JOHN PARISELLA Fellow au CERIUM, ancien délégué général du Québec à New York et à Washington et conseiller spécial chez National

À trois mois de l’élection présidentielle aux États-Unis, le portrait de la campagne s’est considérablement transformé. Avec le retrait de Joe Biden et l’arrivée de Kamala Harris, les plus récents sondages montrent que la course s’est beaucoup resserrée.

L’enthousiasme chez les démocrates a repris de l’élan avec un ralliement d’appui sans équivoque pour la vice-présidente des États-Unis. Bien que les démocrates évitent d’utiliser le terme « couronnement », on parle d’une simple formalité pour confirmer la candidature de Harris lors de la convention démocrate prévue du 19 au 22 août à Chicago.

Trump sur la défensive

Depuis quelques mois, la campagne Trump faisait des gains dans les sondages nationaux et dans les États clés. La contre-performance désastreuse de Biden au débat du 27 juin, l’attentat contre Trump le 13 juillet et une convention républicaine où tous les opposants se sont ralliés au candidat semblaient avoir donné l’élan nécessaire pour le mener à la victoire. La critique acerbe du bilan de Biden figurait au centre des stratégies républicaines pour une réussite le 5 novembre prochain.

Or, depuis l’entrée en scène de Harris, l’élan républicain s’est arrêté. Les attaques de Trump ont pris un ton et une allure encore plus agressifs qu’avec son ancien rival, donnant presque une impression de déconnexion avec la réalité. Trump décrit Harris comme une « ordure », une « gauchiste radicale » et une menace à la démocratie.

Trump a aussi remis en cause le fait qu’elle soit une femme noire1, ce qui n’a pas empêché certains républicains de tenir des propos racistes à l’endroit de la nouvelle rivale.

D’ailleurs, le colistier de Trump à la vice-présidence, J. D. Vance, s’est lui-même placé au centre d’une controverse en raison de ses propos désobligeants envers les femmes sans enfants comme Kamala Harris, n’aidant en rien à sortir les républicains de leur nouvelle position défensive.

De plus, selon le Washington Post, Vance aurait qualifié l’arrivée de Harris dans la campagne de « sale coup », allant ainsi à l’encontre du discours républicain qui tente de minimiser l’importance du changement provoqué par son arrivée. Cela confirme que la campagne Trump-Vance éprouve une certaine difficulté à s’adapter à la nouvelle réalité. Pourtant, cette réalité commence à se manifester dans les sondages, mais il est évidemment trop tôt pour dire qu’il s’agit d’une tendance.

Une bonne entrée en scène

L’appui de Joe Biden et le ralliement quasi immédiat envers Harris par les ténors du Parti démocrate, y compris les Obama et les Clinton, ont permis à la vice-présidente de profiter rapidement d’une grande attention médiatique.

PHOTO DOUG MILLS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES L’ancien président Barack Obama, le président Joe Biden et l’ancien président Bill Clinton, en mars dernier. Les trois ténors démocrates ont rapidement donné leur appui à Kamala Harris.

Harris tient des rallyes partisans et est très présente dans les médias sociaux. Elle sait manifestement comment communiquer avec les plus jeunes générations d’électeurs, notamment en misant sur son prénom plutôt que son nom de famille et en utilisant habilement les mèmes et autres contenus interactifs à touche humoristique, voire autodérisoire. Ce dernier élément, qui plaît particulièrement à la population, tranche vivement avec le style de Trump.

De plus, Harris tient de nombreuses rencontres avec des groupes associés à la mobilisation du vote afro-américain et latino en vue de consolider cet électorat clé qui glissait de plus en plus des mains de Biden. Depuis son arrivée, l’enthousiasme se fait sentir avec une hausse de nouveaux électeurs démocrates dans les registres de vote. À cela s’ajoute une cueillette de fonds de plus de 200 millions, dont les deux tiers proviennent de nouveaux donateurs.

Bref, il aurait été difficile d’avoir une meilleure entrée en scène, au point que l’on peut dire que Kamala Harris jouit pratiquement d’une lune de miel, ce qui n’est pas chose commune avant un scrutin. Il faudra voir si le tout se maintient au fil des prochaines semaines, car une lune de miel peut se terminer aussi abruptement qu’elle a commencé.

Désormais, l’attention se dirige vers le choix du colistier de Harris. Dans ce dossier, elle a l’embarras du choix : les gouverneurs Josh Shapiro de la Pennsylvanie, Andy Beschear du Kentucky, Gretchen Whitmer du Michigan, Tim Walsh du Minnesota, J. B. Pritzker de l’Illinois ainsi que les sénateurs Mark Kelly de l’Arizona et Gary Peters du Michigan sont des noms qui ressortent souvent, tout comme celui du secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg. Sans doute le choix de Harris apportera-t-il un souffle additionnel à sa campagne à la veille de la convention de Chicago.

En outre, avec leur nouveau ticket présidentiel, les démocrates auront l’avantage de présenter une équipe qui pourrait se faire réélire en 2028, alors que ce n’est pas le cas pour Donald Trump, qui a déjà réalisé l’un des deux mandats autorisés par la Constitution.

Aujourd’hui, plusieurs questions demeurent. Est-ce que Vance sera un atout ou un fardeau pour la campagne de Trump ? Est-ce qu’il y aura un débat entre Trump et Harris, et quand aura-t-il lieu ? Est-ce que la lune de miel de Harris se poursuivra ? Qui sera son colistier ? La campagne nous réserve sans doute encore quelques surprises.

