Star Trek a toujours été une source d’inspiration et d’anticipation technologique. Les communicateurs de l’équipage de l’Enterprise ont inspiré les téléphones portables, les PADD ont préfiguré nos tablettes modernes, et les ordinateurs de bord de la série ont influencé le développement des assistants virtuels comme Siri et Alexa.

Eric Vaillancourt Formateur en IA chez Technologia.com

Les traducteurs universels de la série se manifestent aujourd’hui à travers des applications de traduction instantanée, et les holodecks ont jeté les bases de la réalité virtuelle. Même les avancées en imagerie médicale et en biotechnologie trouvent des parallèles dans les tricordeurs médicaux de Star Trek. À travers ces exemples, nous voyons comment une série de science-fiction a non seulement prévu, mais aussi stimulé le développement de technologies cruciales de notre époque.

L’abolition de l’argent dans Star Trek : une vision utopique

Dans l’épisode « The Neutral Zone » de Star Trek : The Next Generation, on nous présente une vision radicalement différente de l’économie. Ralph Offenhouse, un financier du XXe siècle ressuscité dans le futur, est déconcerté par l’absence de monnaie.

Le capitaine Jean-Luc Picard lui explique que l’humanité a évolué au-delà de l’argent et de l’accumulation de richesses matérielles. Dans ce futur, les individus travaillent pour s’améliorer eux-mêmes et pour le bien de la société dans son ensemble.

Cette idée pourrait sembler utopique, voire irréaliste, pour nous qui vivons dans un monde où l’économie et les motivations personnelles sont largement dictées par l’argent.

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Patrick Stewart dans le rôle du capitaine Jean-Luc Picard, dans la série Star Trek : The Next Generation

Mais elle soulève une question essentielle : dans un avenir où l’automatisation et les avancées technologiques rendent le travail humain de plus en plus obsolète, comment notre paradigme économique devra-t-il évoluer ?

Un changement de paradigme nécessaire

Le paradigme actuel, centré sur l’accumulation de biens matériels et la recherche de profit, montre ses limites face à l’automatisation croissante. Si les machines peuvent produire et distribuer les biens plus efficacement que les humains, quelle place reste-t-il pour le travail humain ? Et si les opportunités de travail diminuent, comment assurer une répartition équitable des ressources ?

L’automatisation a un effet significatif sur l’emploi au Québec. Voici quelques statistiques et informations clés :

Possibilité de perdre son emploi : d’après une étude du Conference Board du Canada, environ 42 % des emplois au Québec pourraient être remplacés par des machines d’ici 2035.

: d’après une étude du Conference Board du Canada, environ 42 % des emplois au Québec pourraient être remplacés par des machines d’ici 2035. Groupes vulnérables : les travailleurs plus âgés (55 ans et plus), ceux qui n’ont pas de diplômes postsecondaires et ceux qui travaillent dans des domaines comme la fabrication et le soutien de bureau font partie des plus menacés.

: les travailleurs plus âgés (55 ans et plus), ceux qui n’ont pas de diplômes postsecondaires et ceux qui travaillent dans des domaines comme la fabrication et le soutien de bureau font partie des plus menacés. Type des tâches : les tâches analytiques et interpersonnelles, qui requièrent des capacités cognitives non routinières, deviennent de plus en plus essentielles. En revanche, les tâches manuelles routinières sont plus faciles à automatiser.

J’ai passé ma vie à me créer de la richesse. Je suis fier d’avoir aidé mes enfants à acheter leur maison. J’ai payé la mienne 65 000 $ en 1989, alors que je gagnais 35 000 $. C’était dur à l’époque, mais c’est encore pire pour les jeunes aujourd’hui avec les prix qui explosent. La pandémie a aggravé l’inflation et pas seulement pour les maisons.

Notre société encourage la possession et le mérite individuel. Mais face à la technologie et à l’automatisation, il faut repenser ces valeurs et chercher des solutions plus justes et solidaires.

L’idée d’une société postmonétaire, où l’accent est mis sur l’amélioration personnelle et le bénéfice collectif, pourrait être une solution viable. Mais cela nécessiterait un changement profond dans nos valeurs et nos structures sociales. Darwin a montré que l’adaptation est la clé de la survie. De même, notre société devra s’adapter à ces nouvelles réalités économiques pour éviter des inégalités croissantes et des tensions sociales.

Le rôle des gouvernements dans cette transition

Nos gouvernements jouent un rôle crucial dans cette transition. Ils doivent gérer l’équilibre social et les opportunités économiques, mais aussi anticiper les défis posés par l’automatisation et la diminution des emplois traditionnels et y répondre.

Les politiques publiques devront être axées sur la redistribution équitable des ressources, l’accès universel à l’éducation et à la formation continue et le soutien aux initiatives visant à améliorer le bien-être collectif.

L’instinct de survie peut pousser des personnes, qui autrement ne s’y livreraient pas, à commettre des actes désespérés pour subvenir à leurs besoins. Ainsi, il est essentiel que les gouvernements créent des filets de sécurité robustes pour prévenir la marginalisation et offrir des solutions de rechange constructives. Cela inclut des programmes de revenu de base universel, des initiatives de reconversion professionnelle et des investissements dans des secteurs émergents qui peuvent offrir de nouvelles opportunités d’emploi.

Des choix de société cruciaux

Nous devons nous préparer à des choix de société importants. Si l’automatisation continue de réduire la nécessité du travail humain, nous devrons envisager d’autres systèmes de distribution des ressources et de valorisation des contributions humaines. La vision de Star Trek, où l’argent est aboli et où chacun travaille pour le bien commun, pourrait offrir une voie vers un futur plus équitable et épanouissant.

Les auteurs de Star Trek avaient-ils raison ? Peut-être que oui. Leur vision audacieuse nous pousse à reconsidérer nos propres structures économiques et sociales à la lumière des avancées technologiques. En nous adaptant et en réinventant nos valeurs, nous pourrions bien trouver notre propre chemin vers une société plus juste et harmonieuse.

