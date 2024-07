PHOTO MAX WHITTAKER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Je ne répéterai pas le nombre de morts. Vous le connaissez suffisamment pour savoir qu’une crise se déroule quelque part. Pour beaucoup, ce quelque part est resté ailleurs jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. La distance d’une surdose mortelle peut disparaître en un instant. Ce qui reste, ce sont les conséquences difficiles vécues par ceux qui survivent.

Todd Meyers Anthropologue médical et titulaire de la chaire Marjorie Bronfman d’études sociales en médecine à l’Université McGill*

Peut-être que les chiffres nous aident à évaluer l’ampleur du problème – au moins 22 morts par jour à travers le Canada en 2023 –, mais ils en disent très peu sur la manière dont d’autres vies sont intimement liées à ces morts. Il est impossible d’expliquer la multitude de personnes souffrantes qui grandissent parallèlement à ces chiffres. Nous n’avons aucun moyen direct de compter ou de nommer leurs souffrances.

Lors de mes conversations avec des conseillers en deuil et des spécialistes de la fin de vie, je suis déconcerté par les défis auxquels sont confrontés ceux qui perdent quelqu’un à cause d’une surdose.

Ils sont obligés de nager dans des sables mouvants. David Kennedy, professeur à la retraite et conseiller en deuil à l’Hospice Peterborough, en Ontario

« Épuisés » d’affronter le « jugement et l’effacement » qui entourent la consommation de drogues. Comme la moitié d’un couple qui a accidentellement fait une surdose (il a survécu et elle n’a pas survécu) me l’a raconté : la vie après une perte est un combat quotidien.

Un deuil différent

La mort par surdose se distingue des autres formes de perte. La colère, la confusion, le déni, la culpabilité, le regret, la douleur — tout cela voyage avec le chagrin parce qu’il s’agit de composantes du chagrin, et de quelque chose de plus. La mort par surdose entraîne le sentiment écrasant que personne ne veut entendre parler de la douleur qui suit la mort. Les opioïdes ont provoqué une crise mortelle et une crise des façons de reconnaître ceux qui portent à la fois le fardeau de la perte et le sentiment qu’il n’y a pas d’écoute possible pour leur souffrance.

Le besoin de faire son deuil est puissant et évident, mais la force corrosive de la dépendance liée à ce besoin l’est également. Oui, il existe d’autres types de décès qui compliquent le deuil. Le suicide en est un.

Et oui, les tabous sociétaux et culturels qui entourent ces décès semblent les placer dans des catégories à part. Mais les gens qui aimaient une personne qui vient de mourir sont en deuil. Il n’y a rien d’autre.

Récemment, des livres en anglais comme The Grief Cure de Cody Delistraty1 et Grief Is for People de Sloane Crosley2 ont relancé les conversations sur nos attentes collectives en matière de deuil et de guérison de manière nouvelle et inventive.

Besoin de nouveaux termes

Pour en revenir aux opioïdes, la photographe et militante Nan Goldin et son groupe P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now) travaillent fort pour maintenir l’attention sur ceux qui ont causé la crise et donner la parole aux personnes qui en ressentent les impacts chaque jour. Une conversation sur le désespoir ressenti à la suite d’une surdose mortelle doit se frayer un chemin vers l’espace que d’autres ont ouvert pour l’accueillir.

PHOTO DAVE SANDERS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La photographe Nan Goldin

La plus récente édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux a reconnu le diagnostic de « trouble du deuil prolongé », qui, avec quelques autres termes comme « deuil compliqué » et « deuil complexe persistant », décrit le type de deuil intense et persistant qui perturbe la vie quotidienne. Il y a plusieurs décennies, nous aurions pu qualifier de mélancolie le deuil d’une personne « persistant et invalidant ».

Aujourd’hui, nous avons cruellement besoin de nouveaux termes qui ne réduisent pas au silence ou ne pathologisent pas le chagrin inflexible qui accompagne une implacable crise de surdoses mortelles. Nous avons besoin de mots pour exprimer l’énorme souffrance ressentie avec tant d’acuité par tant de gens depuis si longtemps.

Le deuil est infatigable, alors il nous empêche de nous reposer. Nous devons nommer le chagrin qui est si étroitement lié à une surdose mortelle. Encore et encore. Et il faut adopter le langage de la crise, car ce langage évoque l’urgence. Rattacher le deuil à la crise des surdoses qui l’a provoqué est un grand pas. Pourquoi ? Parce que le chagrin qui suit une surdose mortelle sera à jamais bouleversant, pas seulement pour une personne, mais pour tous ceux qui restent.

Peut-être qu’intervenir du côté du langage quotidien ne semble pas grand-chose, mais comme l’a écrit la poète et philosophe Denise Riley, après la mort subite de son fils, même si le langage est impuissant, c’est tout ce que nous avons.

* Le livre de Todd Meyers sur le deuil dû à une surdose mortelle, Gone Gone, basé sur des recherches effectuées à Montréal et dans les environs, sera bientôt publié par Duke University Press.

1. Cody Delistraty, The Grief Cure : Looking for the End of Loss, éditions Harper Collins, 2024, 208 pages

2. Sloane Crosley, Grief Is for People, éditions Macmillan, 2024, 208 pages

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue