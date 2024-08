L’ordre est revenu sur le campus de McGill. Disparus, les tentes et leur périmètre clôturé couvert d’affiches réclamant la paix. Disparues, les palettes de bois formant des passages sur le sol devenu boueux. Disparus aussi, le magasin où tout était gratuit, la tente des profs appuyant la Palestine et le moniteur vidéo diffusant des documentaires. Disparu, enfin, le groupe de jeunes qui avait osé affirmer qu’un établissement d’enseignement ne devrait pas financer des pratiques génocidaires.

Edward Dunsworth Professeur adjoint d’histoire du travail et des migrations, Université McGill

Catherine Leclerc Professeure agrégée, département des littératures de langue française, de traduction et de création, Université McGill

Le 10 juillet, l’administration mcgilloise a finalement réussi à faire démanteler le campement propalestinien et à en expulser les membres. Après 10 semaines d’alarmisme, de lamentations et de lutte judiciaire, elle a embauché une agence de sécurité et une entreprise de démolition. Ayant restauré l’ordre, elle s’inquiète à présent de son maintien. S’il n’y a plus de campement à McGill, les choses n’y sont pas pour autant revenues à la normale. Le campus est méconnaissable.

Désormais, chaque entrée est bloquée par des clôtures bancales comme celles qui avaient entouré le campement. Les affiches révolutionnaires peintes à la main ont été remplacées par des panneaux indiquant « Propriété privée. Entrée interdite ». Des agents de sécurité patrouillent le terrain et en contrôlent l’accès. Pour entrer, il faut une carte d’identité mcgilloise ou un formulaire signé par un membre de la haute administration. Tout a été mis en place pour chasser les soi-disant dangereux étrangers de cette université pourtant publique.

L’Université McGill s’est ainsi transformée en forteresse, en état d’alerte. Et pour quiconque voit les universités comme des lieux aux portes ouvertes où la liberté d’expression, le débat et l’apprentissage rigoureux sont de mise, la situation est effectivement alarmante, voire honteuse.

Ces développements récents ne sont pourtant pas étonnants. L’année a été mouvementée pour McGill. Deux grèves ont eu lieu : celle des auxiliaires d’enseignement et celle des professeurs de droit. Les profs de deux autres facultés ont entrepris de se syndiquer. Même avant l’instauration du campement, une mentalité de siège imprégnait déjà la haute administration.

(La dernière fois que l’Université avait connu autant d’agitation était peut-être en 1968-1969, moment de l’Opération McGill français, de l’occupation du département des sciences politiques et de la tenue à McGill du Congrès des écrivains noirs, haut lieu de militantisme.)

La liberté d’expression et la liberté de réunion brimées

L’administration a répondu à la situation de manière autoritaire, n’hésitant pas à brimer la liberté d’expression et de réunion. Elle a été particulièrement dure envers ses étudiants. Quand, en novembre, les membres d’un syndicat étudiant ont voté massivement en faveur d’une résolution lui demandant de rompre ses liens avec le génocide du peuple palestinien, elle a menacé de retirer le financement de toutes les associations étudiantes. Avant que le vote ait lieu et sans égard pour leur autonomie professionnelle, elle a fait pression sur les professeures et professeurs, leur enjoignant d’interdire la présentation de cette résolution en classe.

En mars, quand les auxiliaires en grève (la plupart étudiant aux cycles supérieurs) ont exercé les moyens de pression habituels, l’administration a envoyé une série de messages décrivant leurs actions comme inacceptables et a appelé la police. Malgré les dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail, elle a menacé de suspendre le salaire du personnel enseignant qui refusait de franchir les lignes de piquetage ou d’effectuer le travail des grévistes.

Avec l’établissement du campement, le 27 avril, la mentalité de siège s’est intensifiée. Le campement a vite été décrit comme étant le fait de hors-la-loi extrémistes et antisémites qui menaçaient le déroulement des activités sur le campus. Puis, l’Université s’est tournée – sans succès ! – vers la police et les tribunaux.

Pendant ce temps, sur le terrain, et quoi qu’on pense de la ferveur révolutionnaire étudiante, l’atmosphère était bon enfant. Les journalistes et professeurs qui se sont donné la peine de visiter le campement (nous en étions) l’ont observé.

La violence ? On s’occupait surtout de détails quotidiens, comme la meilleure manière d’utiliser les dons dépareillés qui affluaient. L’antisémitisme ? On partageait les repas du shabbat. En fait, parmi les personnes participant au campement, la judaïcité était bien représentée.

Même le SPVM a tempéré McGill. Il a refusé d’intervenir durant les manifestations pacifiques, malgré les démarches de l’administration. Quant aux tribunaux, ils ont rejeté les demandes d’injonction. L’administration n’a jamais su prouver la présence de violence ou d’antisémitisme émanant du campement. Elle se souciait d’ailleurs peu des faits. Plutôt, elle tâchait de discréditer le campement, bricolant un récit qui en justifierait le démantèlement et usant à cette fin des tactiques d’altérisation les plus classiques : le campement serait composé de personnes extérieures à McGill puis de sans-abri, une surdose s’y serait produite, des rats l’auraient envahi.

Après le démantèlement du campement, le récit de siège a évolué sans s’amenuiser. L’« ennemi » vaincu, le campus a été transformé en zone d’occupation. Toute la communauté semble faire l’objet de soupçons.

McGill reste une université non seulement prestigieuse, mais merveilleuse. C’est une oasis de raison et de connaissance dans un monde qui se désintéresse de ces valeurs. En tant que professeurs, nous nous y impliquons de tout cœur. La population étudiante mcgilloise est sans pareil. Lui enseigner est une joie, un privilège. Nos collègues sont brillantissimes et serviables. Nous aimons profondément notre université, mais en ce moment, nous nous inquiétons pour elle.

Une université qui cherche à étouffer les formes de protestation qu’elle juge déplacées, qui menace, humilie et criminalise sa population étudiante, qui déforme les faits pour soutenir ses positions et qui interdit au public l’accès à son campus n’est pas un lieu où les débats et l’apprentissage peuvent se dérouler en toute liberté. Elle faillit à sa mission. Bientôt, une nouvelle année universitaire commencera. Espérons que McGill se montre cette fois à la hauteur.

