Et surtout, n’en parle à personne

Il ne faut pas laisser les faits anecdotiques invisibiliser le système ; moins de 2 % des plaintes sont de fausses allégations

Elisa Besner-Ali et Justine Chénier Co-coordonnatrices du RQCALACS

Mélanie Lemay Cofondatrice, Québec contre les violences sexuelles

Au Québec, une femme sur trois subira une agression sexuelle au cours de sa vie. C’est énorme, mais surtout, c’est inacceptable. Nous sommes essoufflées de crier et de tirer des sonnettes d’alarme.

Paru la semaine dernière, l’article « Condamnée à payer 200 000 $ pour de “terribles” allégations » de Philippe Teisceira-Lessard1 rapportait un jugement en diffamation de la Cour supérieure du Québec impliquant un dédommagement de 200 000 $ en faveur d’un homme publiquement accusé de violences sexuelles. Il n’en fallait pas plus pour que se déchaîne un ressac de dérapages sur les réseaux sociaux, les tribunes téléphoniques à la radio ainsi que divers forums de discussion.

Maintenant, remettons les pendules à l’heure.

Les fausses allégations représentent moins de 2 % de l’ensemble des dénonciations en matière d’agressions sexuelles, une proportion similaire à celle observée pour l’ensemble des crimes rapportés à la police, alors que 90 % des personnes survivantes et victimes ne porteront jamais plainte auprès des autorités (source : Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel [RQCALACS]).

On observe néanmoins une surmédiatisation des fausses accusations, ce qui crée l’impression que cela est fréquent et porte ombrage à notre travail. Le manque de nuances lorsque l’enjeu des violences sexuelles est abordé publiquement, la diffusion de discours méfiants, culpabilisateurs et de nature à jeter le discrédit sur les personnes survivantes les découragent de porter plainte et d’aller chercher de l’aide.

C’est précisément ce que nous déplorons.

Une pandémie invisible

Il ne faut pas laisser l’anecdotique invisibiliser le systémique. Les violences sexuelles sont des problèmes sociaux réels et s’inscrivent dans le large continuum des violences basées sur le genre. Chaque année, au Canada, on estime que plus de 600 000 personnes sont victimes de violences sexuelles.

Le fait même d’être une femme représente un facteur de vulnérabilité puisque 87 % des agressions sexuelles sont commises envers des filles et des femmes. Selon les données recueillies par le RQCALACS, les milliers de demandes d’aide reçues par les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) proviennent principalement de jeunes filles âgées de 12 à 25 ans agressées par un membre de la famille, un partenaire intime ou une connaissance.

Les femmes autochtones, en situation de handicap, racisées, immigrantes et réfugiées, itinérantes et les personnes de la communauté LGBTQIA2+ demeurent surreprésentées parmi les victimes d’agressions sexuelles. Elles sont les moins susceptibles de dénoncer ce qu’elles ont vécu, car les violences sexuelles relèvent aussi d’une question d’inégalités sociales et d’oppressions systémiques.

Le phénomène de surmédiatisation du nombre infime de fausses accusations alimente ainsi la peur des survivantes de ne pas être crues ni entendues et participe à la culture du silence déjà endémique.

Le crime parfait

Les obstacles auxquels se heurtent les personnes survivantes lorsqu’elles tentent d’obtenir justice demeurent nombreux. En effet, les agressions sexuelles constituent souvent des crimes sans preuve. Cela ne signifie pas qu’elles n’ont pas eu lieu, mais plutôt que le système judiciaire n’est toujours pas adapté pour recevoir et traiter ce type d’accusation.

Malgré la mise en place de mesures et de politiques publiques visant à faciliter l’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles, nous relevons que les parcours des survivantes sont marqués par des délais importants, une difficulté d’accès aux points de services et aux ressources adaptées, la revictimisation lors des témoignages, le racisme systémique, le classisme et le capacitisme. Des dévoilements se trouvent aussi étouffés sous des ententes de non-divulgation et des menaces de poursuites.

Ces problématiques reflètent un point de rupture entre le système judiciaire et l’ampleur alarmante des violences sexuelles à travers la province.

Le deux poids, deux mesures de la justice

Nous relevons actuellement des risques importants pour la libération de la parole des personnes survivantes.

Nous ne pouvons que nous indigner face à la récente tendance d’agresseurs allégués de poursuivre des survivantes en diffamation. Cette tactique décourage d’autres victimes à dénoncer et vient mettre en lumière un double standard du système judiciaire.

D’un côté, la victime d’un crime souvent sans preuve ne peut accéder à la justice et se tourne vers d’autres avenues pour dénoncer, ce qui la met à risque. De l’autre, l’agresseur poursuit en diffamation et peut obtenir un dédommagement significativement plus élevé que les indemnités versées aux survivantes.

Il nous apparaît également important de souligner que les montants issus des poursuites en diffamation deviennent de plus en plus substantiels et ne prennent pas en compte les revenus de la personne survivante. D’autant qu’il ne s’agit pas de procès visant à établir la culpabilité d’un agresseur présumé, mais visant plutôt à accuser la survivante de diffamation.

Après les multiples vagues de dénonciations et en réponse à l’augmentation du nombre de demandes d’aide et de dévoilements des dernières années, force est de constater que nous devons continuer la lutte, que de nombreuses langues demeurent liées et que les personnes qui osent dénoncer n’obtiennent pas toujours justice faute de preuve.

En tant que société, on se doit de faire mieux.

