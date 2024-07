Nicholas Galitzine et Anne Hathaway dans le film The Idea of You

À travers les âges, les femmes ont été soumises à des jugements et des contraintes, leur potentiel et leur bonheur souvent étouffés par des normes et des attentes injustes.

Sarah Daumas Élève au secondaire

C’est avec de nombreux efforts qu’elles ont dû se battre pour sortir de l’ombre de leur conjoint ou du sexe masculin en général. Or, dans le monde du cinéma, même si notre société avance et le sexisme diminue, la discrimination féminine reste présente et distincte. La vision des femmes au cinéma reste parfois teintée de stéréotypes et de limitations, reflétant ainsi les défis plus larges auxquels les femmes sont confrontées dans notre société actuelle. Cette tension entre la représentation idéalisée et la réalité quotidienne alimente un dialogue crucial sur l’égalité des sexes et le pouvoir de l’art à façonner notre compréhension collective.

Par exemple, plusieurs films illustrent la jalousie des personnes qui observent la vie des femmes en ligne, manifestant leurs sentiments en pure méchanceté. En effet, L’idée d’être avec toi (The Idea of You en version originale) est une nouvelle œuvre cinématographique qui éclaire ces problèmes. Celle-ci démontre comment les gens détestent voir une femme s’aventurer hors de sa zone de confort afin de poursuivre ses propres désirs.

Auparavant, les communautés étaient tellement habituées que les femmes restent à la maison, s’occupant de leurs enfants, que certaines personnes semblent parfois se fâcher lorsqu’elles réalisent qu’une femme peut vivre de la manière qu’elle le désire. Pour ces personnes, une femme semble toujours faire les choses de la mauvaise manière.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Ryan Gosling et Margot Robbie dans le film Barbie

Cet extrait de Barbie en dit beaucoup. « Tu dois être le boss, mais tu ne peux pas être méchante, tu dois diriger, mais sans imposer tes idées. […] Tu dois excuser le mauvais comportement des hommes, ce qui est fou, mais si tu fais une remarque là-dessus, on t’accuse de te plaindre ! Tu es censée rester jolie pour les hommes, mais pas jolie au point de les tenter trop ou de devenir une menace pour d’autres femmes. Et tu dois toujours être reconnaissante. » Pourquoi ces comportements sont-ils rendus habituels ? C’est une question que de nombreuses femmes se posent.

La clé du bonheur des femmes

L’idée d’être avec toi raconte l’histoire de Solène, qui supervise sa fille de 15 ans à Coachella lorsque son père ne peut plus l’accompagner. À ce festival de musique, elle va rencontrer Hayes Campbell, chanteur connu qui a 15 ans de moins qu’elle. Lorsque Solène entame une relation amoureuse avec celui-ci, elle reçoit des centaines de messages malfaisants et fait les grands titres des journaux.

Elle pourrait être la femme la plus heureuse du monde, follement amoureuse, et les gens qui regarderaient son histoire sauraient toujours trouver une façon de la rabaisser moralement. Mais le fait que Solène soit plus vieille que Hayes déclenche davantage de commentaires négatifs ; les relations avec de grandes différences d’âge ont toujours été perçues d’une certaine manière puisque les gens ont tendance à ne pas comprendre pourquoi quelqu’un de jeune sortirait avec un être plus vieux. Au lieu d’apercevoir deux personnes en amour, la vision des gens est teintée.

D’autre part, des médias et films ont tendance à croire que les hommes sont la clé du bonheur des femmes. À travers des interviews et des émissions, les journalistes posent souvent des questions qui frôlent l’indécence. Demander en entrevue à Rihanna : « Est-ce que vous êtes encore heureuse maintenant que vous êtes célibataire ? Allons-nous vous revoir avec Ashton Kutcher ? » révèle une perception où les femmes sont constamment définies par leur relation avec les hommes.

N’est-il pas temps de reconnaître que les femmes ont leurs propres pensées, rêves et capacités ? Qu’elles sont des individus entiers, complets, capables de créer, de travailler et de réussir par elles-mêmes ?

Les femmes peuvent bâtir des carrières, écrire des histoires et accomplir des exploits sans être constamment ramenées à leur statut relationnel que l’univers cinématographique a continué à transmettre dans le monde.

Dans le film Little Women, les femmes, talentueuses et épanouies, ne peuvent pas se faire reconnaître pour leurs atouts et leurs passions puisque l’intérêt des autres cesse après qu’ils entendent qu’elles sont du sexe féminin. Même si elles sont plus brillantes et expérimentées qu’un homme du domaine, l’homme sera malheureusement souvent choisi.

« Eh bien, je ne suis pas un poète, je suis juste une femme, dit Jo Bhaer, personnifiée par l’actrice Saoirse Ronan dans une réplique du film. Et en tant que femme, je n’ai aucun moyen de gagner de l’argent, pas assez pour gagner ma vie et subvenir aux besoins de ma famille. Même si j’avais mon propre argent, ce qui n’est pas le cas, il appartiendrait à mon mari dès notre mariage. Si nous avions des enfants, ils lui appartiendraient, pas à moi. Ils seraient sa propriété. Alors ne restez pas là à me dire que le mariage n’est pas une proposition économique, car c’en est une. Ce n’est peut-être pas pour vous, mais c’est certainement pour moi. »

Cette œuvre et de multiples autres, malgré leurs talents cinématographiques, représentent des réalités injustes de « leur » société. En les regardant, les femmes se sentent comme si elles étaient de retour aux siècles où elles étaient constamment discriminées et rabaissées.

On devrait avoir plus de films où les femmes démontrent un caractère fort, important et grandissant, comme elles le font en réalité afin d’influencer notre communauté à améliorer l’égalité des sexes.

