Deux situations font souvent parler des services de garde et du personnel éducateur dans les médias québécois : le manque de place et des erreurs commises par les éducatrices et les éducateurs.

Danielle Combes Enseignante, techniques d’éducation à l’enfance, cégep de Lanaudière à L’Assomption

Le sujet des services de garde en est un d’une grande importance dans notre société, car il est porteur d’espoir pour l’avenir de nos enfants. C’est normal d’en parler et de chercher à accompagner les enfants vers une citoyenneté démocratique. Nous voulons qu’ils apprennent à se connaître, qu’ils développent leur identité, qu’ils soient bienveillants les uns avec les autres, qu’ils soient en santé, instruits et heureux.

C’est à partir de toutes ces ambitions qu’au Québec, nous avons choisi d’avoir un réseau de services de garde éducatifs de qualité.

Quand nous réfléchissons à nos services de garde, nous devons en être fiers, penser à eux de manière positive, chercher à les développer encore plus, les soutenir, les valoriser et les aimer.

C’est le message que nous devrions transmettre le cœur tourné vers l’avenir de nos enfants au Québec.

Sauf que… il y a un hic qui accroche, qui dévalorise, qui fait douter. Dans les dernières années, les médias ont parlé des services de garde en dénonçant des situations ; manque de places, éducatrice brusque avec un enfant, mauvaise utilisation d’un médicament, manque de personnel, enfant expulsé, enfant refusé ou oublié, grève, coût, etc.

Toutes ces situations sont graves et importantes, et il faut naturellement les dénoncer, mais il n’y a pas que de mauvaises choses qui se passent dans nos services de garde. La majorité des situations qu’on y voit sont bonnes. Il y a des gens impliqués qui se dévouent dans les services de garde, des enfants qui trouvent leur place, qui s’actualisent, qui explorent, qui socialisent, etc.

Comme enseignantes en techniques d’éducation à l’enfance, nous sommes appelées à aller principalement dans des CPE et nous y voyons majoritairement de très belles situations, nous voyons des enfants heureux, qui apprennent en jouant, des enfants qui développent des valeurs d’entraide, de respect et de saines habitudes de vie, tout en étant accompagnés par des éducatrices et des éducateurs qui croient en eux et qui soutiennent leur développement. Voici quelques situations inspirantes qu’il est possible d’observer dans les services de garde.

Inclusion

Plusieurs CPE et garderies subventionnées appliquent une politique d’inclusion pour les enfants ayant un besoin de soutien particulier⁠1. Soutenus par le ministère de la Famille, qui donne une subvention supplémentaire pour l’inclusion de ces enfants, ces services de garde contribuent à diminuer l’exclusion sociale et à favoriser le développement d’une attitude d’ouverture face à la différence.

Les enfants apprennent ainsi que tout le monde a droit à une place équitable en société, ils apprennent aussi la tolérance, ils comprennent en grandissant que tout le monde a le droit d’explorer son potentiel de la manière qui lui convient le mieux.

Ils comprennent aussi que la façon dont un individu procède pour effectuer une tâche n’est pas importante si le résultat est sensiblement le même.

Ainsi, en côtoyant des enfants à besoin de soutien particulier, ils apprennent l’entraide, ils apprennent à offrir de l’aide, ils apprennent à répondre à un besoin d’aide, et le tout avec plaisir. Ils apprennent aussi que c’est bien de demander de l’aide quand on en a besoin.

Alimentation

Au niveau alimentaire, les services de garde éducatifs à l’enfance qui sont subventionnés reçoivent une subvention du ministère de la Famille pour l’alimentation. Cela est un apport important dans notre société, car pour apprendre et bien se développer, les enfants ont besoin d’une bonne alimentation.

Les enfants qui fréquentent ces services de garde reçoivent deux collations santé et un repas complet conforme au Guide alimentaire canadien par jour.

Jeux actifs en milieu naturel

Plusieurs CPE et garderies, qui ont la chance d’avoir un habitat naturel près du service de garde, appliquent une pédagogie par la nature. L’un des objectifs principaux est de redonner au jeu extérieur la place qu’il avait avant l’arrivée d’une multitude d’émissions de télévision, des DVD et des jeux électroniques.

L’autre objectif est de favoriser une bonne santé par le développement de saines habitudes de vie. La nature est une richesse qui permet de s’amuser en groupe, tout en développant des compétences liées aux habiletés sociales, au respect de la nature, à la motricité globale et fine, au développement cognitif, à l’estime de soi, etc.

1. Consultez la page Allocation pour l’intégration en service de garde

