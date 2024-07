Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a quelques jours, dans les colonnes du Monde, le président de la Finlande, Alexander Stubb, a jugé le moment venu de lancer des négociations de paix entre l’Ukraine et la Russie.

Jocelyn Coulon Rédacteur en chef du blogue du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)*

Cette déclaration fait suite à la proposition du président ukrainien, Volodomir Zelensky, d’inviter la Russie à une prochaine conférence de paix d’ici l’automne. Les choses bougent du côté diplomatique.

Mais le plus intéressant dans la déclaration du président finlandais est sa proposition de laisser tomber une condition préalable à l’ouverture de discussions : le retrait russe d’Ukraine.

PHOTO LUDOVIC MARIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président de Finlande, Alexander Stubb

C’est une nouveauté. Jusqu’ici, l’Ukraine avait maintenu une série de conditions préalables et affirmait ne pas vouloir en bouger.

Le front occidental est-il en train de s’effriter face à la perspective peu enviable d’une guerre sans fin, celle que les Américains redoutent, eux qui en mènent depuis 40 ans dans le monde ? En tout cas, il y a encore plusieurs semaines, les Occidentaux juraient que seuls les Ukrainiens décideraient du tempo de leur engagement. Personne n’a cru un moment à ce bobard diplomatique. Lorsque, collectivement, l’Occident engage plus de 200 milliards de dollars dans une guerre contre la Russie, il est en droit d’en dicter la marche, ce qu’il fait d’ailleurs tous les jours.

Le président finlandais, présenté comme un des plus fermes soutiens européens de l’Ukraine, pense que le temps joue contre Kyiv. On ne peut plus attendre, selon lui.

Dans cinq ans, les capacités militaires de la Russie seront au niveau de celles d’avant la guerre, car elle [la Russie] a su mettre en place une économie de guerre. Il n’y a donc pas de place pour un simple apaisement. Alexander Stubb, président de Finlande

Ce n’est pas la première fois qu’un leader occidental sonne l’alerte. En novembre 2022, le général Mark Milley, alors chef des armées américaines, avait été très clair lors d’un discours. Il estimait que les forces ukrainiennes avaient reconquis un maximum de territoires précédemment enlevés par les Russes et qu’il était temps de passer à la diplomatie. « Lorsqu’il existe une possibilité de négocier, lorsque la paix semble atteignable, saisissez-la. Il faut saisir l’occasion d’agir. »

À cette époque, plusieurs avaient ricané et dit aux Ukrainiens de poursuivre les combats, car l’aide allait arriver. Deux ans plus tard, l’aide arrive au compte-gouttes, l’Ukraine a perdu des dizaines de milliers de soldats, 700 000 Ukrainiens à l’étranger en âge de servir hésitent à rentrer, ses infrastructures énergétiques, économiques, sociales et administratives sont dévastées, 12 millions de ses citoyens sur 38 millions sont réfugiés ou déplacés et la Russie poursuit le grignotage du territoire.

Si la situation militaire sur le terrain est inquiétante, le président finlandais rappelle qu’il est aussi important de tenir compte de l’aspect diplomatique du conflit. Dans sa perspective, le chemin pour la paix est clair : la Russie doit se retirer. Mais pour y parvenir, « nous avons besoin de convaincre le Sud global que ce que fait la Russie relève de l’impérialisme », car, dit-il, il ne faut pas se faire d’illusions : si « 141 pays ont condamné l’agression russe […], seuls une quarantaine d’États l’ont sanctionnée ». D’où la nécessité de ne pas imposer de condition préalable afin de ne pas se couper de l’appui du Sud global et de la Chine en particulier.

Des concessions

Faut-il pour autant que l’Ukraine fasse des concessions territoriales ? Le président finlandais ne le croit pas, car « commencer des négociations ne veut pas dire que vous allez faire des concessions », dit-il. Dans l’absolu, le président a raison, mais cela m’apparaît contradictoire avec la notion même de négociation. D’ailleurs, le président finlandais ne pousse-t-il pas à la concession lorsqu’il suggère de laisser tomber la condition préalable du retrait des Russes pour amorcer le dialogue ? Et ce refus des concessions n’est-il pas contradictoire avec l’objectif affiché des autorités ukrainiennes d’arriver à un accord de paix « juste et durable » ?

On peut avoir plusieurs interprétations de ce que veut dire « un accord de paix juste », mais à première vue, il faut que les deux parties y trouvent leur compte pour que la justice prévale.

Or, actuellement, ni le plan de paix ukrainien ni les exigences russes ne vont dans cette direction.

L’objectif est de préserver l’existence d’une Ukraine libre, indépendante et stable, même au prix d’un compromis territorial. Il faut donc convaincre les deux parties d’abandonner leurs conditions préalables. La proposition finlandaise va dans ce sens.

*Jocelyn Coulon vient de publier ses mémoires, Le cours de l’Histoire, chez Somme toute/Le Devoir

