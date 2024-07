La candidature de Kamala Harris à la succession de Joe Biden fait ressortir le pire de la misogynie républicaine, et nous n’avons encore rien vu.

Élisabeth Labelle Femme à chats sans enfant par choix

J’en conviens, il n’est pas étonnant qu’une femme qui brigue la présidence des États-Unis suscite des propos réactionnaires de la part du clan Trump. D’autant plus que l’actuelle vice-présidente est une femme noire d’origine sud-asiatique qui a connu une brillante carrière et qui n’a jamais porté d’enfant. Trois éléments absolument terrifiants pour ceux qui souhaitent préserver « l’ordre des choses ».

Peu surprenant, aussi, parce que J.D. Vance, candidat républicain à la vice-présidence, a déjà tenu des propos sexistes à l’endroit de Harris. En 2021, il a insinué sur les ondes de Fox News que les États-Unis, sous les démocrates, étaient dirigés par « une bande de femmes à chats sans enfant qui sont malheureuses et qui regrettent leurs choix de vie, et qui veulent donc que le pays soit misérable lui aussi ».

La semaine dernière, dans les heures qui ont suivi le retrait de Biden et l’annonce de Harris, cet extrait vidéo a refait surface et est devenu viral. Devant le tollé soulevé sur les réseaux sociaux, Vance a réagi en se victimisant : l’essence de ses propos n’a pas été retenue, seulement le sarcasme qu’il a employé. Il voulait dénoncer un Parti démocrate devenu « anti-famille » et « anti-enfant ».

Les déclarations du colistier de Trump sont abjectes et il faut les dénoncer. L’actrice américaine Jennifer Aniston l’a bien souligné, ils heurtent au passage les femmes qui souhaitent porter un enfant, mais qui sont incapables d’y arriver. Sans compter les couples issus de la communauté LGBTQ+ pour qui devenir parent est un processus souvent long et difficile. Les propos de Vance font également abstraction du fait que Harris est la belle-mère de deux enfants au sein d’une famille recomposée.

Mais ses déclarations sont aussi dépourvues d’originalité. Elles s’inscrivent dans un discours répandu selon lequel avoir un enfant rend toutes les femmes heureuses et comblées, et que renier la maternité est une décision qu’on finira assurément par regretter.

Je ressens moi-même cette pression sociale, à l’aube de la trentaine et dans une relation stable depuis plusieurs années. Ne pas avoir le projet de fonder une famille, dans le sens traditionnel du terme, est encore perçu par beaucoup comme une curiosité. « Pis, le bébé, c’est pour quand ? » est une question typique à laquelle je réponds par la négative, créant un malaise que j’assume complètement. Parce que je suis une « femme à chats sans enfant » par choix.

La liberté de décider

C’est ce choix que les républicains souhaitent retirer aux Américaines. La liberté de décider pour leur propre corps, en ayant accès à la contraception et à l’avortement en cas de grossesse non désirée. Ce programme conservateur devrait nous inquiéter vivement de ce côté-ci de la frontière. Ne commettons pas l’erreur de tenir nos droits pour acquis : le renversement du jugement Roe c. Wade nous l’a démontré de manière retentissante. Le message porté par Harris est qu’il faut faire confiance aux femmes pour prendre des décisions concernant leur propre corps et je suis entièrement d’accord.

Un pays devient misérable, pour reprendre les mots de Vance, quand on réserve un traitement misérable aux femmes qui l’habitent.

Pourquoi avoir envie de clamer haut et fort mon statut de femme nullipare ? Je citerai l’autrice québécoise Sarah-Maude Beauchesne qui nous offre une réflexion très personnelle sur la maternité dans son livre Faire la romance : « Une femme qui n’est pas mère, ça dérange, et j’ai envie de déranger pour servir d’exemple à celles qui n’osent pas encore s’assumer, se déculpabiliser, se libérer même. J’ai envie de déranger pour qu’un jour on nous crisse la paix. »

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue