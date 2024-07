« Madame, pourquoi le racisme ? »



Lorsque le petit Martin, 9 ans, s’est adressé ainsi à moi, ses yeux bleu ciel dans les miens, j’en ai été profondément touchée. Je me suis demandé combien de temps encore dans sa vie cette question serait sur ses lèvres. S’il se souviendrait de l’avoir posée à une femme noire venue dans sa classe parler du racisme et des effets dévastateurs de l’exclusion.

Michaëlle Jean Ancienne gouverneure générale du Canada

De fait, l’enfant avait tout compris. Il avait de l’empathie. Dans son regard, je lisais une tristesse. Puisque le racisme fait souffrir, alors pourquoi ?

Cette campagne de sensibilisation dans les écoles, j’ai commencé à la mener de mon propre chef peu de temps après avoir fait mon entrée à la télévision publique de Radio-Canada, à Montréal, en 1988. Sans que l’institution m’y autorise, j’appelais des écoles et leur proposais, à leur grande surprise, de venir parler à leurs élèves. J’étais la seule personne de race noire à l’information dans l’immeuble du boulevard René-Lévesque. J’étais « la minorité visible ». Cette présence crevait l’écran.

En guise de présentation, un chroniqueur avait écrit à mon sujet « Michaëlle Jean, l’ethnie de service ». Je me suis immédiatement saisie de ma plume et lui ai répondu, en exigeant du rédacteur en chef du journal que mon texte soit publié. « Je ne suis pas une ethnie et encore moins de service », à bon entendeur, salut !

J’ai été le jour même convoquée par la haute direction de Radio-Canada. Son message était clair. « Vous devez comprendre qu’ici, ce n’est pas aux journalistes de répondre. » Du tac au tac, je leur demandai ce qu’ils pensaient de l’insulte proférée à mon endroit et s’ils avaient la moindre intention de réagir publiquement. Face à leur silence, je gardai la tête haute. « Je ne vous ai pas attendu. Je sais écrire et je l’ai fait. »

En 2024, on ne sait toujours pas jusqu’à quel point les conditions de vie des Noirs et leurs sentiments comptent, ni pour qui. Le profilage racial, le nombre de crimes policiers dont les personnes de race noire sont les victimes ne diminuent pas. Les discriminations à l’emploi ou au logement non plus. La liste des outrages est longue. Les racistes nous font la vie dure. Notre présence dérange.

Je pense à ces jeunes que des policiers de Laval, armes au poing, ont braqués comme des criminels le 4 juillet dernier⁠1. À raconter ce qui leur est arrivé, on pourrait croire à un épisode romancé, triste à en pleurer.

Une dizaine de jeunes Noirs de la « rue de l’Harmonie », ironie du sort, dans le quartier de « Saint-François », patron de la fraternité humaine, à Laval, s’amusent de bonne humeur et rient.

Ils sont sans doute trop bruyants, trop joyeux en cette chaude soirée d’été. Ils s’aspergent avec un pistolet à eau. Une voisine appelle le Service de police de Laval. « Des jeunes Noirs ! Ils sont armés ! Ils font du bruit ! J’ai peur ! »

Elle a bien raison, la dame. Des jeunes Noirs. On ne sait jamais. Certainement des criminels, des tueurs.

Plusieurs voitures de police, gyrophares en marche, foncent rue de l’Harmonie, quartier Saint-François. Les jeunes sont encerclés. Pas de vérification préalable. Canons pointés, les ordres sont vociférés. Mains en l’air et à genoux ! Un seul mouvement de panique pourrait leur valoir d’être criblés de balles. Les jeunes obtempèrent. Rien ne peut être retenu contre eux. Sinon d’être immédiatement considérés comme une menace, un risque, une nuisance.

L’expérience les a traumatisés. Leurs parents également. Ils en ont été quittes pour la peur, les larmes et l’indignation à profusion. Qu’en retiendront-ils ? Que leur vie ne compte pas. Que leur existence est suspecte, voire indésirable.

C’est de cette souffrance aux multiples dimensions, de ces agressions au quotidien, de l’humiliation, de l’urgence d’agir contre le racisme qui détruit des vies, le racisme qui tue, expériences et témoignages à l’appui, qu’il faut parler davantage. Cela ne peut pas être que l’affaire des Noirs, mais un projet de société, une responsabilité partagée, par conséquent, l’affaire de tout le monde. Fort d’un leadership collectif, le mouvement est désormais incontournable.

