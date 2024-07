Connaissez-vous Éric Moussambani, cet athlète de Guinée équatoriale qui a fait ses débuts aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 dans le 100 m nage libre ?

Laurie Michel Experte en bien-être numérique, fondatrice de la firme Vivala

Au moment de plonger, les deux autres athlètes de son épreuve se font disqualifier pour faux départ. Éric Moussambani va donc nager seul et réaliser son 100 m nage libre en 1 min 52,2 s. Soit plus de deux fois le temps des autres nageurs et 10 secondes de plus que le record du monde du 200 m !

Mais une chose merveilleuse se passe durant sa nage, le public comprend que l’exploit se trouve ailleurs que dans le chronomètre.

Alors les spectateurs vont commencer à crier pour l’encourager afin qu’il aille au bout de son épreuve.

PHOTO ANTONIO SCORZA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Éric Moussambani, de Guinée équatoriale, prend le départ du 100 m nage libre aux Jeux de Sydney, en 2000.

Ce que vous ne savez probablement pas sur Éric, c’est qu’il avait appris à nager seulement huit mois avant les Jeux olympiques. Il s’entraînait dans une piscine d’hôtel de 20 m, il a vu sa première piscine olympique de 50 m le jour de son épreuve, sa fédération ayant des moyens financiers limités.

Aux Jeux olympiques, chaque départ est un exploit

Paris accueille en ce moment même les Jeux de la XXXIIIe olympiade regroupant 10 500 athlètes. Les Jeux olympiques figurent parmi les évènements les plus importants de la vie d’un athlète. Une pression individuelle de taille pour les sportifs qui ont sur les épaules leurs rêves d’enfant ainsi que celle de leur nation entière. Depuis les dernières années, une nouvelle composante a fait son apparition : les réseaux sociaux.

Santé mentale et dépression

De 21 à 27 % des athlètes vont vivre des dépressions ou des problèmes de santé mentale au cours de leur carrière, selon une enquête menée par la Commission des athlètes du CIO en 2020. Depuis l’arrivée des technologies, les athlètes doivent prendre des mesures pour se protéger de la partie en ligne qui n’épargne pas leur santé mentale.

PHOTO ASHLEY LANDIS, ARCHIVES THE ASSOCIATED PRESS La gymnaste américaine Simone Biles avait beaucoup fait parler d’elle après s’être retirée de la finale en équipe aux Jeux de Tokyo, en 2021, pour des raisons de santé mentale.

Une nouvelle composante pour les athlètes

Les réseaux sociaux sont partie intégrante aujourd’hui de la compétition de haut niveau. Les commanditaires comptent beaucoup sur ces plateformes pour être mis de l’avant et c’est un canal d’influence puissant pour l’image de l’athlète. Les réseaux sociaux sont devenus un élément essentiel du marketing sportif dans notre ère hyperconnectée.

Cependant, il y a plusieurs préoccupations autour des réseaux sociaux que je peux observer dans mes interventions auprès des utilisateurs de ces plateformes :

L’image véhiculée en ligne peut être idéalisée pour vendre un super athlète qui n’existe pas.

Les échanges en ligne ne sont pas toujours tendres.

Échec et haine en ligne

L’échec fait partie du sport de haut niveau. Pour qu’il y ait un gagnant, il faut des perdants ! Et bien que les commentaires sur les réseaux puissent parfois soutenir le sportif et lui donner de la motivation, ils peuvent aussi mettre une immense pression ou être remplis de haine et contenir des attaques personnelles gratuites.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Catherine Beauchemin-Pinard après sa défaite dans son combat de repêchage aux Jeux olympiques de Paris

C’est ce qui a poussé la Fédération française de tennis, en avril 2023, à proposer aux joueurs de Roland-Garros de télécharger BodyGuard, une application permettant de bloquer les commentaires haineux.

Empathie numérique

Les athlètes qui participent aux Jeux olympiques ont travaillé fort et vont certainement faire leur maximum. Ils sont aussi un exemple pour les futures générations d’athlètes.

Une étude alarmante publiée en 2023 indiquait que deux jeunes sportifs sur trois quittaient le sport à cause des standards de performance et d’apparence trop élevés véhiculés sur les réseaux sociaux.

Pensons-y avant de commenter les performances en ligne sur les réseaux sociaux. Pensons aux Éric Moussambani qui vont prendre le départ.

