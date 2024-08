Cela fait un an aujourd’hui qu’il n’y a plus de nouvelles sur Facebook et Instagram au Canada. Dans un article1 publié samedi dernier, on pouvait lire que 365 jours plus tard, on était « loin de la catastrophe annoncée ». Que le blocage des nouvelles par Meta a été « un mal pour un bien » et une turbulence « de courte durée », selon le directeur du Devoir, Brian Myles. Même constat à La Presse, où « le blocage des nouvelles n’a pas eu d’incidence directe sur le nombre de lecteurs ». Ce constat est hélas incomplet.

Kim Roy-Grenier Journaliste, animateur et réalisateur de Toustes

Les médias grand public ont une force d’impact et une structure organisationnelle qui leur offrent une plus grande marge de manœuvre afin de s’ajuster à un tel chamboulement. Avec leur grand nombre d’employés et d’employées, ils peuvent consacrer une partie de leurs ressources à améliorer et développer de nouveaux canaux pour rejoindre leur auditoire sans compromettre la production de nouvelles, qui est au cœur de leur mission.

La situation est tout autre pour une foule de petits médias indépendants et/ou spécialisés qui opèrent avec des budgets réduits. Ils fonctionnent avec de petites équipes où les employés cumulent les tâches de journaliste avec celles touchant à l’administration, à la programmation, etc. C’est le cas pour notre média d’information inclusif, Toustes, axé sur la couverture de l’actualité LGBTQ+.

Après notre lancement en septembre 2023, nous avons pu offrir notre contenu sur Facebook et Instagram jusqu’en juillet 2024, moment où le couperet est tombé : Meta nous a identifié comme média et nos publications sont désormais bloquées au Canada.

Si nous savions qu’une épée de Damoclès pendait au-dessus de nos têtes, il nous fallait tout de même tenter d’investir ces plateformes où se trouve massivement notre public cible. Les données nous donnent raison : entre notre première moitié de saison à l’automne et la deuxième à l’hiver/printemps, notre fréquentation moyenne hebdomadaire sur Instagram a augmenté de 706 %. Or, depuis un mois, impossible de rejoindre ces milliers de personnes qui ont consulté, à un moment ou un autre, nos nouvelles sur la plateforme.

Attaques inédites

Tout comme La Presse et Le Devoir, nous nous adaptons. Nous publierons davantage de vidéos sur YouTube et TikTok. Notre infolettre sera aussi bonifiée en prévision de notre deuxième saison à l’automne. Malgré les embûches, la mission de notre média est plus importante que jamais : les communautés LGBTQ+ ont été la cible dans la dernière année d’attaques inédites envers nos droits, particulièrement ceux des personnes trans et non binaires.

En entrevue à notre balado cette année, la directrice générale du GRIS-Montréal, Marie Houzeau, rapportait que dans les écoles, le niveau de confort des élèves quant aux questions de diversité de genre et sexuelle était en baisse en 2023 et 2024, une première en 20 ans.

Or, les jeunes forment un groupe particulièrement susceptible d’être influencé par les fausses nouvelles. Il est impératif de pouvoir les rejoindre avec des informations fiables afin de contrer la polarisation de la société.

Coïncidence : en ce 1er août, c’est aussi le début de Fierté Montréal, festival qui célèbre les diversités sexuelles et de genre. Mais cette année, bien des membres des communautés LGBTQ+ voient plutôt un arc-en-ciel menacé par des nuages sombres. Nous travaillons avec ardeur et passion pour contribuer à dissiper la tempête à l’horizon, mais l’écosystème médiatique actuel ne favorise pas l’émergence et la pérennité de médias indépendants comme le nôtre, au contraire. Pour renverser la tendance et assurer la survie de ces médias, un soutien financier supplémentaire, de sources notamment institutionnelles, est nécessaire. La bonne adaptabilité des médias grand public ne doit pas occulter cette réalité.

