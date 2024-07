Un passage de la chronique intitulée « L’optimisme en faillite⁠1 » publiée dans La Presse nous apprend qu’une des raisons invoquées par certains pour justifier un changement de gouvernement est la mise en œuvre par celui-ci de « politiques wokes », qualificatif qui engendre la peur.

Me Tamara Thermitus Avocate émérite et titulaire d’une maîtrise en droit de la Faculté de droit de McGill, où elle est actuellement Boulton Senior Fellow*

Un passage de House of Cards m’est revenu à l’esprit. Alors qu’une situation de prise d’otages par des terroristes menace de tout faire dérailler, pour Claire Underwood, une solution machiavélique s’impose : que l’otage soit tué et les images partagées. L’objectif est de tirer parti de la peur du public afin de se maintenir au pouvoir.

Mais de quoi parle-t-on lorsqu’on parle de « politiques wokes » ? De politiques qui promeuvent les droits fondamentaux, droits qui font partie des fondements de nos démocraties occidentales. Pour ce faire, ces politiques reconnaissent les dynamiques sociales et raciales ayant des sources historiques.

Il faut comprendre l’histoire et surtout ses silences. Elle est la source de dynamiques complexes, stratifiées et enracinées fondées sur des iniquités structurelles.

Ces iniquités ont créé des sociétés inégalitaires dans lesquelles le pouvoir n’est nullement distribué équitablement. On ne peut ignorer cette histoire pour éviter un inconfort au groupe dominant blanc.

Lutter contre le racisme, reconnaître les injustices vécues par les Noirs, les Autochtones, les personnes racisées, les membres de la communauté LGBTQ+ ainsi que la complexité de leurs expériences souvent intersectionnelles, c’est là une des fonctions des politiques publiques.

La neutralité en matière de politique n’existe pas. Ce qui est perçu comme neutre par les membres du groupe dominant a un angle mort. Historiquement favorisés par les politiques publiques, ils sont souvent dans l’incapacité de voir les privilèges qu’elles leur ont attribués.

Établir un équilibre

On vise à établir un équilibre, à veiller à une distribution équitable des ressources et des pouvoirs, une des fonctions de la démocratie. Or, ceux qui veulent maintenir le statu quo démonisent cette recherche de justice sociale et raciale en la qualifiant de woke.

En affublant certaines politiques de l’épithète woke, on transforme les politiques publiques visant la pleine réalisation des droits fondamentaux de la personne en un sujet d’indignation sociale. Les forces réactionnaires imposent un bâillon à ce qui revendique justement ces droits. On alimente la peur en installant un climat de panique morale, voire raciale.

Comment en sommes-nous arrivés à diaboliser les demandes fondées sur les droits fondamentaux de la personne ?

Certains discours politiques ont permis qu’un consensus voie le jour quant au « danger » lié à l’octroi des droits de la personne, créant des réactions pour le moins disproportionnées et favorisant un climat d’inquiétude collective, voire d’hostilité.

Les médias relaient ces paniques voulant que la prise en compte des droits fondamentaux des opprimés agisse au détriment des intérêts de la majorité. Cette hystérie collective ne diabolise et ne stigmatise pas seulement le gouvernement, mais surtout les personnes les plus vulnérables de la société. Elle a également des conséquences à long terme sur nos sociétés démocratiques et sur leur stabilité.

En faisant la promotion de ces paniques, on alimente un ressac et on crée un climat où la peur règne sans partage.

Ce climat permet de disqualifier les demandes des personnes historiquement marginalisées en les qualifiant de woke. Ainsi, le groupe dominant prétend se prémunir contre des demandes fondées sur la justice sociale et raciale. Dans une société démocratique, en refusant de prendre des mesures tangibles visant l’égalité, le groupe dominant se prévaut en quelque sorte d’une immunité. Une telle attitude a pour effet de négliger des pans entiers de la société.

L’ultime message, c’est que les revendications des droits fondamentaux mettent en péril la société, suscitant la panique morale et raciale. Cette panique autorise ceux et celles qui l’alimentent à fermer les yeux devant les iniquités sociales.

Cette position est fondée sur la fausse présomption que les relations sociales sont fondées sur des rapports égalitaires. Comme le mentionnait Sherene Razack dans Looking White People in the Eye : Gender, Race, and Culture in Courtrooms and Classrooms : « Sans histoire et sans contexte social, chaque rencontre entre groupes inégaux en devient une nouvelle interaction, où les participants partent de zéro, d’un être humain à l’autre, chacun innocent de la subordination des autres2. »

Ainsi, pour comprendre la situation des personnes historiquement marginalisées, on ne peut ignorer l’histoire et reconnaître que l’universalisme issu des Lumières a des angles morts. En ignorant les failles des Lumières, on sous-estime les spectres qui y sommeillent. Les Lumières ont été utilisées pour justifier l’exclusion de ceux qu’elles ont mis dans la marge.

* L’auteure a négocié les termes de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

1. Lisez la chronique « L’optimisme en faillite »

2. Sherene Razack, Looking White People in the Eye : Gender, Race, and Culture in Courtrooms and Classrooms, Presses de l’Université de Toronto, 1998, 272 pages

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue