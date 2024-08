Sous les auspices de la Chine, les principaux groupes palestiniens, dont le Fatah et le Hamas, viennent de s’entendre à Pékin sur une déclaration en faveur de leur réconciliation. Les divisions dataient de 2007, à la suite de la prise du pouvoir par la force du Hamas à Gaza.

François Larochelle Fellow à l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), UQAM

Ce développement imprévu, s’il se concrétisait, pourrait devenir une étape importante dans la reconstruction politique et matérielle de Gaza et, à plus long terme, pour réaliser la solution des deux États : Israël et Palestine.

Des objectifs souhaités par l’essentiel de la communauté internationale, sauf Israël, dont le Parlement vient de voter une résolution rejetant l’approche binationale, pourtant l’unique moyen pour l’État hébreu de vivre en paix alors qu’il se retrouve de plus en plus isolé, même par les États-Unis.

Sans surprise, le gouvernement israélien a rapidement rejeté l’accord intrapalestinien, alors qu’il a été accueilli positivement par le secrétaire général des Nations unies.

Il ne s’agit pas de la première fois que les parties palestiniennes paraphent un texte du genre. Un premier a été signé au Caire en 2011 et un autre il y a deux ans à Alger. Sans résultat probant : les promesses de la tenue d’élections ne se sont jamais réalisées.

La population palestinienne et les experts sont donc plutôt réservés quant à l’avenir de ce nouvel accord alors que la guerre à Gaza se poursuit et que le gouvernement Nétanyahou multiplie les dépossessions de territoires palestiniens en Cisjordanie, et ce, même si la Cour internationale de justice vient tout juste de conclure que l’occupation des territoires palestiniens par Israël depuis 1967 est illégale.

Mais cette entente entre le Fatah et le Hamas qui découle de l’implication directe de la Chine pourrait peut-être changer la donne. En effet, au Moyen-Orient, Pékin choisit avec soin les dossiers dans lesquels il s’investit politiquement. Ainsi, en 2023, les Chinois avaient réussi à rapprocher l’Iran et l’Arabie saoudite, ce qui n’était pas évident à l’origine.

Un contrepoids à Washington

Cette approche médiatrice n’est pas sans intérêt pour la Chine. Elle a besoin de stabilité dans cette région, indispensable pour ses approvisionnements en pétrole et ses exportations. La Chine veut aussi se présenter comme un contrepoids à l’influence de Washington. Et probablement faire oublier des aspects moins reluisants de sa politique étrangère.

Elle profite du fait que les Américains ne jouent plus de rôle en Iran et que leur crédibilité dans les relations entre Israël et la Palestine est nulle en tant qu’arbitre impartial. On s’en rend bien compte en suivant les débats dans les élections américaines.

Les États-Unis, à l’instar d’autres pays comme le Canada, n’entretiennent pas de contacts directs avec le Hamas depuis des années, à la suite des pressions d’Israël.

La Chine n’a pas cet obstacle dans ses discussions avec des parties incontournables de la région comme le Hamas et le Hezbollah libanais.

L’avantage, si on peut dire, d’un régime autocratique comme celui de la Chine est que sa vision stratégique ne se limite pas à la prochaine échéance électorale et n’est pas tributaire de son financement.

Elle peut s’engager dans des processus qui prendront du temps et qui ne porteront pas nécessairement leurs fruits pour une annonce de campagne. Pékin gère sa politique étrangère sur la durée. Comme ce sera probablement le cas pour obtenir la réconciliation intrapalestinienne.

Bien sûr, rien ne garantit que le Hamas et le Fatah tiendront parole. Ni que la Chine persistera dans son initiative.

PHOTO HAMAD I MOHAMMED, ARCHIVES REUTERS Le président de Palestine et du Fatah, Mahmoud Abbas

D’une part, la popularité de Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne âgé de 88 ans, est au plus bas. Le Fatah serait balayé en cas d’élections. D’autre part, le Hamas, bien qu’affaibli militairement, reste sans doute la seule option aux yeux des Palestiniens face à Israël.

Un scénario peu propice aux compromis de part et d’autre pour le moment.

Est-ce que les dirigeants palestiniens voudront tirer profit de la vague mondiale de sympathie à l’égard de leur peuple, y compris de décisions favorables du système judiciaire international, pour dépasser leurs divisions internes ? Cela reste à voir.

Mais le temps presse, car de son côté, le gouvernement israélien fait tout pour empêcher la Palestine de devenir une nation : en faisant de Gaza un champ de ruines matérielles et sociétales et en grugeant systématiquement la Cisjordanie, illégalement, en faveur de colonies de peuplement.

