de se procurer une voiture de se déplacer efficacement en ville. En plus, avec certains modèles, il est même possible de prendre un passager. Puis, une fois acquis, les coûts d’entretien sont très bas et aucun plein d’essence n’est à prévoir.

À l’ère où tous les véhicules neufs devront être électriques en 2035 et où l’achat d’un véhicule électrique est subventionné, il est inconcevable qu’un cyclomoteur électrique, lui, n’ait pas sa place sur la chaussée. Ces véhicules sont électriques et offrent une alternative zéro émission aux déplacements urbains.

À Montréal, qui fait partie des 50 villes les plus congestionnées au monde, les automobilistes sont souvent pris dans les embouteillages.

Les nouveaux modes de déplacement qui occupent moins d’espace qu’une voiture contribuent à fluidifier le trafic et à rendre les déplacements en ville plus faciles.

Et par leur petite taille, ils contribuent également à réduire les besoins de stationnement.

Il est temps d’innover plutôt que de réprimer. Nos lois et règlements doivent évoluer pour permettre à une variété de modes de transport de répondre aux différents besoins des citoyens. Les cyclomoteurs électriques sont une solution viable pour de nombreux usagers et devraient être intégrés dans notre vision d’une mobilité urbaine durable et écologique.

Nous disposons de 90 jours pour formuler des commentaires à la SAAQ afin que cet arrêté soit modifié et que l’usage de ces véhicules soit encadré, plutôt qu’interdit. C’est le temps de se manifester.

