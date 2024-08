Les visiteurs de l’hôtel de ville de Montréal sont accueillis par une affiche où on peut voir une femme voilée, symbole de discrimination dans plusieurs pays, selon l’auteure, pour qui il existe de meilleures façons d’affirmer l’inclusivité de la Ville de Montréal.

Mina Fakhravar Doctorante en études féministes, Université d’Ottawa, et membre du conseil d’administration de l’Association des femmes iraniennes de Montréal

Nous, l’Association des femmes iraniennes de Montréal, rejoignons les voix du Mouvement laïque québécois et de l’organisme féministe PDF (Pour les droits des femmes) pour exiger le retrait de l’affiche de bienvenue à l’hôtel de ville de Montréal. Cette image, sur laquelle la seule et unique femme représentée est une femme voilée, ne reflète pas la diversité réelle des citoyennes montréalaises et renforce des stéréotypes nuisibles.

En entrant dans l’hôtel de ville de Montréal fraîchement rénové et en voyant cette image, nous sommes confrontées à une réalité qui nous blesse profondément. Avec tout le respect que nous avons pour le choix personnel de chaque femme concernant sa tenue vestimentaire, nous ne pouvons accepter cette représentation unique et réductrice.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE L’hôtel de ville de Montréal a rouvert ses portes en juin, après cinq ans de rénovations.

Une représentation problématique

Valérie Plante avait probablement l’intention d’insister sur la diversité culturelle en donnant de la visibilité aux femmes musulmanes voilées. Cependant, cette initiative est naïve et manque son objectif. Le voile islamique n’est pas un simple symbole de la diversité culturelle au Canada ; il est aussi un symbole et un moyen de répression et de discrimination dans plusieurs pays.

En Iran, en Afghanistan et en Arabie saoudite, le voile est un drapeau idéologique imposé aux femmes pour les contrôler et les opprimer. Il ne représente pas toutes les femmes de ces cultures, et encore moins toutes les femmes musulmanes. Beaucoup de femmes musulmanes choisissent de ne pas porter le voile, et cette diversité de choix devrait être respectée et représentée.

En tant qu’Iraniennes ayant vécu sous le régime autoritaire de la République islamique d’Iran, nous connaissons trop bien les conséquences de l’apartheid des genres.

Nous avons rêvé d’une société inclusive et démocratique, mais après la révolution de 1979, nous nous sommes retrouvées prisonnières d’un régime qui nous a imposé un mode de vie et un code vestimentaire strict, dont le voile islamique obligatoire. Ce voile est devenu un symbole de notre oppression, un outil de contrôle de nos corps et de nos vies. Nous avons résisté, et en retour, nous avons été réprimées brutalement : tuées, emprisonnées, torturées et violées.

PHOTO WANA NEWS AGENCY, FOURNIE PAR REUTERS Des Iraniens ont manifesté pendant des semaines en réaction à la mort de Mahsa Jina Amini, notamment à Téhéran (photo). Au moins 500 personnes ont été tuées dans ces manifestations, selon l’organisation Iran Human Rights.

Pour nous, ce voile n’est pas le simple reflet de la diversité culturelle du Canada. Il a été, et reste, un outil de notre oppression. Il a été imposé à des millions de femmes en Iran, et des dizaines de jeunes femmes courageuses comme Mahsa Jina Amini ont perdu leur vie en résistant à cette loi injuste. Le voile, malgré le choix de certaines femmes émancipées de le porter, est majoritairement associé à une idéologie qui considère les femmes comme inférieures et cherche à les enfermer dans des rôles restrictifs. Il est un symbole du contrôle patriarcal et d’une vision rigide de la société qui ne laisse que peu de place à la liberté individuelle et à l’égalité des sexes. Dans de nombreux pays, y compris l’Iran, le voile est imposé par la loi, et les femmes qui s’y opposent risquent des peines sévères, y compris la prison et la torture.

Vers une véritable inclusion

Si l’intention de la mairesse Plante était d’affirmer l’inclusivité de la Ville de Montréal à l’égard des femmes musulmanes portant le voile, cette image échoue à représenter la réalité des femmes montréalaises et plus largement des femmes québécoises d’aujourd’hui qui viennent d’ici et d’ailleurs. Une seule et unique image, représentant une femme voilée, non seulement ne représente pas la majorité, mais est aussi blessante pour une bonne partie des femmes de Montréal.

Il aurait été plus approprié d’accompagner cette image d’une explication contextuelle ou de choisir une photo symbolisant la diversité réelle des citoyennes montréalaises.

Par exemple, une image incluant une femme autochtone, une femme sans signes religieux et une femme portant le voile aurait mieux représenté la multiplicité des expériences féminines à Montréal. Ce geste aurait montré une compréhension plus profonde de la diversité et de l’inclusivité, respectant les valeurs de féminisme, d’égalité et de laïcité si chères au Québec.

Nous devons être attentifs à ne pas promouvoir une pensée ou une idéologie au détriment des valeurs pour lesquelles nous nous battons. La liberté et l’égalité des femmes sont des acquis précieux, fruits des luttes acharnées de nombreuses générations de féministes. Nous ne pouvons pas les tenir pour acquis ni les laisser s’effriter par des représentations simplistes et mal informées.

Nous appelons donc la Ville de Montréal à revoir cette représentation et à adopter une image qui reflète véritablement la diversité de ses citoyennes. En tant que femmes de Montréal, nous avons une responsabilité envers celles et ceux qui ont lutté pour ces libertés et envers les générations futures qui méritent de vivre dans une société inclusive et respectueuse de toutes les identités. Nous ne pouvons pas laisser passer des représentations qui pourraient avoir des effets néfastes sur nos valeurs féministes et sur la condition de vie des femmes. Nous devons préserver les acquis obtenus grâce aux efforts des féministes des générations précédentes et continuer à lutter pour une société véritablement égalitaire et laïque.

