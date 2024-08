« Le Grand Prix du Canada fait partie de nous, il donne le ton à l’été montréalais et assure le rayonnement du Québec et du Canada à travers le monde », écrit François Dumontier.

Après 30 ans au Grand Prix du Canada, le moment de passer le volant est arrivé. Au creux de la pandémie, je me demandais comment nous allions passer au travers. L’arrivée de Bell a insufflé l’oxygène dont nous avions besoin. L’essor remarquable que la F1 vit actuellement est l’autre ingrédient qui a donné un nouveau souffle à l’évènement phare de la saison touristique québécoise.

François Dumontier Président et chef de la direction sortant, Groupe de course Octane

Je cède la direction d’un évènement en très bonne santé financière et plus populaire que jamais. Depuis trois ans, le nombre d’amateurs présents sur le circuit Gilles-Villeneuve est en forte croissance. Les renouvellements en cours nous confirment qu’ils seront de nouveau au rendez-vous l’an prochain.

Le succès de la F1 repose sur le courage des « héros du dimanche » qui, comme Gilles Villeneuve, inspirent de jeunes pilotes d’ici comme d’ailleurs. Il repose aussi sur les rivalités féroces entre les grandes marques de l’industrie. Je tiens à souligner l’importance de leur présence sur le circuit Gilles-Villeneuve depuis près de 50 ans. Ce sont 10 constructeurs parmi les plus performants et les 20 meilleurs pilotes au monde qui nous rendent visite chaque printemps, un privilège qui n’est accordé qu’à 24 villes sur la planète.

La contribution du Grand Prix du Canada à l’économie montréalaise n’est plus à prouver, il s’agit incontestablement de l’évènement touristique le plus important au Canada !

Être associés à ces légendes et à leurs équipes pendant 30 ans fut un privilège unique que je n’oublierai jamais.

Le Grand Prix du Canada a beaucoup changé depuis 30 ans. La quantité d’équipement de pointe et de matériel spécialisé qui est déployée annuellement en fait un défi logistique immense. La qualité des images diffusées depuis l’île Notre-Dame jusqu’aux petits écrans de centaines de millions de téléspectateurs rejaillit sur Montréal et le Québec. Il reste bien sûr beaucoup à accomplir, mais les bases sont jetées pour la prochaine génération. Le Grand Prix du Canada fait partie de nous, il donne le ton à l’été montréalais et assure le rayonnement du Québec et du Canada à travers le monde. Ses retombées profitent à toute la communauté, nous pouvons en être fiers !

En terminant, je tiens à remercier celles et ceux qui m’ont accompagné durant ces 30 années. Normand Legault fut un mentor et un grand frère pour moi, merci Normand. Les partenaires gouvernementaux du Grand Prix du Canada ont toujours levé la main lorsqu’il le fallait et leur association avec la F1 est indispensable. Le mérite de notre succès revient aussi à mes collègues du Groupe de course Octane. Je les remercie chaleureusement. L’amour inconditionnel de ma famille fut sans aucun doute l’ingrédient le plus précieux de mon parcours, je ne les remercierai jamais assez.

Mon remerciement final va aux amateurs de F1 qui ont adopté le Grand Prix du Canada avec émotion et enthousiasme. Ils nous ont soutenus dans les moments plus difficiles comme dans les grandes réjouissances. Ce sont eux qui donnent un véritable sens à mon engagement.

