Dans un article publié dans La Presse du 10 juillet dernier⁠1, j’apprenais avec stupeur que certains arrondissements de Montréal, dont Rosemont–La Petite-Patrie où je réside, n’avaient toujours pas inclus la naloxone dans les trousses de premiers soins accessibles à leurs employés.

Livia Dallaire Résidante et intervenante

Pire encore, les employés de Rosemont et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ont pour consigne de ne pas administrer de naloxone s’ils ou elles font face à une situation de surdose d’opioïdes. Il leur est demandé de simplement appeler le 911.

Cette consigne met en lumière le manque crucial de compréhension du fonctionnement d’une surdose et de l’importance des mesures à prendre.

Une personne en surdose d’opioïdes n’arrive généralement plus à respirer par elle-même. Or, il ne faut que quelques minutes de manque d’oxygène pour que des dommages irréversibles soient faits au cerveau et à l’entièreté du système. Cela peut entraîner des séquelles graves, un coma, ou comme trop souvent, la mort.

Refuser d’administrer la naloxone, c’est refuser de donner une chance à la personne de peut-être reprendre pour un moment une respiration, comme le produit sert à bloquer temporairement les effets de la substance consommée. Se contenter d’appeler le 911 n’est pas une réponse adéquate, du fait du temps de réponse et d’arrivée des secours. Je suis donc horrifiée de constater que mon arrondissement donne pour consigne, sachant l’insuffisance de celle-ci, de laisser une personne mourir, d’en prendre le risque.

Toute personne ne mérite-t-elle pas d’être secourue au mieux de nos capacités ? N’est-ce pas même un droit fondamental ?

Des trousses disponibles partout

Ma première utilisation de la naloxone date de mes 19 ans. J’ai depuis répondu très souvent, ainsi que mon entourage, à des situations de surdose. Tout citoyen ou citoyenne est habileté à aller chercher gratuitement des trousses de naloxone en pharmacie. Elle sont disponibles dans toutes les pharmacies du Québec. De nombreux organismes communautaires en distribuent gratuitement aussi, et offrent des formations accessibles et complètes. Des démonstrations et explications sont disponibles en ligne.

Lorsque Samuel Dion, chargé des communications de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, invoque de nombreuses formations à suivre pour fournir de la naloxone comme argument pour refuser l’acte d’en mettre dans les trousses de premiers soins et en administrer, je vois là un choix, pas une impossibilité. Comme on dit : « Come on ! »

M. Dion invoque également l’état de sevrage dans lequel la personne qui reçoit la naloxone va se retrouver comme argument. À cela je réponds : on peut très facilement porter assistance, et s’éloigner si on craint l’agitation potentielle. Oui, une personne qui se réveille est souvent confuse, malade, et pas très contente de se sentir ainsi. C’est un risque minime à prendre et je répète que plusieurs organismes peuvent facilement former les employés municipaux aux interactions occasionnées par les situations de surdose.

Alors aux arrondissements concernés, s’il vous plaît, ne choisissez pas la méconnaissance, la peur et l’inaction. Les outils sont déjà tous là, prenez-les et répandez-les.

On ne laisse personne derrière.

1. Lisez « Crise des opioïdes à Montréal – Des arrondissements disent non à l’antidote »