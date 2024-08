« [L]es interactions humaines régulières et significatives se révèlent essentielles à notre bien-être mental et physique », écrit l’autrice.

Nathalie Collard a conclu une récente chronique⁠1 avec une question. Alors que nos voisins du Sud s’entredéchirent, sommes-nous d’accord avec l’éminent Robert Putnam pour dire qu’il faut plus que jamais prendre soin les uns des autres ? Pour ma part, la réponse est claire : entièrement. Pour ce faire, nous devons impérativement redonner un sens profond à nos existences et renouer avec notre sociabilité engourdie.

Virginie Dostie-Toupin Conseillère municipale à Saint-Lambert

L’importance d’un but et d’une communauté

Dans une récente lettre ouverte⁠2, Éric Sauvé décrivait avec une justesse désarmante le vide qu’il a ressenti en quittant l’armée, perdant du même coup son but et ses frères d’armes. Peu de personnes ont la chance d’exercer un métier qui leur offre une mission significative et une camaraderie exceptionnelle. Le travail reste souvent une simple occupation, un gagne-pain qui laisse la quête de sens propre à l’expérience humaine inassouvie.

Ce vide conduit fréquemment au repli sur le divertissement ou sur des désirs individualistes. Plus tragiquement, cela mène parfois à la radicalisation.

Pour éviter les dérives antidémocratiques que Tocqueville appréhendait, une des solutions qu’il préconisait repose sur l’implication associative. Au-delà des associations traditionnelles, une multitude d’organismes et de fondations n’attendent que notre aide.

Les écoles du Québec pourraient d’ailleurs s’inspirer des programmes d’éducation internationale qui imposent des heures de service communautaire à leurs élèves. Si ces derniers rechignent parfois au départ, ils finissent par embrasser cette habitude salutaire aussi bien pour celui qui donne que pour celui qui reçoit.

Le Québec pourrait également, à l’instar de la France, mettre en place un service civique qui permettrait aux citoyens de s’engager dans leurs communautés.

La sociabilité qui nourrit l’âme

Dès 2014, Susan Pinker, psychologue et auteure du livre L’effet village, soulignait l’impact positif de la sociabilité incarnée⁠3. Avant même que la pandémie et le déploiement massif des réseaux sociaux n’aggravent la situation, elle s’inquiétait déjà des conséquences délétères de la solitude endémique qui gagnait de nombreux pays développés.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Corvée des Amis de la montagne au printemps 2022. L’autrice rappelle que l’implication associative est un bon moyen d’éviter les dérives antidémocratiques.

Sa thèse tient de l’évidence, mais mérite d’être répétée à l’envi : les interactions humaines régulières et significatives se révèlent essentielles à notre bien-être mental et physique.

Elle ajoute dans la foulée que les relations virtuelles ne remplacent pas les bienfaits des contacts en face à face. Il apparaît clair que nous devons retrouver le goût des rencontres et des échanges chaleureux qui nourrissent l’âme. Et pour ceux qui n’ont plus de faim sociale à force d’avoir jeûné : l’appétit vient en mangeant.

L’interaction entre les sexes : un enjeu crucial

Une menace guette toutefois notre capacité à socialiser pleinement. Il s’agit du fossé idéologique qui ne cesse de se creuser entre les sexes et qui frappe toute la jeunesse occidentale⁠4. En tant que mère de quatre filles, je m’inquiète beaucoup moins des obstacles qui les empêcheraient de s’accomplir et de se réaliser comme femmes que d’une atomisation délétère. Autrement dit, les plafonds de verre me préoccupent moins que les vases clos.

Visiblement, des interactions riches entre femmes et hommes constituent une solution tout indiquée pour éviter les dérives et recentrer les positions. Il faut s’y remettre.

Qui plus est, l’égalité des sexes sera immanquablement le fruit d’un travail commun et bidirectionnel. Évidemment, plusieurs enjeux féministes de taille subsistent, mais soucions-nous aussi de la sous-scolarisation des garçons, phénomène qui n’augure rien de bon pour personne⁠5.

Comme le démontre la plus complète étude longitudinale sur le bonheur, la clé du bonheur des femmes ne diffère en rien de celle des hommes⁠6. En effet, ce sont les relations significatives avec la famille, les amis et les partenaires qui s’avèrent les plus déterminantes pour notre bien-être.

Il n’en tient qu’à nous de les chérir et de les entretenir.

