En annonçant le 21 juillet dernier son retrait de la course, le président Joe Biden a pris une décision analogue à celle de son prédécesseur démocrate Lyndon B. Johnson (LBJ).

Christophe Cloutier-Roy Directeur adjoint de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM

Confronté lui aussi à une impopularité croissante auprès de l’électorat et à une perte des appuis au sein de son parti, LBJ avait choisi en 1968 de se retirer plutôt que de solliciter un second mandat. La décision de Biden a instantanément placé sous le feu des projecteurs sa vice-présidente Kamala Harris, devenue aussitôt la favorite pour lui succéder en tant que porte-étendard démocrate.

De la même façon, en 1968, le retrait de LBJ avait ouvert la porte à son vice-président Hubert Humphrey. D’ailleurs, si Harris obtient la nomination démocrate, elle fera face à deux défis auxquels fut également confronté Humphrey à l’époque, soit une légitimité fragile et une coalition électorale divisée par un conflit international.

PHOTO BARTON SILVERMAN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le vice-président Hubert Humphrey arrive à Chicago pour la Convention nationale du Parti démocrate de 1968

Hubert Humphrey et le lourd héritage de la guerre du Viêtnam

Représentant le Minnesota au Sénat de 1949 à 1964, Hubert Humphrey s’y fit connaître en devenant le champion des causes progressistes, y compris la lutte pour les droits civiques, à une époque où le Parti démocrate au Congrès était dominé par une coterie de conservateurs sudistes ségrégationnistes.

Candidat malheureux à l’investiture présidentielle démocrate en 1960, Humphrey devint colistier de Johnson en 1964. En tant que vice-président, il exerça son influence en coulisses, mettant à profit ses relations avec les leaders démocrates au Congrès pour faire avancer les politiques progressistes de la Great Society de LBJ. En public, il maintint tout au long de son mandat une loyauté constante envers le président, et ce, malgré ses réserves personnelles concernant la guerre du Viêtnam.

Après le retrait de Johnson, Humphrey obtint l’appui massif de l’establishment démocrate, ce qui lui permit de remporter la nomination sans concourir lors des primaires. S’il est vrai que celles-ci n’avaient pas alors le caractère officiel et contraignant qu’elles ont acquis par la suite, cette nomination par les caciques du parti fut reçue comme une claque au visage par les milliers de militants et militantes ayant appuyé Robert Kennedy (avant son assassinat) et Eugene McCarthy, deux opposants à la guerre du Viêtnam. Incapable de se défaire du lourd héritage de l’administration sur cet enjeu et d’unifier son parti, Humphrey conduisit son parti à la défaite en novembre.

Le double défi de Harris

Comme Hubert Humphrey en 1968, Kamala Harris s’apprête à recevoir la nomination de son parti sans avoir participé aux primaires démocrates. Certes, les contraintes de temps peuvent expliquer la nécessité pour les démocrates de procéder rapidement. Il convient à cet égard de rappeler que les partis politiques sont libres de décider des règles entourant la sélection de leurs candidats et candidates.

Par ailleurs, l’entrée tardive de Harris dans la course ne semble pas avoir jusqu’ici suscité une forte levée de boucliers au sein de l’électorat démocrate, plutôt rassuré par le départ d’un Joe Biden perçu comme incapable de gagner contre Donald Trump. Cette situation pourrait toutefois changer ; déjà, on entend des mécontents déplorer une occasion manquée d’offrir un véritable choix aux démocrates. Le défi pour Harris consistera à tenir compte de ces voix tout en s’assurant qu’elles ne prennent pas une ampleur qui viendrait remettre en cause sa légitimité en tant que candidate.

Par ailleurs, tout comme la guerre du Viêtnam à la fin des années 1960, le conflit actuel à Gaza divise les démocrates en exposant des visions contradictoires du rôle que doivent jouer les États-Unis dans le monde.

Harris a sans doute eu un bon instinct en déclinant d’assister à l’allocution devant le Congrès de Benyamin Nétanyahou, ce qui l’aurait obligée à applaudir un chef d’État honni par la plupart des progressistes américains. Cela étant dit, elle aura fort à faire pour rebâtir les ponts avec certains groupes de la coalition démocrate, à commencer par les communautés arabo-musulmanes, ayant avalé de travers l’appui quasi indéfectible de l’administration Biden envers le gouvernement Nétanyahou après le 7 octobre. Le tout, sans se mettre à dos les électeurs modérés et les grands donateurs qui continuent d’appuyer Israël.

ARCHIVES THE ASSOCIATED PRESS Des gardes nationaux bordent la rue alors qu’ils sont confrontés à des manifestants devant l’hôtel Conrad Hilton à Chicago, siège de la Convention nationale du Parti démocrate de 1968.

1968 et 2024

Les parallèles entre les élections de 1968 et 2024 sont nombreux : retour en force chez les républicains d’un candidat battu lors d’une élection précédente, impopularité du président malgré un bilan législatif enviable, prévalence des enjeux de la loi et l’ordre auprès de l’électorat, présence d’un candidat indépendant, anciennement démocrate, pouvant nuire à son ancien parti (Robert Kennedy Jr. cette année, George Wallace en 1968) et la décision des démocrates de tenir leur convention à Chicago.

À ceci s’ajoutent désormais le retrait de la course d’un président éligible à briguer un second mandat et l’entrée en scène d’une vice-présidente appelée à sauver les meubles pour un Parti démocrate divisé.

